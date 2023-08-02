https://uz.sputniknews.ru/20230802/uzbekistan-vyxodnyye-sentyabr-den-nezavisimost-37507312.html

В сентябре узбекистанцы отдохнут три дня подряд— даты

В сентябре узбекистанцы отдохнут три дня подряд— даты

Установление дополнительных нерабочих дней связано с празднованием Дня независимости — 1 сентября, созданием условий для полноценного отдыха граждан и развитием внутреннего туризма.

2023-08-02T13:34+0500

2023-08-02T13:34+0500

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узбекистан

выходные

шавкат мирзиёев

президент

указ

общество

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Узбекистанцы на День независимости республики отдохнут 3 дня. Это определено в Указе президента. Для работников с шестидневным графиком 2 сентября апреля станет нерабочим днем.Таким образом, жители страны смогут отдохнуть три дня подряд:Кроме того, в документе президент перечислил дополнительные выходные дни до конца года.Ранее узбекистанцы отдыхали пять дней подряд в связи с празднованием Курбан хайита.

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