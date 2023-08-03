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Сколько стоит арбуз в разных странах – инфографика

Сколько стоит арбуз в разных странах – инфографика

В честь Международного дня арбуза Sputnik Узбекистан решил подсчитать, сколько стоит самая летняя ягода в столицах стран ближнего зарубежья.

2023-08-03T21:22+0500

2023-08-03T21:22+0500

2023-08-03T21:22+0500

узбекистан

инфографика

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Международный день арбуза отмечают во всем мире 3 августа. В честь праздника мы решили сравнить цены на сочное лакомство в разгар сезона в столицах разных стран ближнего зарубежья.В Узбекистане и Таджикистане даже в супермаркетах арбузы продают поштучно, а не на вес. Для удобства сравнения, мы подсчитали среднюю цену за за 1 килограмм плода.В Узбекистане, как и в соседних странах, в разгар сезона купить спелый арбуз можно прямо с поля. Как правило, такие арбузы продают на выезде из Ташкента, по дороге в Сырдарьинскую область или на пути в Чимган.Хранить арбуз следует при температуре 10-15 градусов тепла, влажности воздуха не менее 80-90%. В целом виде плод можно хранить несколько месяцев, а вот разрезанный арбуз держать при комнатной температуре не следует. Он начинает портиться спустя пару часов.

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