https://uz.sputniknews.ru/20230803/tashkent-gaz-otklyucheniye-rayony-3-avgust-2023-37546531.html

Где в Ташкенте сегодня не будет газа

Где в Ташкенте сегодня не будет газа

Подачу газа временно ограничили для потребителей двух районов столицы Узбекистана из-за ремонтных работ. Они продлятся до 16.00.

2023-08-03T11:46+0500

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2023-08-03T12:08+0500

узбекистан

ташкент

газ

ремонт

сергелийский район

махалля

общество

график отключений газа

бектемирский район

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Сегодня в некоторых локациях Сергелийского и Бектемирского районов Ташкента временно отключили газ, сообщает “Худудгазтаъминот”.Причина — проведение ремонтных работ.Подачу газа временно приостановили по следующим адресам:Сергелийский район — 11.00 до 16.00:Бектемирский район — с 11.00 до 16.00: 60 многоэтажек и 6 оптовых потребителей.Ранее Sputnik сообщал о том, что "Газпром" обсуждает возможность поставок российского газа в Узбекистан.

узбекистан

ташкент

сергелийский район

бектемирский район

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