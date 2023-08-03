https://uz.sputniknews.ru/20230803/amerikanskiy-transgender-stal-ofitsialnym-spikerom-vsu-37544761.html
Американский трансгендер стал официальным спикером ВСУ
Американский трансгендер стал официальным спикером ВСУ
Сара Эштон-Чирилло будет курировать работу с европейской и американской аудиторией. Главной ее задачей на новом посту обозначено "противодействие российской пропаганде".
2023-08-03T11:19+0500
2023-08-03T11:19+0500
2023-08-03T11:19+0500
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ТАШКЕНТ, 3 августа — Sputnik. Американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло стал одним из официальных представителей сил обороны Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание "Страна.ua".По информации издания, Эштон-Чирилло была журналисткой. В украинские войска она вступила в прошлом году в качестве боевого медика в одной из бригад теробороны, где получила ранение.Новый спикер информационного проекта ВСУ будет информировать американскую и европейскую аудиторию о ходе боевых действий на Украине.Ранее в ДНР назвали причину замедления контрнаступления ВСУ.
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в мире сша украина всу европа
в мире сша украина всу европа
Американский трансгендер стал официальным спикером ВСУ
Сара Эштон-Чирилло будет курировать работу с европейской и американской аудиторией. Главной ее задачей на новом посту является противодействие российской пропаганде.
ТАШКЕНТ, 3 августа — Sputnik.
Американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло стал одним из официальных представителей сил обороны Украины, сообщает РИА Новости
со ссылкой на украинское издание "Страна.ua".
"Одним из спикеров сил обороны Украины стала американский трансгендер", — указано в публикации.
По информации издания, Эштон-Чирилло была журналисткой. В украинские войска она вступила в прошлом году в качестве боевого медика в одной из бригад теробороны, где получила ранение.
"Она ведет новый англоязычный проект сил теробороны "Россия ненавидит правду"…. Его целью обозначено "противодействие российской пропаганде", — пишет "Страна".
Новый спикер информационного проекта ВСУ будет информировать американскую и европейскую аудиторию о ходе боевых действий на Украине.