https://uz.sputniknews.ru/20230803/mirziyoyev-uvolneniye-boleye-30-rukovodyaschiye-doljnostnyye-litsa-37538997.html

Мирзиёев уволил более 40 руководителей — кто они

Мирзиёев уволил более 40 руководителей — кто они

Президент провел видеоселекторное совещание, посвященное мерам сокращения бедности, обеспечения занятости населения и увеличения доходов местных бюджетов

2023-08-03T10:13+0500

2023-08-03T10:13+0500

2023-08-03T11:25+0500

узбекистан

увольнение

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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видеоселекторное совещание

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руководитель

управление

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. В рамках совещания Шавкат Мирзиёев уволил целый ряд руководящих должностных лиц, а также объявил выговоры, сообщает пресс-служба главы государства. От занимаемых должностей освобождены:Кроме того, дано поручение об объявлении выговора заместителю хокима Ташобласти по вопросам промышленности и инвестиций Н. Шарипову, заместителю хокима Ташобласти по строительству Ш. Махмудову, а также заместителю министра экономики и финансов Д. Султанову, заместителям председателя Налогового комитета М. Мирзаеву, Ж. Абдиеву, С. Эшматову, М. Махкамову, начальнику налогового управления города Ташкента.По видеосвязи в совещании приняли участие руководство Каракалпакстана, хокимы всех областей и районов.

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узбекистан президент шавкат мирзиёев видеоселекторное совещание увольнение выговор руководители должностные лица