https://uz.sputniknews.ru/20230803/uzbekistan-kyrgyzstan-ucheniya-foto-37554727.html

Узбекистан и Кыргызстан провели совместные учения для спецназа — фото

Узбекистан и Кыргызстан провели совместные учения для спецназа — фото

В занятиях по специальной тактической и пожарной подготовке приняли участие спецназовцы и инженерно-саперные подразделения двух стран.

2023-08-03T09:24+0500

2023-08-03T09:24+0500

2023-08-03T17:00+0500

узбекистан

кыргызстан

национальная гвардия узбекистана

учения

военные учения

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. ТАШКЕНТ, 3 авг – Sputnik. Спецназовцы из Узбекистана приняли участие в совместных учениях в Иссык-Кульской области Кыргызстана.Военнослужащие подразделений специального назначения и инженерно-саперных подразделений национальных гвардий двух стран приняли участие в занятиях по специальной тактико-специальной, огневой, горной подготовке, сообщает SputnikКыргызстан.Маневры проходили на базе учебно-тренировочного центра воинской части № 20636 ("Эдельвейс") близ города Балыкчи в Иссык-Кульской области.Ранее мы сообщали, что на полигоне Чирчик прошли совместные узбекско-азербайджанские учения.

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