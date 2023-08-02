В Узбекистане появится медцентр оториноларингологии — подробности
© Sputnik / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач-отоларинголог просматривает запись осмотра уха пациента
© Sputnik / Алексей Сухоруков/
Специализированный научно-практический центр будет оказывать помощь пациентам с оториноларингологическими заболеваниями и болезнями головы и шеи, обучать специалистов и формировать научную школу в данном направлении.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр оториноларингологии и болезней головы и шеи будет создан в Узбекистане 1 сентября 2023 года по постановлению президента, сообщает УзА.
Помимо того, что центр будет координировать работу в области оториноларингологии и организует свою деятельность на основе системы “Центр — региональные медицинские учреждения — районные (городские) медицинские учреждения”, его специалисты также займутся внедрением:
современных методов диагностики и лечения оториноларингологических заболеваний и болезней головы и шеи, а также расширят охват высокотехнологическими операциями в регионах;
программы профилактики, раннего выявления и лечения оториноларингологических заболеваний и болезней головы и шеи в учреждениях первичной медико-санитарной помощи системы здравоохранения;
современных и высокотехнологичных методов лечения в практику государственных и негосударственных медицинских организаций.
Кроме того, в центре с 2024/2025 учебного года организуют клиническую ординатуру по подготовке медицинских кадров по специализации “Оториноларингология”.
Для этих целей в 2023–2024 годах на оснащение необходимым медицинским оборудованием отделений оториноларингологии многопрофильных центральных поликлиник районов (городов), многопрофильных медицинских центров Каракалпакстана и областей в том числе детских больниц Ташкента и клиник медицинских вузов, Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи и его региональных филиалов направят $17 млн.
Кроме этого, в 2024–2025 годах $8,6 млн за счет средств госбюджета направят на:
оснащение современным медицинским оборудованием научных лабораторий “Физиология и патология органов верхних дыхательных путей”, “Физиология и патология органов слуха и равновесия”, “Фониатрия и ронхопатия”, симуляционной практической лаборатории, 5 хирургических блоков и 60 койко-мест Центра;
создание научной лаборатории “Проблемы диагностики, лечения и реабилитации нарушений слуха” в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре педиатрии;
оснащение современным медицинским оборудованием многопрофильной клиники Ташкентской медицинской академии и Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра педиатрии.
Кроме того, начиная с 2024 года начнут дополнительно обеспечивать не менее двумя тысячами цифровых слуховых аппаратов в период подготовки к операциям кохлеарной имплантации детей с тугоухостью, выявленной в результате аудиоскрининга.
Также с 1 января 2024 года негосударственным медицинским организациям разрешат оказывать медицинские услуги в области оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии льготной категории лиц за счет средств Госбюджета.
Центр разместится в части строящихся новых зданий и сооружений многопрофильной клиники по адресу: город Ташкент, Яшнабадский район, улица Махтумкули, дом 103.