https://uz.sputniknews.ru/20230803/dnr-prichina-zamedleniye-kontrnastupleniye-vsu-37541903.html

В ДНР назвали причину замедления контрнаступления ВСУ

В ДНР назвали причину замедления контрнаступления ВСУ

Попытки контрнаступления украинской армии значительно ослабли из-за больших потерь

2023-08-03T10:03+0500

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ТАШКЕНТ, 3 августа — Sputnik. Украинское контрнаступление замедлилось из-за больших потерь противника, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника врио главы ДНР Яна Гагина.При этом, по его словам, значимых изменений на линии фронта нет.Накануне в Минобороны РФ сообщали, что украинские войска в результате безуспешных попыток наступления на Донецком направлении за сутки потеряли почти 300 военнослужащих. По данным российского военного ведомства, в это же время ВСУ продолжали неудачные наступательные действия на Южно-Донецком, Запорожском, Купянском и Краснолиманском направлениях.Ранее Sputnik сообщал о возможностях модернизированных истребителей МиГ-31.

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