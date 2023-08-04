https://uz.sputniknews.ru/20230804/ashxabad-sammit-prezidenty-ojidaniya-ekspert-mneniye-37589094.html

Единый рынок и увеличение торговли: что ожидать от саммита в Ашхабаде — эксперты

Единый рынок и увеличение торговли: что ожидать от саммита в Ашхабаде — эксперты

Президенты Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана впервые встретятся в новом формате и обсудят ряд двусторонних и региональных вопросов.

2023-08-04T12:20+0500

2023-08-04T12:20+0500

2023-08-04T12:38+0500

мнение эксперта

саммит

туркменистан

ашхабад

сотрудничество

узбекистан

таджикистан

отношения

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев 4 августа в Ашхабаде примет участие в Саммите вместе с президентами Туркменистана и Таджикистана.Стороны впервые встретятся в новом формате и обсудят ряд двусторонних и региональных вопросов.В частности, на повестке дня темы, касающиеся сотрудничества в водноэнергетической, транспортной и других областях.Мирзиёев в своих выступлениях неоднократно подчеркивал, что главным приоритетом внешнеполитической деятельности страны остается регион Центральной Азии, с которым связаны национальные интересы Узбекистана.Страны региона связывают общность истории, культуры и ценностей, а также близость языков и обычаев, что способствует прочному сотрудничеству между республиками.Реализация новой региональной политики Шавката Мирзииева позволила добиться снятия большинства спорных вопросов, что создало условия для трансформации ЦА в единую торгово-инвестиционную и транспортно-коммуникационную площадку, говорит кандидат философских наук, политолог Равшан Назаров.По его словам, сегодня стабильная ЦА уже становится одним из важных центров инвестиционной активности и экономического роста.По оценкам ЕАБР, за последние два десятилетия совокупный ВВП ЦА номинально вырос более чем в 8 раз, а в реальном выражении — в 4 раза, до $397 млрд.Узбекско-таджикские отношенияТашкент и Душанбе заключили Договор о стратегическом партнёрстве в 2018 году.С Таджикистаном практически полностью завершена демаркация и делимитация всей линии границы. Сотрудничество охватывает практически все направления — экономику, политику, безопасность, экологию, культурно-гуманитарную сферу, отметил Назаров.Также, по словам эксперта, продолжатся тесное торговое сотрудничество.Товарооборот Узбекистана и Таджикистана по итогам прошлого года составил $674 млн, добавил он.Кроме этого, политолог отметил развитие культурно-гуманитарных связей между странами.Узбекско-туркменские отношенияСтраны заключили Договор о стратегическом партнёрстве в 2017 году.Узбекистан экспортирует в Туркменистан химическую продукцию, продовольственных товары, машины, оборудование. В свою очередь, из Туркменистана поставляют горюче-смазочные материалы, нефть, непродовольственное сырье, продовольственные товары, напитки, табачные и другие изделия, сообщил эксперт.По данным Агентства статистики, объем торговли Узбекистана и Туркменистана в 2022 году составил $926 млн. В сентябре прошлого года, в рамках визита правительственной делегации Туркменистана в Узбекистан были озвучены планы довести эти цифры до $2 млрд.Новый формат саммитаКакие вопросы региональной повестки могут быть обсуждены на саммите в Ашхабаде – рассказал Sputnik директор Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиер Эргашев.Есть несколько ключевых направлений, которые будут обсуждать президенты трёх стран на Ашхабадском саммите. Прежде всего это вопрос углубления торгово-экономических связей между странами, считает Эргашев.Формирование единого регионального рынка – одна из главных задач для увеличения внутрирегиональной торговли в ЦА, уверен Эргашев.Еще одной ключевой темой саммита, по мнению Эргашева, является вопрос транспортно-транзитных отношений между странами.Так, по его словам, Таджикистан ищет выходы на средиземноморские порты Турции, а также в сторону стран персидского залива и морских портов Ирана. Одним из вариантов может стать выход через территорию Узбекистана, полагает эксперт.Кроме этого, по его мнению, президентам есть что обсуждать в вопросах изменения климата и экологии. В частности, выработать единую политику в бассейне Амударьи с участием Афганистана.Также Эргашев убежден, что новый формат саммита будет расширяться. В частности, новым участником может стать Кыргызстан.“Я думаю, что к этому формату присоединиться и Кыргызстана. Особенно, когда начнётся практическая работа по реализации проекта железнодорожного коридора Китай-Киргизия- Узбекистан”, — отметил Эргашев.

туркменистан

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мнение эксперта саммит туркменистан ашхабад сотрудничество узбекистан таджикистан отношения шавкат мирзиёев президент узбекистана политика