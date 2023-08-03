https://uz.sputniknews.ru/20230803/donald-tramp-tyurma-srok-zayavleniye-37542966.html

Трамп заявил, что ему грозит более 500 лет тюрьмы

Трамп заявил, что ему грозит более 500 лет тюрьмы

Экс-президента Соединенных Штатов обвиняют в незаконных попытках сохранить власть после поражения на выборах

2023-08-03T10:25+0500

2023-08-03T10:25+0500

2023-08-03T11:18+0500

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

арест

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ТАШКЕНТ, 3 августа — Sputnik. Бывший президент США Дональд Трамп допустил, что на основании выдвинутых против него обвинений его могут приговорить к 561 году тюремного заключения, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление политика.Ранее спецпрокурор Джек Смит объявил о выдвижении обвинений в адрес Трампа по нескольким статьям. Экс-главу государства обвиняют в попытке незаконным путем сохранить власть после поражения на выборах в 2020 году. Трамп должен явится в суд в Вашингтоне 3 августа.Между тем, его сторонники верят, что эта "охота на ведьм" окажется неудачной, и после выборов 2024 года политик вернется в Белый дом.Напомним, что 6 января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав работу конгресса на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое умерли по причинам, не связанным с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, законодатели утвердили победу Байдена на президентских выборах. Впоследствии в США произошли сотни арестов по обвинениям, связанным с участием в штурме. Ранее Трамп рассказал о своем плане прекращения украинского конфликта.

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в мире сша дональд трамп джо байден арест