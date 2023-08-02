https://uz.sputniknews.ru/20230802/uzbekistan-vyxodnyye-sentyabr-den-nezavisimost-37507312.html
В сентябре узбекистанцы отдохнут три дня подряд— даты
В сентябре узбекистанцы отдохнут три дня подряд— даты
Установление дополнительных нерабочих дней связано с празднованием Дня независимости — 1 сентября, созданием условий для полноценного отдыха граждан и развитием внутреннего туризма.
2023-08-02T13:34+0500
2023-08-02T13:34+0500
2023-08-02T14:03+0500
узбекистан
выходные
шавкат мирзиёев
президент
указ
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/02/05/15946807_0:304:2559:1743_1920x0_80_0_0_84262e4cd551350b3239556a81103aa7.jpg
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Узбекистанцы на День независимости республики отдохнут 3 дня. Это определено в Указе президента. Для работников с шестидневным графиком 2 сентября апреля станет нерабочим днем.Таким образом, жители страны смогут отдохнуть три дня подряд:Кроме того, в документе президент перечислил дополнительные выходные дни до конца года.Ранее узбекистанцы отдыхали пять дней подряд в связи с празднованием Курбан хайита.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/02/05/15946807_0:64:2559:1983_1920x0_80_0_0_8bea025843c3b83bb3f1db019b09ae93.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан выходные шавкат мирзиёев президент указ общество
узбекистан выходные шавкат мирзиёев президент указ общество
В сентябре узбекистанцы отдохнут три дня подряд— даты
13:34 02.08.2023 (обновлено: 14:03 02.08.2023)
Установление дополнительных нерабочих дней связано с празднованием Дня независимости — 1 сентября, созданием условий для полноценного отдыха граждан и развитием внутреннего туризма.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik.
Узбекистанцы на День независимости республики отдохнут 3 дня. Это определено в Указе
президента.
Для работников с шестидневным графиком 2 сентября апреля станет нерабочим днем.
Таким образом, жители страны смогут отдохнуть три дня подряд:
1 сентября, пятница — День независимости Узбекистана;
2 сентября, суббота — дополнительный выходной день для работников с шестидневной рабочей неделей;
3 сентября, воскресенье — выходной день по календарю.
Кроме того, в документе президент перечислил
дополнительные выходные дни до конца года.
Ранее узбекистанцы отдыхали
пять дней подряд в связи с празднованием Курбан хайита.