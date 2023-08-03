Узбекистан и Кыргызстан провели совместные учения для спецназа — фото

ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. ТАШКЕНТ, 3 авг – Sputnik. Спецназовцы из Узбекистана приняли участие в совместных учениях в Иссык-Кульской области Кыргызстана.Военнослужащие подразделений специального назначения и инженерно-саперных подразделений национальных гвардий двух стран приняли участие в занятиях по специальной тактико-специальной, огневой, горной подготовке, сообщает SputnikКыргызстан.Маневры проходили на базе учебно-тренировочного центра воинской части № 20636 ("Эдельвейс") близ города Балыкчи в Иссык-Кульской области.Ранее мы сообщали, что на полигоне Чирчик прошли совместные узбекско-азербайджанские учения.
В занятиях по специальной тактической и пожарной подготовке приняли участие спецназовцы и инженерно-саперные подразделения двух стран.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. ТАШКЕНТ, 3 авг – Sputnik. Спецназовцы из Узбекистана приняли участие в совместных учениях в Иссык-Кульской области Кыргызстана.
Военнослужащие подразделений специального назначения и инженерно-саперных подразделений национальных гвардий двух стран приняли участие в занятиях по специальной тактико-специальной, огневой, горной подготовке, сообщает SputnikКыргызстан.
Маневры проходили на базе учебно-тренировочного центра воинской части № 20636 ("Эдельвейс") близ города Балыкчи в Иссык-Кульской области.