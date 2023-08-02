Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230802/uzbekistan-medtsentr-otorinolaringologiya-lecheniye-37498988.html
В Узбекистане появится медцентр оториноларингологии — подробности
В Узбекистане появится медцентр оториноларингологии — подробности
: В Узбекистане откроют Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр оториноларингологии и болезней головы и шеи
2023-08-02T11:12+0500
2023-08-02T11:12+0500
узбекистан
ташкент
медицина
центр
оториноларингология
заболевания
постановление
кабинет министров узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/0c/10/15612704_0:186:2977:1861_1920x0_80_0_0_e977bec05cc822df40ff20b720f8819d.jpg
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр оториноларингологии и болезней головы и шеи будет создан в Узбекистане 1 сентября 2023 года по постановлению президента, сообщает УзА.Помимо того, что центр будет координировать работу в области оториноларингологии и организует свою деятельность на основе системы “Центр — региональные медицинские учреждения — районные (городские) медицинские учреждения”, его специалисты также займутся внедрением:Кроме того, в центре с 2024/2025 учебного года организуют клиническую ординатуру по подготовке медицинских кадров по специализации “Оториноларингология”.Для этих целей в 2023–2024 годах на оснащение необходимым медицинским оборудованием отделений оториноларингологии многопрофильных центральных поликлиник районов (городов), многопрофильных медицинских центров Каракалпакстана и областей в том числе детских больниц Ташкента и клиник медицинских вузов, Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи и его региональных филиалов направят $17 млн.Кроме этого, в 2024–2025 годах $8,6 млн за счет средств госбюджета направят на:Кроме того, начиная с 2024 года начнут дополнительно обеспечивать не менее двумя тысячами цифровых слуховых аппаратов в период подготовки к операциям кохлеарной имплантации детей с тугоухостью, выявленной в результате аудиоскрининга.Также с 1 января 2024 года негосударственным медицинским организациям разрешат оказывать медицинские услуги в области оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии льготной категории лиц за счет средств Госбюджета.Центр разместится в части строящихся новых зданий и сооружений многопрофильной клиники по адресу: город Ташкент, Яшнабадский район, улица Махтумкули, дом 103.Ранее онкологи Узбекистана исследовали редкий вид рака.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/0c/10/15612704_124:0:2853:2047_1920x0_80_0_0_391dba03866dd72f5cb8f87e425872c7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан ташкент медицина центр оториноларингология постановление кабинет министров узбекистана
узбекистан ташкент медицина центр оториноларингология постановление кабинет министров узбекистана

В Узбекистане появится медцентр оториноларингологии — подробности

11:12 02.08.2023
© Sputnik / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач-отоларинголог просматривает запись осмотра уха пациента
Врач-отоларинголог просматривает запись осмотра уха пациента - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2023
© Sputnik / Алексей Сухоруков
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Специализированный научно-практический центр будет оказывать помощь пациентам с оториноларингологическими заболеваниями и болезнями головы и шеи, обучать специалистов и формировать научную школу в данном направлении.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр оториноларингологии и болезней головы и шеи будет создан в Узбекистане 1 сентября 2023 года по постановлению президента, сообщает УзА.
Помимо того, что центр будет координировать работу в области оториноларингологии и организует свою деятельность на основе системы “Центр — региональные медицинские учреждения — районные (городские) медицинские учреждения”, его специалисты также займутся внедрением:
современных методов диагностики и лечения оториноларингологических заболеваний и болезней головы и шеи, а также расширят охват высокотехнологическими операциями в регионах;
программы профилактики, раннего выявления и лечения оториноларингологических заболеваний и болезней головы и шеи в учреждениях первичной медико-санитарной помощи системы здравоохранения;
современных и высокотехнологичных методов лечения в практику государственных и негосударственных медицинских организаций.
Кроме того, в центре с 2024/2025 учебного года организуют клиническую ординатуру по подготовке медицинских кадров по специализации “Оториноларингология”.
Для этих целей в 2023–2024 годах на оснащение необходимым медицинским оборудованием отделений оториноларингологии многопрофильных центральных поликлиник районов (городов), многопрофильных медицинских центров Каракалпакстана и областей в том числе детских больниц Ташкента и клиник медицинских вузов, Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи и его региональных филиалов направят $17 млн.
Кроме этого, в 2024–2025 годах $8,6 млн за счет средств госбюджета направят на:
оснащение современным медицинским оборудованием научных лабораторий “Физиология и патология органов верхних дыхательных путей”, “Физиология и патология органов слуха и равновесия”, “Фониатрия и ронхопатия”, симуляционной практической лаборатории, 5 хирургических блоков и 60 койко-мест Центра;
создание научной лаборатории “Проблемы диагностики, лечения и реабилитации нарушений слуха” в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре педиатрии;
оснащение современным медицинским оборудованием многопрофильной клиники Ташкентской медицинской академии и Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра педиатрии.
Кроме того, начиная с 2024 года начнут дополнительно обеспечивать не менее двумя тысячами цифровых слуховых аппаратов в период подготовки к операциям кохлеарной имплантации детей с тугоухостью, выявленной в результате аудиоскрининга.
Также с 1 января 2024 года негосударственным медицинским организациям разрешат оказывать медицинские услуги в области оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии льготной категории лиц за счет средств Госбюджета.
Центр разместится в части строящихся новых зданий и сооружений многопрофильной клиники по адресу: город Ташкент, Яшнабадский район, улица Махтумкули, дом 103.
Ранее онкологи Узбекистана исследовали редкий вид рака.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0