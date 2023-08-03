https://uz.sputniknews.ru/20230803/tashkent-gaz-otklyucheniye-rayony-3-avgust-2023-37546531.html
Где в Ташкенте сегодня не будет газа
Где в Ташкенте сегодня не будет газа
Подачу газа временно ограничили для потребителей двух районов столицы Узбекистана из-за ремонтных работ. Они продлятся до 16.00.
2023-08-03T11:46+0500
2023-08-03T11:46+0500
2023-08-03T12:08+0500
узбекистан
ташкент
газ
ремонт
сергелийский район
махалля
общество
график отключений газа
бектемирский район
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Сегодня в некоторых локациях Сергелийского и Бектемирского районов Ташкента временно отключили газ, сообщает “Худудгазтаъминот”.Причина — проведение ремонтных работ.Подачу газа временно приостановили по следующим адресам:Сергелийский район — 11.00 до 16.00:Бектемирский район — с 11.00 до 16.00: 60 многоэтажек и 6 оптовых потребителей.Ранее Sputnik сообщал о том, что "Газпром" обсуждает возможность поставок российского газа в Узбекистан.
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общество узбекистан ташкент сергелийский район бектемирский ремонт газ махалля график отключений газа
общество узбекистан ташкент сергелийский район бектемирский ремонт газ махалля график отключений газа
Где в Ташкенте сегодня не будет газа
11:46 03.08.2023 (обновлено: 12:08 03.08.2023)
Подачу газа временно ограничили для потребителей двух районов столицы Узбекистана из-за ремонтных работ. Они продлятся до 16.00.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik.
Сегодня в некоторых локациях Сергелийского и Бектемирского районов Ташкента временно отключили газ, сообщает “Худудгазтаъминот”.
Причина — проведение ремонтных работ.
Подачу газа временно приостановили по следующим адресам:
Сергелийский район — 11.00 до 16.00:
махалли “Эшонбулок” (467 жилых домов), “Садокат” ( 730 жилых домов), “Хонабод”( 380 жилых домов) и “Зиёлилар”(142 жилых дома);
Бектемирский район — с 11.00 до 16.00: 60 многоэтажек и 6 оптовых потребителей.
Ранее Sputnik
сообщал о том, что "Газпром" обсуждает возможность поставок российского газа в Узбекистан.