https://uz.sputniknews.ru/20230803/arbuz-tseny-infografika-37573814.html
Сколько стоит арбуз в разных странах – инфографика
Сколько стоит арбуз в разных странах – инфографика
В честь Международного дня арбуза Sputnik Узбекистан решил подсчитать, сколько стоит самая летняя ягода в столицах стран ближнего зарубежья.
2023-08-03T21:22+0500
2023-08-03T21:22+0500
2023-08-03T21:22+0500
узбекистан
инфографика
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азербайджан
таджикистан
кыргызстан
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молдова
казахстан
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Международный день арбуза отмечают во всем мире 3 августа. В честь праздника мы решили сравнить цены на сочное лакомство в разгар сезона в столицах разных стран ближнего зарубежья.В Узбекистане и Таджикистане даже в супермаркетах арбузы продают поштучно, а не на вес. Для удобства сравнения, мы подсчитали среднюю цену за за 1 килограмм плода.В Узбекистане, как и в соседних странах, в разгар сезона купить спелый арбуз можно прямо с поля. Как правило, такие арбузы продают на выезде из Ташкента, по дороге в Сырдарьинскую область или на пути в Чимган.Хранить арбуз следует при температуре 10-15 градусов тепла, влажности воздуха не менее 80-90%. В целом виде плод можно хранить несколько месяцев, а вот разрезанный арбуз держать при комнатной температуре не следует. Он начинает портиться спустя пару часов.
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международный день арбуза арбуз цена сравнение цены инфографика узбекистан таджикистан азербайджан кыргызстан россия молдова абхазия казахстан грузия беларусь азербайджан туркменистан ташкент душанбе баку бишкек москва кишинев сухум астана тбилиси минск ереван ашхабад сколько стоит арбуз цена один килограмм где дороже дешевле ближнее зарубежье
международный день арбуза арбуз цена сравнение цены инфографика узбекистан таджикистан азербайджан кыргызстан россия молдова абхазия казахстан грузия беларусь азербайджан туркменистан ташкент душанбе баку бишкек москва кишинев сухум астана тбилиси минск ереван ашхабад сколько стоит арбуз цена один килограмм где дороже дешевле ближнее зарубежье
Сколько стоит арбуз в разных странах – инфографика
В честь Международного дня арбуза Sputnik Узбекистан решил подсчитать, сколько стоит самая летняя ягода в столицах стран ближнего зарубежья.
Международный день арбуза отмечают во всем мире 3 августа. В честь праздника мы решили сравнить цены на сочное лакомство в разгар сезона в столицах разных стран ближнего зарубежья.
В Узбекистане и Таджикистане даже в супермаркетах арбузы продают поштучно, а не на вес. Для удобства сравнения, мы подсчитали среднюю цену за за 1 килограмм плода.
В Узбекистане, как и в соседних странах, в разгар сезона купить спелый арбуз можно прямо с поля. Как правило, такие арбузы продают на выезде из Ташкента, по дороге в Сырдарьинскую область или на пути в Чимган.
Хранить арбуз следует при температуре 10-15 градусов тепла, влажности воздуха не менее 80-90%. В целом виде плод можно хранить несколько месяцев, а вот разрезанный арбуз держать при комнатной температуре не следует. Он начинает портиться спустя пару часов.