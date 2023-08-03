Мирзиёев уволил более 40 руководителей — кто они
10:13 03.08.2023 (обновлено: 11:25 03.08.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев освободил от должности более 30 руководящих должностных лиц
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент провел видеоселекторное совещание, посвященное мерам сокращения бедности, обеспечения занятости населения и увеличения доходов местных бюджетов.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. В рамках совещания Шавкат Мирзиёев уволил целый ряд руководящих должностных лиц, а также объявил выговоры, сообщает пресс-служба главы государства.
От занимаемых должностей освобождены:
первый заместитель хокима Ташкентской области М. Файзиев;
хоким Кибрайского района М. Миркасимов;
хоким Янгиюльского района У. Ялгашев;
а также руководители других секторов Кибрайского и Янгиюльского районов;
начальники налоговых инспекций Андижанской и Сырдарьинской областей, а также и. о. начальника инспекции налогового комитета по работе с крупными налогоплательщиками;
26 руководителей налоговых инспекций следующих районов: Кунградский, Тахтакупырский, Улугнорский, Алатский, Пахтакорский, Наманганский, Мингбулакский, Чустский, Касанский, Мубарекский, Дехканабадский, Ургутский, Каттакурганский, Нурабадский, Музрабадский, Хивинский, Ханкинский, Китабский, Бухарский, Каганский, Самаркандский, Ангренский, Бекабадский, Алмалыкский, Нурафшанский, город Ургенч;
первые заместители хокимов Бекабадского, Бокинского, Кушкупырского, Шахриханского, Канлыкульского, Тахтакопырского, Чимбайского, Мирзаабадского, Багатского, Улугнорского, Ходжейлийского, Шуманайского, Мирзачульского, Дустликского, Туракурганского районов и города Намангана;
руководители управлений Центрального банка по Ферганской и Сырдарьинской областям, управлений "Халк банка" по Наманганской и Сурхандарьинской областям, управлений “Агробанка” по Андижанской и Ферганской областям и управления “Микрокредитбанка” по Ташкентской области.
Кроме того, дано поручение об объявлении выговора заместителю хокима Ташобласти по вопросам промышленности и инвестиций Н. Шарипову, заместителю хокима Ташобласти по строительству Ш. Махмудову, а также заместителю министра экономики и финансов Д. Султанову, заместителям председателя Налогового комитета М. Мирзаеву, Ж. Абдиеву, С. Эшматову, М. Махкамову, начальнику налогового управления города Ташкента.
По видеосвязи в совещании приняли участие руководство Каракалпакстана, хокимы всех областей и районов.