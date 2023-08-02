https://uz.sputniknews.ru/20230802/uzbekistan-medtsentr-otorinolaringologiya-lecheniye-37498988.html

В Узбекистане появится медцентр оториноларингологии — подробности

В Узбекистане появится медцентр оториноларингологии — подробности

: В Узбекистане откроют Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр оториноларингологии и болезней головы и шеи

2023-08-02T11:12+0500

2023-08-02T11:12+0500

2023-08-02T11:12+0500

узбекистан

ташкент

медицина

центр

оториноларингология

заболевания

постановление

кабинет министров узбекистана

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр оториноларингологии и болезней головы и шеи будет создан в Узбекистане 1 сентября 2023 года по постановлению президента, сообщает УзА.Помимо того, что центр будет координировать работу в области оториноларингологии и организует свою деятельность на основе системы “Центр — региональные медицинские учреждения — районные (городские) медицинские учреждения”, его специалисты также займутся внедрением:Кроме того, в центре с 2024/2025 учебного года организуют клиническую ординатуру по подготовке медицинских кадров по специализации “Оториноларингология”.Для этих целей в 2023–2024 годах на оснащение необходимым медицинским оборудованием отделений оториноларингологии многопрофильных центральных поликлиник районов (городов), многопрофильных медицинских центров Каракалпакстана и областей в том числе детских больниц Ташкента и клиник медицинских вузов, Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи и его региональных филиалов направят $17 млн.Кроме этого, в 2024–2025 годах $8,6 млн за счет средств госбюджета направят на:Кроме того, начиная с 2024 года начнут дополнительно обеспечивать не менее двумя тысячами цифровых слуховых аппаратов в период подготовки к операциям кохлеарной имплантации детей с тугоухостью, выявленной в результате аудиоскрининга.Также с 1 января 2024 года негосударственным медицинским организациям разрешат оказывать медицинские услуги в области оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии льготной категории лиц за счет средств Госбюджета.Центр разместится в части строящихся новых зданий и сооружений многопрофильной клиники по адресу: город Ташкент, Яшнабадский район, улица Махтумкули, дом 103.Ранее онкологи Узбекистана исследовали редкий вид рака.

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