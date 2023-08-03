https://uz.sputniknews.ru/20230803/dnr-prichina-zamedleniye-kontrnastupleniye-vsu-37541903.html
В ДНР назвали причину замедления контрнаступления ВСУ
В ДНР назвали причину замедления контрнаступления ВСУ
Попытки контрнаступления украинской армии значительно ослабли из-за больших потерь
2023-08-03T10:03+0500
2023-08-03T10:03+0500
2023-08-03T11:50+0500
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ТАШКЕНТ, 3 августа — Sputnik. Украинское контрнаступление замедлилось из-за больших потерь противника, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника врио главы ДНР Яна Гагина.При этом, по его словам, значимых изменений на линии фронта нет.Накануне в Минобороны РФ сообщали, что украинские войска в результате безуспешных попыток наступления на Донецком направлении за сутки потеряли почти 300 военнослужащих. По данным российского военного ведомства, в это же время ВСУ продолжали неудачные наступательные действия на Южно-Донецком, Запорожском, Купянском и Краснолиманском направлениях.Ранее Sputnik сообщал о возможностях модернизированных истребителей МиГ-31.
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сппецоперация в мире украина днр россия всу безопасность
В ДНР назвали причину замедления контрнаступления ВСУ
10:03 03.08.2023 (обновлено: 11:50 03.08.2023)
Попытки контрнаступления украинской армии значительно ослабли из-за больших потерь.
ТАШКЕНТ, 3 августа — Sputnik.
Украинское контрнаступление замедлилось из-за больших потерь противника, сообщает РИА Новости
со ссылкой на советника врио главы ДНР Яна Гагина.
"По большому счету, горячо сейчас везде, противник продолжает атаковать малыми группами, подкрепленными бронетехникой. Но на данным момент само так называемое контрнаступление ВСУ — оно несколько замедлилось и стало менее интенсивным, чем раньше. Скорее всего, это связано с большими потерями, которые противник понес именно в живой силе и технике", — пояснил Гагин.
При этом, по его словам, значимых изменений на линии фронта нет.
Накануне в Минобороны РФ сообщали, что украинские войска в результате безуспешных попыток наступления на Донецком направлении за сутки потеряли почти 300 военнослужащих. По данным российского военного ведомства, в это же время ВСУ продолжали неудачные наступательные действия на Южно-Донецком, Запорожском, Купянском и Краснолиманском направлениях.
Ранее Sputnik
сообщал о возможностях модернизированных истребителей МиГ-31.