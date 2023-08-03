https://uz.sputniknews.ru/20230803/tyajeloatlety-uzbekistan-13-medal-chempionat-aziya-indiya-37551025.html

Тяжелоатлеты из Узбекистана завоевали еще 13 медалей на ЧА

Тяжелоатлеты из Узбекистана завоевали еще 13 медалей на ЧА

В числе наград сборной республики на соревнованиях в Индии за 2 августа — три золота.

2023-08-03T13:12+0500

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2023-08-03T13:55+0500

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ТАШКЕНТ, 3 августа — Sputnik. Узбекистанцы завоевали 13 медалей на чемпионате Азии по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи в Нью-Дели (Индия), сообщает НОК.По итогам соревнований, прошедших 2 августа, у сборной Узбекистана 13 медалей — 3 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых.Наград удостоились семь спортсменов:Золото:Серебро:Бронза:Всего в соревнованиях участвуют 36 атлетов из Узбекистана. Состязания продлятся до 5 августа.Ранее Sputnik сообщал о том, что спортсмены из Узбекистана приехали на Игры стран СНГ в Беларусь.

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