https://uz.sputniknews.ru/20230803/sherzod-kudbiev-stal-predsedatelem-nalogovogo-komiteta-uzbekistana-37550337.html

Шерзод Кудбиев стал председателем Налогового комитета Узбекистана

Шерзод Кудбиев стал председателем Налогового комитета Узбекистана

На эту должность Шерзод Кудбиев назначен постановлением Шавката Мирзиёева

2023-08-03T12:35+0500

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узбекистан

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президент узбекистана

шерзод кудбиев

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Постановлением президента Шерзод Кудбиев назначен на должность председателя Налогового комитета при Кабинете Министров, сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов. В связи с этим Шерзод Кудбиев освобожден от должности министра экономики и финансов Республики Узбекистан.

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