https://uz.sputniknews.ru/20230802/uzbekistan-azerbaydjan-takticheskiye-ucheniya-chirchik-37497050.html
Узбекистан и Азербайджан провели тактические учения
Узбекистан и Азербайджан провели тактические учения
Военнослужащие Узбекистана и Азербайджана провели совместные тактические учения
2023-08-02T09:59+0500
2023-08-02T09:59+0500
2023-08-02T11:16+0500
узбекистан
азербайджан
центральная азия
вооруженные силы
учения
в мире
общество
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. На полигоне Чирчик Ташкентской области завершились узбекско-азербайджанские командно-штабные учения, которые проводились с компьютерной поддержкой UZAZ-2023. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на Минобороны страны. На последнем этапе совместных учений задачи по ведению специальных боевых действий военнослужащие выполняли на компьютере и карте. Тактические учения UZAZ-2023 прошли согласно плану двустороннего сотрудничества на 2023 год между оборонными ведомствами Азербайджана и Узбекистана. Ранее подразделения спецназа и саперы Узбекистана и Кыргызстана провели учения на Иссык-Куле.
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узбекистан азербайджан центральная азия вооруженные силы учения в мире общество
Узбекистан и Азербайджан провели тактические учения
09:59 02.08.2023 (обновлено: 11:16 02.08.2023)
Командно-штабные учения UZAZ-2023 состоялись в соответствии с планом двустороннего сотрудничества на 2023 год между оборонными ведомствами двух стран.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik.
На полигоне Чирчик Ташкентской области завершились узбекско-азербайджанские командно-штабные учения, которые проводились с компьютерной поддержкой UZAZ-2023. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан
со ссылкой на Минобороны страны.
На последнем этапе совместных учений задачи по ведению специальных боевых действий военнослужащие выполняли на компьютере и карте.
Тактические учения UZAZ-2023 прошли согласно плану двустороннего сотрудничества на 2023 год между оборонными ведомствами Азербайджана и Узбекистана.