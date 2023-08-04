Единый рынок и увеличение торговли: что ожидать от саммита в Ашхабаде — эксперты
12:20 04.08.2023 (обновлено: 12:38 04.08.2023)
CC BY-SA 2.0 / Dan Lundberg / The roundabout by the Oguz Khan Presidential Palace with its golden domes.Ашхабад. Кольцевая развязка у Президентского дворца Огуз-хана.
Президенты Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана впервые встретятся в новом формате и обсудят ряд двусторонних и региональных вопросов.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев 4 августа в Ашхабаде примет участие в Саммите вместе с президентами Туркменистана и Таджикистана.
Стороны впервые встретятся в новом формате и обсудят ряд двусторонних и региональных вопросов.
В частности, на повестке дня темы, касающиеся сотрудничества в водноэнергетической, транспортной и других областях.
Мирзиёев в своих выступлениях неоднократно подчеркивал, что главным приоритетом внешнеполитической деятельности страны остается регион Центральной Азии, с которым связаны национальные интересы Узбекистана.
Страны региона связывают общность истории, культуры и ценностей, а также близость языков и обычаев, что способствует прочному сотрудничеству между республиками.
Реализация новой региональной политики Шавката Мирзииева позволила добиться снятия большинства спорных вопросов, что создало условия для трансформации ЦА в единую торгово-инвестиционную и транспортно-коммуникационную площадку, говорит кандидат философских наук, политолог Равшан Назаров.
© Из личного архива Равшана НазароваРавшан Назаров - доцент кафедры "Иностранные языки и гуманитарные дисциплины" Ташкентского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Равшан Назаров - доцент кафедры "Иностранные языки и гуманитарные дисциплины" Ташкентского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова.
По его словам, сегодня стабильная ЦА уже становится одним из важных центров инвестиционной активности и экономического роста.
По оценкам ЕАБР, за последние два десятилетия совокупный ВВП ЦА номинально вырос более чем в 8 раз, а в реальном выражении — в 4 раза, до $397 млрд.
Узбекско-таджикские отношения
Ташкент и Душанбе заключили Договор о стратегическом партнёрстве в 2018 году.
С Таджикистаном практически полностью завершена демаркация и делимитация всей линии границы. Сотрудничество охватывает практически все направления — экономику, политику, безопасность, экологию, культурно-гуманитарную сферу, отметил Назаров.
Также, по словам эксперта, продолжатся тесное торговое сотрудничество.
“Узбекистан экспортирует в Таджикистан текстиль, газ, удобрения, пластмассы, металлы, керамику, механическое и электрооборудование. А закупает у соседа алюминий, руды, цемент, электроэнергию, кожу, коконы, шелк”, — рассказал специалист.
Товарооборот Узбекистана и Таджикистана по итогам прошлого года составил $674 млн, добавил он.
Кроме этого, политолог отметил развитие культурно-гуманитарных связей между странами.
“В Душанбе открыт Парк имени Алишера Навои, в котором установлен памятник поэту и его другу, и учителю Абдурахману Джами. Он символизирует многовековую дружбу узбекского и таджикского народов. Регулярно проводятся Дни культуры Узбекистана в Таджикистане и наоборот”, — напомнил Назаров.
Узбекско-туркменские отношения
Страны заключили Договор о стратегическом партнёрстве в 2017 году.
Узбекистан экспортирует в Туркменистан химическую продукцию, продовольственных товары, машины, оборудование. В свою очередь, из Туркменистана поставляют горюче-смазочные материалы, нефть, непродовольственное сырье, продовольственные товары, напитки, табачные и другие изделия, сообщил эксперт.
По данным Агентства статистики, объем торговли Узбекистана и Туркменистана в 2022 году составил $926 млн. В сентябре прошлого года, в рамках визита правительственной делегации Туркменистана в Узбекистан были озвучены планы довести эти цифры до $2 млрд.
Новый формат саммита
Какие вопросы региональной повестки могут быть обсуждены на саммите в Ашхабаде – рассказал Sputnik директор Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиер Эргашев.
© Страница в социальных сетях Бахтиёра ЭргашеваДиректор Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиёр Эргашев.
Директор Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиёр Эргашев.
Есть несколько ключевых направлений, которые будут обсуждать президенты трёх стран на Ашхабадском саммите. Прежде всего это вопрос углубления торгово-экономических связей между странами, считает Эргашев.
“Любые, даже небольшие шаги в увеличении торговой экономических связей, снижение тех преград, которые мешают увеличению взаимной торговли и объёмов экономического сотрудничества, постепенное открытие своих рынков для продукции соседних стран — это то магистральное направление, которое должно быть и оно реализуется сейчас на нынешнем этапе в Центральной Азии”, — пояснил эксперт.
Формирование единого регионального рынка – одна из главных задач для увеличения внутрирегиональной торговли в ЦА, уверен Эргашев.
“Далёкие рынки - это интересно, конечно, но прежде всего нужно думать о том, чтобы открываться друг для друга именно внутри региона, создавать условия для формирования единого регионального рынка - Центральноазиатского, где будут доведены до минимума преграды и различные процедуры, которые мешают увеличению внутрирегиональной торговли”, — указал он.
Еще одной ключевой темой саммита, по мнению Эргашева, является вопрос транспортно-транзитных отношений между странами.
Так, по его словам, Таджикистан ищет выходы на средиземноморские порты Турции, а также в сторону стран персидского залива и морских портов Ирана. Одним из вариантов может стать выход через территорию Узбекистана, полагает эксперт.
Кроме этого, по его мнению, президентам есть что обсуждать в вопросах изменения климата и экологии. В частности, выработать единую политику в бассейне Амударьи с участием Афганистана.
“Проблемы налицо. Река Амударья - единая река для Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Афганистан закончив свой канал (Коштепа, прим-ред) может стать серьёзным потребителем воды из-за Амударьи. Это будет воздействовать на все три страны. Им будет доставаться уже меньше воды, особенно Узбекистану и Туркменистану”, — предупредил он.
Также Эргашев убежден, что новый формат саммита будет расширяться. В частности, новым участником может стать Кыргызстан.
“Я думаю, что к этому формату присоединиться и Кыргызстана. Особенно, когда начнётся практическая работа по реализации проекта железнодорожного коридора Китай-Киргизия- Узбекистан”, — отметил Эргашев.