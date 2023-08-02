https://uz.sputniknews.ru/20230802/uzbekistan-azerbaydjan-takticheskiye-ucheniya-chirchik-37497050.html

Узбекистан и Азербайджан провели тактические учения

Узбекистан и Азербайджан провели тактические учения

Военнослужащие Узбекистана и Азербайджана провели совместные тактические учения

2023-08-02T09:59+0500

2023-08-02T09:59+0500

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узбекистан

азербайджан

центральная азия

вооруженные силы

учения

в мире

общество

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. На полигоне Чирчик Ташкентской области завершились узбекско-азербайджанские командно-штабные учения, которые проводились с компьютерной поддержкой UZAZ-2023. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на Минобороны страны. На последнем этапе совместных учений задачи по ведению специальных боевых действий военнослужащие выполняли на компьютере и карте. Тактические учения UZAZ-2023 прошли согласно плану двустороннего сотрудничества на 2023 год между оборонными ведомствами Азербайджана и Узбекистана. Ранее подразделения спецназа и саперы Узбекистана и Кыргызстана провели учения на Иссык-Куле.

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