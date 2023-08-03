Тяжелоатлеты из Узбекистана завоевали еще 13 медалей на ЧА
13:12 03.08.2023 (обновлено: 13:55 03.08.2023)
© пресс-служба Национального олимпийского комитета Тяжелоатлеты из Узбекистана завоевали еще 13 медалей на ЧА
© пресс-служба Национального олимпийского комитета
В числе наград сборной республики на соревнованиях в Индии за 2 августа — три золота.
ТАШКЕНТ, 3 августа — Sputnik. Узбекистанцы завоевали 13 медалей на чемпионате Азии по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи в Нью-Дели (Индия), сообщает НОК.
По итогам соревнований, прошедших 2 августа, у сборной Узбекистана 13 медалей — 3 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых.
Наград удостоились семь спортсменов:
Золото:
89 кг, молодежь: Ходжиакбар Олимов (в 3-х направлениях);
96 кг, юниоры: Ботир Парахатов (в 3-х направлениях);
76 кг, юниоры: Мадина Файзуллаева (в рывке, по сумме двух упражнений).
Серебро:
89 кг, юниоры: Умматилло Рустамбеков (в толчке);
88 кг, юниоры: Дилноза Файзуллаева (в толчке);
76 кг, юниоры: Мадина Файзуллаева (в толчке);
76 кг, молодежь: Мадина Файзуллаева (в рывке, по сумме двух упражнений).
Бронза:
89 кг, юниоры: Умматилло Рустамбеков (в рывке и по сумме двух упражнений);
88 кг, молодежь: Севинчой Комилова (в рывке и по сумме двух упражнений);
88 кг, молодежь: Машхура Файзуллаева (в толчке);
88 кг, юниоры: Дилноза Файзуллаева (в рывке и по сумме двух упражнений);
76 кг, молодежь: Гулшода Дадамирзаева (в рывке и по сумме двух упражнений);
76 кг, молодежь: Мадина Файзуллаева (в толчке).
Всего в соревнованиях участвуют 36 атлетов из Узбекистана. Состязания продлятся до 5 августа.
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