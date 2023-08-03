Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230803/mirziyoyev-uvolneniye-boleye-30-rukovodyaschiye-doljnostnyye-litsa-37538997.html
Мирзиёев уволил более 40 руководителей — кто они
Мирзиёев уволил более 40 руководителей — кто они
Президент провел видеоселекторное совещание, посвященное мерам сокращения бедности, обеспечения занятости населения и увеличения доходов местных бюджетов
2023-08-03T10:13+0500
2023-08-03T11:25+0500
узбекистан
увольнение
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
совещание
видеоселекторное совещание
хоким
руководитель
управление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/02/37535986_0:61:1165:716_1920x0_80_0_0_a4e02fbcda040207391800e5d2b9fe3f.jpg
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. В рамках совещания Шавкат Мирзиёев уволил целый ряд руководящих должностных лиц, а также объявил выговоры, сообщает пресс-служба главы государства. От занимаемых должностей освобождены:Кроме того, дано поручение об объявлении выговора заместителю хокима Ташобласти по вопросам промышленности и инвестиций Н. Шарипову, заместителю хокима Ташобласти по строительству Ш. Махмудову, а также заместителю министра экономики и финансов Д. Султанову, заместителям председателя Налогового комитета М. Мирзаеву, Ж. Абдиеву, С. Эшматову, М. Махкамову, начальнику налогового управления города Ташкента.По видеосвязи в совещании приняли участие руководство Каракалпакстана, хокимы всех областей и районов.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/02/37535986_65:0:1101:777_1920x0_80_0_0_d71e03735fb5ecad3199a7ac82972dc2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан президент шавкат мирзиёев видеоселекторное совещание увольнение выговор руководители должностные лица
узбекистан президент шавкат мирзиёев видеоселекторное совещание увольнение выговор руководители должностные лица

Мирзиёев уволил более 40 руководителей — кто они

10:13 03.08.2023 (обновлено: 11:25 03.08.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев освободил от должности более 30 руководящих должностных лиц
Шавкат Мирзиёев освободил от должности более 30 руководящих должностных лиц - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться на
НовостиTelegram
Президент провел видеоселекторное совещание, посвященное мерам сокращения бедности, обеспечения занятости населения и увеличения доходов местных бюджетов.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. В рамках совещания Шавкат Мирзиёев уволил целый ряд руководящих должностных лиц, а также объявил выговоры, сообщает пресс-служба главы государства.
От занимаемых должностей освобождены:
первый заместитель хокима Ташкентской области М. Файзиев;
хоким Кибрайского района М. Миркасимов;
хоким Янгиюльского района У. Ялгашев;
а также руководители других секторов Кибрайского и Янгиюльского районов;
начальники налоговых инспекций Андижанской и Сырдарьинской областей, а также и. о. начальника инспекции налогового комитета по работе с крупными налогоплательщиками;
26 руководителей налоговых инспекций следующих районов: Кунградский, Тахтакупырский, Улугнорский, Алатский, Пахтакорский, Наманганский, Мингбулакский, Чустский, Касанский, Мубарекский, Дехканабадский, Ургутский, Каттакурганский, Нурабадский, Музрабадский, Хивинский, Ханкинский, Китабский, Бухарский, Каганский, Самаркандский, Ангренский, Бекабадский, Алмалыкский, Нурафшанский, город Ургенч;
первые заместители хокимов Бекабадского, Бокинского, Кушкупырского, Шахриханского, Канлыкульского, Тахтакопырского, Чимбайского, Мирзаабадского, Багатского, Улугнорского, Ходжейлийского, Шуманайского, Мирзачульского, Дустликского, Туракурганского районов и города Намангана;
руководители управлений Центрального банка по Ферганской и Сырдарьинской областям, управлений "Халк банка" по Наманганской и Сурхандарьинской областям, управлений “Агробанка” по Андижанской и Ферганской областям и управления “Микрокредитбанка” по Ташкентской области.
Кроме того, дано поручение об объявлении выговора заместителю хокима Ташобласти по вопросам промышленности и инвестиций Н. Шарипову, заместителю хокима Ташобласти по строительству Ш. Махмудову, а также заместителю министра экономики и финансов Д. Султанову, заместителям председателя Налогового комитета М. Мирзаеву, Ж. Абдиеву, С. Эшматову, М. Махкамову, начальнику налогового управления города Ташкента.
По видеосвязи в совещании приняли участие руководство Каракалпакстана, хокимы всех областей и районов.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0