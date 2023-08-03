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Трамп заявил, что ему грозит более 500 лет тюрьмы
Трамп заявил, что ему грозит более 500 лет тюрьмы
Экс-президента Соединенных Штатов обвиняют в незаконных попытках сохранить власть после поражения на выборах
2023-08-03T10:25+0500
2023-08-03T10:25+0500
2023-08-03T11:18+0500
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
арест
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ТАШКЕНТ, 3 августа — Sputnik. Бывший президент США Дональд Трамп допустил, что на основании выдвинутых против него обвинений его могут приговорить к 561 году тюремного заключения, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление политика.Ранее спецпрокурор Джек Смит объявил о выдвижении обвинений в адрес Трампа по нескольким статьям. Экс-главу государства обвиняют в попытке незаконным путем сохранить власть после поражения на выборах в 2020 году. Трамп должен явится в суд в Вашингтоне 3 августа.Между тем, его сторонники верят, что эта "охота на ведьм" окажется неудачной, и после выборов 2024 года политик вернется в Белый дом.Напомним, что 6 января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав работу конгресса на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое умерли по причинам, не связанным с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, законодатели утвердили победу Байдена на президентских выборах. Впоследствии в США произошли сотни арестов по обвинениям, связанным с участием в штурме. Ранее Трамп рассказал о своем плане прекращения украинского конфликта.
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в мире сша дональд трамп джо байден арест
в мире сша дональд трамп джо байден арест
Трамп заявил, что ему грозит более 500 лет тюрьмы
10:25 03.08.2023 (обновлено: 11:18 03.08.2023)
Экс-президента Соединенных Штатов обвиняют в незаконных попытках сохранить власть после поражения на выборах.
ТАШКЕНТ, 3 августа — Sputnik.
Бывший президент США Дональд Трамп допустил, что на основании выдвинутых против него обвинений его могут приговорить к 561 году тюремного заключения, сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявление политика.
"Коррумпированный минюст США, находясь под контролем жуликоватого Джо (Байдена), вновь незаконно предъявил мне обвинения. Согласно некоторым сообщениям, мне может грозить в целом 561 год тюрьмы из-за проводимой левыми силами охоты на ведьм. Шесть пожизненных сроков", — указал Трамп.
Ранее спецпрокурор Джек Смит объявил о выдвижении обвинений в адрес Трампа по нескольким статьям. Экс-главу государства обвиняют в попытке незаконным путем сохранить власть после поражения на выборах в 2020 году. Трамп должен явится в суд в Вашингтоне 3 августа.
Между тем, его сторонники верят, что эта "охота на ведьм" окажется неудачной, и после выборов 2024 года политик вернется в Белый дом.
Напомним, что 6 января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав работу конгресса на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое умерли по причинам, не связанным с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, законодатели утвердили победу Байдена на президентских выборах. Впоследствии в США произошли сотни арестов по обвинениям, связанным с участием в штурме.