https://uz.sputniknews.ru/20230802/vstupitelnye-ekzameny-uzbekistan-narusheniya-37534615.html

Кого могут выгнать с вступительного экзамена в Узбекистане

Кого могут выгнать с вступительного экзамена в Узбекистане

Министерство высшего образования напомнило, в каких случаях абитуриент теряет право на участие в тестировании.

2023-08-02T19:28+0500

2023-08-02T19:28+0500

2023-08-02T19:48+0500

узбекистан

общество

вступительные экзамены

тестирование

нарушения

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ТАШКЕНТ, 2 авг – Sputnik. В Самаркандской области с тестирования выгнали абитуриента, нарушившего правила, сообщает УзА. Абитуриент вырвал страницу из брошюры с тестовыми заданиями по химии. Нарушение зафиксировали с помощью камеры видеонаблюдения в зале.За нарушение правил проведения экзамена абитуриента могут лишить права участвовать в вступительном экзамене в высшие учебные заведения, а его результаты аннулировать, напомнила пресс-служба Министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана.В частности, в соответствии с правилами, из помещения для проведения тестирования удалят тех, кто попытается пронести с собой калькулятор, учебник или словарь, какие-либо электронные устройства.Наказание ждет и тех, кто во время тестирования разговаривает с другими абитуриентами, пытается им помочь или передает какие-либо материалы, а также пытается вынести из помещения тестовые задания, вырывает страницы из сборника заданий, отказывается сдать тестовые материалы после окончания экзамена.А если абитуриент предоставил подложные документы или если вместо зарегистрированного абитуриента на тест зайдет кто-то другой, материалы уже передадут в правоохранительные органы, предупредили в пресс-службе.Напомним, вступительные экзамены в вузы стартовали по всей республике 1 августа. По данным Агентства по оценке знаний и квалификаций, число сдавших документы на поступление составило 948 486 абитуриентов.Экзамен проходит в две смены и продлится от 11 до 13 дней, в зависимости от числа абитуриентов и вместимости помещений.

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