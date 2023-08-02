https://uz.sputniknews.ru/20230802/zelenskiy-ugroza-rossiya-novyye-udary-37509799.html
Зеленский пригрозил России новыми ударами
Зеленский пригрозил России новыми ударами
Президент Украины сообщил, что Киев готовится к новым ударам по территории РФ.
2023-08-02T14:13+0500
2023-08-02T14:13+0500
2023-08-02T14:19+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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владимир зеленский
угрозы
россия
удар
спецоперация
московская область
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Накануне Владимир Зеленский заявил о подготовке новых ударов по территории России, сообщает РИА Новости.Ранее в тот же день советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк после новой атаки беспилотников на Москву заявил, что "неустановленных дронов" будет больше, фактически взяв ответственность за эту атаку.Минобороны РФ в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя БПЛА атаковать объекты в Москве и Подмосковье, два из них уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в башню "Москва-Сити". Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что этот дрон "долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз". По словам градоначальника, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет. Кроме того, представитель экстренных служб столицы уточнил, что возгорания после попадания дрона самолетного типа в башне не было.В воскресенье Собянин сообщал, что ночью была совершена атака украинских беспилотников, были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях в "Москва-сити", жертв и пострадавших нет. Минобороны России заявляло, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один сбила ПВО, два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории "Москва-сити".Ранее экс-разведчик США сообщил, что Зеленский после провала столкнется с кошмарным выбором.
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в мире украина всу владимир зеленский россия удар сппецоперация сергей собянин московская область беспилотник угрозы
в мире украина всу владимир зеленский россия удар сппецоперация сергей собянин московская область беспилотник угрозы
Зеленский пригрозил России новыми ударами
14:13 02.08.2023 (обновлено: 14:19 02.08.2023)
Президент Украины сообщил, что Киев готовится к новым ударам по территории РФ.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik.
Накануне Владимир Зеленский заявил о подготовке новых ударов по территории России, сообщает РИА Новости.
"Сегодняшний день начался с очень содержательных докладов представителей сил обороны и безопасности нашего государства... Был и отдельный подробный доклад руководителя ГУР (Кирилла) Буданова — оккупанты точно почувствуют последствия нашей работы. Серьезно почувствуют", — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Ранее в тот же день советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк после новой атаки беспилотников на Москву заявил, что "неустановленных дронов" будет больше, фактически взяв ответственность за эту атаку.
Минобороны РФ в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя БПЛА атаковать объекты в Москве и Подмосковье, два из них уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в башню "Москва-Сити". Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что этот дрон "долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз". По словам градоначальника, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет. Кроме того, представитель экстренных служб столицы уточнил, что возгорания после попадания дрона самолетного типа в башне не было.
В воскресенье Собянин сообщал, что ночью была совершена атака украинских беспилотников, были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях в "Москва-сити", жертв и пострадавших нет. Минобороны России заявляло, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один сбила ПВО, два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории "Москва-сити".