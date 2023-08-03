https://uz.sputniknews.ru/20230803/narendra-modi-otkaz-poyezdka-sammit-briks-37563565.html

Нарендра Моди не поедет на саммит БРИКС — причина

Нарендра Моди не поедет на саммит БРИКС — причина

Премьер Индии отказался очно участвовать в саммите БРИКС из-за отсутствия Путина.

2023-08-03T17:37+0500

2023-08-03T17:37+0500

2023-08-03T17:50+0500

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ТАШКЕНТ, 3 августа — Sputnik. Премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался от очного участия в саммите БРИКС в связи с тем, что Владимир Путин не будет присутствовать там лично , сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в индийском правительстве.Саммит лидеров стран БРИКС пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Запланированы визиты лидеров Китая и Бразилии. Россию в очном формате представит глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, а Владимир Путин, как анонсировал ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, будет участвовать в работе саммита по видеосвязи. Накануне агентство Рейтер сообщило, что Моди, вероятнее всего, также ограничится виртуальным присутствием на мероприятии. Кроме того, по данным агентства, между членами объединения есть противоречия по поводу его расширения: Россия и Китай, как утверждается, заинтересованы в обсуждении этого вопроса, а у Индии есть сомнения по поводу этой идеи.При этом источник РИА Новости в правительстве Индии заявил: "Мы пришли к согласию по планам расширения БРИКС, так что никаких споров по этому вопросу нет".БРИКС сейчас объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.Ранее Нарендра Моди заявил, что конфликт на Украине вернул войну в Европу.

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