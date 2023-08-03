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https://uz.sputniknews.ru/20230803/tyajeloatlety-uzbekistan-13-medal-chempionat-aziya-indiya-37551025.html
Тяжелоатлеты из Узбекистана завоевали еще 13 медалей на ЧА
Тяжелоатлеты из Узбекистана завоевали еще 13 медалей на ЧА
В числе наград сборной республики на соревнованиях в Индии за 2 августа — три золота.
2023-08-03T13:12+0500
2023-08-03T13:55+0500
спорт
узбекистан
индия
тяжелая атлетика
сборная узбекистана
медали
чемпионат азии
национальный олимпийский комитет узбекистана
золото
серебро
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ТАШКЕНТ, 3 августа — Sputnik. Узбекистанцы завоевали 13 медалей на чемпионате Азии по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи в Нью-Дели (Индия), сообщает НОК.По итогам соревнований, прошедших 2 августа, у сборной Узбекистана 13 медалей — 3 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых.Наград удостоились семь спортсменов:Золото:Серебро:Бронза:Всего в соревнованиях участвуют 36 атлетов из Узбекистана. Состязания продлятся до 5 августа.Ранее Sputnik сообщал о том, что спортсмены из Узбекистана приехали на Игры стран СНГ в Беларусь.
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узбекистан спорт индия тяжелая атлетика сборная узбекистана национальный олимпийский комитет золото медали серебро бронза чемпионат азии
узбекистан спорт индия тяжелая атлетика сборная узбекистана национальный олимпийский комитет золото медали серебро бронза чемпионат азии

Тяжелоатлеты из Узбекистана завоевали еще 13 медалей на ЧА

13:12 03.08.2023 (обновлено: 13:55 03.08.2023)
© пресс-служба Национального олимпийского комитета Тяжелоатлеты из Узбекистана завоевали еще 13 медалей на ЧА
Тяжелоатлеты из Узбекистана завоевали еще 13 медалей на ЧА - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2023
© пресс-служба Национального олимпийского комитета
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В числе наград сборной республики на соревнованиях в Индии за 2 августа — три золота.
ТАШКЕНТ, 3 августа — Sputnik. Узбекистанцы завоевали 13 медалей на чемпионате Азии по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи в Нью-Дели (Индия), сообщает НОК.
По итогам соревнований, прошедших 2 августа, у сборной Узбекистана 13 медалей — 3 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых.
Наград удостоились семь спортсменов:
Золото:
89 кг, молодежь: Ходжиакбар Олимов (в 3-х направлениях);
96 кг, юниоры: Ботир Парахатов (в 3-х направлениях);
76 кг, юниоры: Мадина Файзуллаева (в рывке, по сумме двух упражнений).
Серебро:
89 кг, юниоры: Умматилло Рустамбеков (в толчке);
88 кг, юниоры: Дилноза Файзуллаева (в толчке);
76 кг, юниоры: Мадина Файзуллаева (в толчке);
76 кг, молодежь: Мадина Файзуллаева (в рывке, по сумме двух упражнений).
Бронза:
89 кг, юниоры: Умматилло Рустамбеков (в рывке и по сумме двух упражнений);
88 кг, молодежь: Севинчой Комилова (в рывке и по сумме двух упражнений);
88 кг, молодежь: Машхура Файзуллаева (в толчке);
88 кг, юниоры: Дилноза Файзуллаева (в рывке и по сумме двух упражнений);
76 кг, молодежь: Гулшода Дадамирзаева (в рывке и по сумме двух упражнений);
76 кг, молодежь: Мадина Файзуллаева (в толчке).
Всего в соревнованиях участвуют 36 атлетов из Узбекистана. Состязания продлятся до 5 августа.
Ранее Sputnik сообщал о том, что спортсмены из Узбекистана приехали на Игры стран СНГ в Беларусь.
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