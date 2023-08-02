https://uz.sputniknews.ru/20230802/zelenskiy-ugroza-rossiya-novyye-udary-37509799.html

Зеленский пригрозил России новыми ударами

Зеленский пригрозил России новыми ударами

Президент Украины сообщил, что Киев готовится к новым ударам по территории РФ.

2023-08-02T14:13+0500

2023-08-02T14:13+0500

2023-08-02T14:19+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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московская область

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Накануне Владимир Зеленский заявил о подготовке новых ударов по территории России, сообщает РИА Новости.Ранее в тот же день советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк после новой атаки беспилотников на Москву заявил, что "неустановленных дронов" будет больше, фактически взяв ответственность за эту атаку.Минобороны РФ в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя БПЛА атаковать объекты в Москве и Подмосковье, два из них уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в башню "Москва-Сити". Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что этот дрон "долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз". По словам градоначальника, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет. Кроме того, представитель экстренных служб столицы уточнил, что возгорания после попадания дрона самолетного типа в башне не было.В воскресенье Собянин сообщал, что ночью была совершена атака украинских беспилотников, были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях в "Москва-сити", жертв и пострадавших нет. Минобороны России заявляло, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один сбила ПВО, два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории "Москва-сити".Ранее экс-разведчик США сообщил, что Зеленский после провала столкнется с кошмарным выбором.

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