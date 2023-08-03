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https://uz.sputniknews.ru/20230803/sherzod-kudbiev-stal-predsedatelem-nalogovogo-komiteta-uzbekistana-37550337.html
Шерзод Кудбиев стал председателем Налогового комитета Узбекистана
Шерзод Кудбиев стал председателем Налогового комитета Узбекистана
На эту должность Шерзод Кудбиев назначен постановлением Шавката Мирзиёева
2023-08-03T12:35+0500
2023-08-03T12:54+0500
узбекистан
назначение
председатель
государственный налоговый комитет
постановление
президент
президент узбекистана
шерзод кудбиев
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Постановлением президента Шерзод Кудбиев назначен на должность председателя Налогового комитета при Кабинете Министров, сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов. В связи с этим Шерзод Кудбиев освобожден от должности министра экономики и финансов Республики Узбекистан.
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узбекистан назначение постановление президент председатель налоговый комитет кабинет министров шерзод кудбиев
узбекистан назначение постановление президент председатель налоговый комитет кабинет министров шерзод кудбиев

Шерзод Кудбиев стал председателем Налогового комитета Узбекистана

12:35 03.08.2023 (обновлено: 12:54 03.08.2023)
© Sputnik / Рамиз БахтияровШерзод Кудбиев. Архивное фото
Шерзод Кудбиев. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2023
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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На эту должность Шерзод Кудбиев назначен постановлением Шавката Мирзиёева.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Постановлением президента Шерзод Кудбиев назначен на должность председателя Налогового комитета при Кабинете Министров, сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
В связи с этим Шерзод Кудбиев освобожден от должности министра экономики и финансов Республики Узбекистан.
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