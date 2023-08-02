https://uz.sputniknews.ru/20230802/tashkent-otklyucheniye-gaz-rayony-2-avgust-2023-37485235.html

Где в Ташкенте сегодня отключат газ — адреса

Где в Ташкенте сегодня отключат газ — адреса

Подачу газа временно ограничили для потребителей двух районах столицы Узбекистана из-за ремонтных работ. Они продлятся до 18:00.

2023-08-02T08:54+0500

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2023-08-02T10:24+0500

узбекистан

ташкент

газ

ремонт

район

сергелийский район

махалля

общество

график отключений газа

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Сегодня в некоторых локациях Сергелийского и Яшнабадского районов Ташкента временно отключат газ, сообщает “Худудгазтаъминот”.Причина — проведение ремонтных работ. Подачу газа временно приостановят по следующим адресам:Сергелийский район, с 10.00 до 18.00:Яшнабадский район, с 10.00 до 18.00:Ранее Sputnik сообщал о том, что "Газпром" обсуждает возможность поставок российского газа в Узбекистан.

узбекистан

ташкент

сергелийский район

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