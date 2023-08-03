https://uz.sputniknews.ru/20230803/sherzod-kudbiev-stal-predsedatelem-nalogovogo-komiteta-uzbekistana-37550337.html
Шерзод Кудбиев стал председателем Налогового комитета Узбекистана
Шерзод Кудбиев стал председателем Налогового комитета Узбекистана
На эту должность Шерзод Кудбиев назначен постановлением Шавката Мирзиёева
2023-08-03T12:35+0500
2023-08-03T12:35+0500
2023-08-03T12:54+0500
узбекистан
назначение
председатель
государственный налоговый комитет
постановление
президент
президент узбекистана
шерзод кудбиев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1214/71/12147108_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_581f659de148525a52a68c4db8633892.jpg
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Постановлением президента Шерзод Кудбиев назначен на должность председателя Налогового комитета при Кабинете Министров, сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов. В связи с этим Шерзод Кудбиев освобожден от должности министра экономики и финансов Республики Узбекистан.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1214/71/12147108_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9b3127e78a8af3a717f6bedd18662b5b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан назначение постановление президент председатель налоговый комитет кабинет министров шерзод кудбиев
узбекистан назначение постановление президент председатель налоговый комитет кабинет министров шерзод кудбиев
Шерзод Кудбиев стал председателем Налогового комитета Узбекистана
12:35 03.08.2023 (обновлено: 12:54 03.08.2023)
На эту должность Шерзод Кудбиев назначен постановлением Шавката Мирзиёева.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik.
Постановлением президента Шерзод Кудбиев назначен на должность председателя Налогового комитета при Кабинете Министров, сообщает пресс-секретарь главы государства
Шерзод Асадов.
В связи с этим Шерзод Кудбиев освобожден от должности министра экономики и финансов Республики Узбекистан.