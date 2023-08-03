https://uz.sputniknews.ru/20230803/amerikanskiy-transgender-stal-ofitsialnym-spikerom-vsu-37544761.html

Американский трансгендер стал официальным спикером ВСУ

Американский трансгендер стал официальным спикером ВСУ

Сара Эштон-Чирилло будет курировать работу с европейской и американской аудиторией. Главной ее задачей на новом посту обозначено "противодействие российской пропаганде".

2023-08-03T11:19+0500

2023-08-03T11:19+0500

2023-08-03T11:19+0500

в мире

сша

украина

всу

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/03/37543979_1:0:600:337_1920x0_80_0_0_3f3310682dce3b530356e373967c0662.jpg

ТАШКЕНТ, 3 августа — Sputnik. Американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло стал одним из официальных представителей сил обороны Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание "Страна.ua".По информации издания, Эштон-Чирилло была журналисткой. В украинские войска она вступила в прошлом году в качестве боевого медика в одной из бригад теробороны, где получила ранение.Новый спикер информационного проекта ВСУ будет информировать американскую и европейскую аудиторию о ходе боевых действий на Украине.Ранее в ДНР назвали причину замедления контрнаступления ВСУ.

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в мире сша украина всу европа