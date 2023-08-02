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https://uz.sputniknews.ru/20230802/tashkent-otklyucheniye-gaz-rayony-2-avgust-2023-37485235.html
Где в Ташкенте сегодня отключат газ — адреса
Где в Ташкенте сегодня отключат газ — адреса
Подачу газа временно ограничили для потребителей двух районах столицы Узбекистана из-за ремонтных работ. Они продлятся до 18:00.
2023-08-02T08:54+0500
2023-08-02T10:24+0500
узбекистан
ташкент
газ
ремонт
район
сергелийский район
махалля
общество
график отключений газа
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Сегодня в некоторых локациях Сергелийского и Яшнабадского районов Ташкента временно отключат газ, сообщает “Худудгазтаъминот”.Причина — проведение ремонтных работ. Подачу газа временно приостановят по следующим адресам:Сергелийский район, с 10.00 до 18.00:Яшнабадский район, с 10.00 до 18.00:Ранее Sputnik сообщал о том, что "Газпром" обсуждает возможность поставок российского газа в Узбекистан.
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ташкент
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узбекистан ташкент газ ремонт отключение газа махалля общество сергелийский район график отключений газа
узбекистан ташкент газ ремонт отключение газа махалля общество сергелийский район график отключений газа

Где в Ташкенте сегодня отключат газ — адреса

08:54 02.08.2023 (обновлено: 10:24 02.08.2023)
© Sputnik / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКонфорки газовой плиты
Конфорки газовой плиты - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2023
© Sputnik / Игорь Зарембо
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Подачу газа временно ограничили для потребителей двух районов столицы Узбекистана из-за ремонтных работ. Они продлятся до 18.00.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Сегодня в некоторых локациях Сергелийского и Яшнабадского районов Ташкента временно отключат газ, сообщает “Худудгазтаъминот”.
Причина — проведение ремонтных работ.
Подачу газа временно приостановят по следующим адресам:
Сергелийский район, с 10.00 до 18.00:
массив Учувчилар — 34 многоэтажных дома (1 100 квартир);
махалля “Кумарик” — 4 многоэтажных дома (42 квартиры), 1 199 жилых домов;
махалля “Олтин водий” — 12 многоэтажек (48 квартир), 527 жилых домов;
махалля “Юкори Дархон” — 345 жилых домов;
65 оптовых потребителей.
Яшнабадский район, с 10.00 до 18.00:
махалля “Миришкор” — 510 жилых домов;
махалля “Олмос” — 36 жилых домов;
оптовые потребители.
Ранее Sputnik сообщал о том, что "Газпром" обсуждает возможность поставок российского газа в Узбекистан.
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