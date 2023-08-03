Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230803/uzbekistan-kyrgyzstan-ucheniya-foto-37554727.html
Узбекистан и Кыргызстан провели совместные учения для спецназа — фото
Узбекистан и Кыргызстан провели совместные учения для спецназа — фото
В занятиях по специальной тактической и пожарной подготовке приняли участие спецназовцы и инженерно-саперные подразделения двух стран.
2023-08-03T09:24+0500
2023-08-03T17:00+0500
узбекистан
кыргызстан
национальная гвардия узбекистана
учения
военные учения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/03/37554903_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_62b707c6518c529ede8c299c117582c7.jpg
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. ТАШКЕНТ, 3 авг – Sputnik. Спецназовцы из Узбекистана приняли участие в совместных учениях в Иссык-Кульской области Кыргызстана.Военнослужащие подразделений специального назначения и инженерно-саперных подразделений национальных гвардий двух стран приняли участие в занятиях по специальной тактико-специальной, огневой, горной подготовке, сообщает SputnikКыргызстан.Маневры проходили на базе учебно-тренировочного центра воинской части № 20636 ("Эдельвейс") близ города Балыкчи в Иссык-Кульской области.Ранее мы сообщали, что на полигоне Чирчик прошли совместные узбекско-азербайджанские учения.
кыргызстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/03/37554903_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b2ee638c3fbb5dbc31334081ca3cfce4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан кыргызстан учения спецназ национальной гвардии инженерно-саперные войска балыкчи иссы-куль
узбекистан кыргызстан учения спецназ национальной гвардии инженерно-саперные войска балыкчи иссы-куль

Узбекистан и Кыргызстан провели совместные учения для спецназа — фото

09:24 03.08.2023 (обновлено: 17:00 03.08.2023)
Подписаться на
НовостиTelegram
В занятиях по специальной тактической и пожарной подготовке приняли участие спецназовцы и инженерно-саперные подразделения двух стран.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. ТАШКЕНТ, 3 авг – Sputnik. Спецназовцы из Узбекистана приняли участие в совместных учениях в Иссык-Кульской области Кыргызстана.
Военнослужащие подразделений специального назначения и инженерно-саперных подразделений национальных гвардий двух стран приняли участие в занятиях по специальной тактико-специальной, огневой, горной подготовке, сообщает SputnikКыргызстан.
Маневры проходили на базе учебно-тренировочного центра воинской части № 20636 ("Эдельвейс") близ города Балыкчи в Иссык-Кульской области.
Ранее мы сообщали, что на полигоне Чирчик прошли совместные узбекско-азербайджанские учения.
© Sputnik Kyrgyzstan
Спецназ и саперы Кыргызстана и Узбекистана завершили совместные учения в Балыкчи - Sputnik Узбекистан
1/5
© Sputnik Kyrgyzstan
© Sputnik Kyrgyzstan
Спецназ и саперы Кыргызстана и Узбекистана завершили совместные учения в Балыкчи - Sputnik Узбекистан
2/5
© Sputnik Kyrgyzstan
© Sputnik Kyrgyzstan
Спецназ и саперы Кыргызстана и Узбекистана завершили совместные учения в Балыкчи - Sputnik Узбекистан
3/5
© Sputnik Kyrgyzstan
© Sputnik Kyrgyzstan
Спецназ и саперы Кыргызстана и Узбекистана завершили совместные учения в Балыкчи - Sputnik Узбекистан
4/5
© Sputnik Kyrgyzstan
© Sputnik Kyrgyzstan
Спецназ и саперы Кыргызстана и Узбекистана завершили совместные учения в Балыкчи - Sputnik Узбекистан
5/5
© Sputnik Kyrgyzstan
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0