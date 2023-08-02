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Кого могут выгнать с вступительного экзамена в Узбекистане
Кого могут выгнать с вступительного экзамена в Узбекистане
Министерство высшего образования напомнило, в каких случаях абитуриент теряет право на участие в тестировании.
2023-08-02T19:28+0500
2023-08-02T19:28+0500
2023-08-02T19:48+0500
узбекистан
общество
вступительные экзамены
тестирование
нарушения
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ТАШКЕНТ, 2 авг – Sputnik. В Самаркандской области с тестирования выгнали абитуриента, нарушившего правила, сообщает УзА. Абитуриент вырвал страницу из брошюры с тестовыми заданиями по химии. Нарушение зафиксировали с помощью камеры видеонаблюдения в зале.За нарушение правил проведения экзамена абитуриента могут лишить права участвовать в вступительном экзамене в высшие учебные заведения, а его результаты аннулировать, напомнила пресс-служба Министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана.В частности, в соответствии с правилами, из помещения для проведения тестирования удалят тех, кто попытается пронести с собой калькулятор, учебник или словарь, какие-либо электронные устройства.Наказание ждет и тех, кто во время тестирования разговаривает с другими абитуриентами, пытается им помочь или передает какие-либо материалы, а также пытается вынести из помещения тестовые задания, вырывает страницы из сборника заданий, отказывается сдать тестовые материалы после окончания экзамена.А если абитуриент предоставил подложные документы или если вместо зарегистрированного абитуриента на тест зайдет кто-то другой, материалы уже передадут в правоохранительные органы, предупредили в пресс-службе.Напомним, вступительные экзамены в вузы стартовали по всей республике 1 августа. По данным Агентства по оценке знаний и квалификаций, число сдавших документы на поступление составило 948 486 абитуриентов.Экзамен проходит в две смены и продлится от 11 до 13 дней, в зависимости от числа абитуриентов и вместимости помещений.
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узбекистан вступительный экзамен тестирование нарушение кого могут выгнать в каких случаях удаляют с тестирования результаты аннулируют лишается права участвовать в экзамене министерство высшего образования науки инноваций
узбекистан вступительный экзамен тестирование нарушение кого могут выгнать в каких случаях удаляют с тестирования результаты аннулируют лишается права участвовать в экзамене министерство высшего образования науки инноваций
Кого могут выгнать с вступительного экзамена в Узбекистане
19:28 02.08.2023 (обновлено: 19:48 02.08.2023)
Министерство высшего образования напомнило, в каких случаях абитуриент теряет право на участие в тестировании.
ТАШКЕНТ, 2 авг – Sputnik.
В Самаркандской области с тестирования выгнали абитуриента, нарушившего правила, сообщает УзА
. Абитуриент вырвал страницу из брошюры с тестовыми заданиями по химии. Нарушение зафиксировали с помощью камеры видеонаблюдения в зале.
За нарушение правил проведения экзамена абитуриента могут лишить права участвовать в вступительном экзамене в высшие учебные заведения, а его результаты аннулировать, напомнила пресс-служба Министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана.
В частности, в соответствии с правилами, из помещения для проведения тестирования удалят тех, кто попытается пронести с собой калькулятор, учебник или словарь, какие-либо электронные устройства.
Наказание ждет и тех, кто во время тестирования разговаривает с другими абитуриентами, пытается им помочь или передает какие-либо материалы, а также пытается вынести из помещения тестовые задания, вырывает страницы из сборника заданий, отказывается сдать тестовые материалы после окончания экзамена.
А если абитуриент предоставил подложные документы или если вместо зарегистрированного абитуриента на тест зайдет кто-то другой, материалы уже передадут в правоохранительные органы, предупредили в пресс-службе.
Напомним, вступительные экзамены в вузы стартовали по всей республике 1 августа
. По данным Агентства по оценке знаний и квалификаций, число сдавших документы на поступление составило 948 486 абитуриентов.
Экзамен проходит в две смены и продлится от 11 до 13 дней, в зависимости от числа абитуриентов и вместимости помещений.