https://uz.sputniknews.ru/20230804/ig-soobscheniye-gibel-glavar-37578816.html
ИГИЛ* заявила об убийстве своего главаря
ИГИЛ* заявила об убийстве своего главаря
В ИГ* объявили о назначении нового лидера после убийства главаря группировки
2023-08-04T09:58+0500
2023-08-04T09:58+0500
2023-08-04T10:01+0500
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Группировка "Исламское государство"* (запрещенная в РФ террористическая организация) заявила об убийстве своего главаря Абу аль-Хусейна аль-Хусейни аль-Кураши и назначении нового лидера, сообщает РИА Новости.При этом ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что Национальная разведка страны (MİT) ликвидировала лидера ИГ* Абу аль-Хусейна аль-Кураши в ходе операции в Сирии в конце апреля.В свою очередь, представитель террористической организации утверждает, что главаря группировки убили в ходе столкновений с террористической группировкой "Хейат Тахрир аш-Шам"* (запрещена в РФ) в сирийской провинции Идлиб. Однако он не указывает, когда именно его ликвидировали. Новым главарем группировки объявили Абу Хафсана аль-Хашими аль-Кураши.Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Кураши был объявлен лидером ИГ* в конце прошлого года после ликвидации сирийской правительственной армией предыдущего главаря Абу аль-Хасана аль-Кураши.* Террористическая организация, запрещена в РоссииРанее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что киевский режим необходимо признать террористической организацией.
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в мире россия турция сирия группировка террористы
в мире россия турция сирия группировка террористы
ИГИЛ* заявила об убийстве своего главаря
09:58 04.08.2023 (обновлено: 10:01 04.08.2023)
В ИГ* объявили о назначении нового лидера после убийства главаря группировки.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik.
Группировка "Исламское государство"* (запрещенная в РФ террористическая организация) заявила об убийстве своего главаря Абу аль-Хусейна аль-Хусейни аль-Кураши и назначении нового лидера, сообщает РИА Новости.
При этом ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что Национальная разведка страны (MİT) ликвидировала лидера ИГ* Абу аль-Хусейна аль-Кураши в ходе операции в Сирии в конце апреля.
В свою очередь, представитель террористической организации утверждает, что главаря группировки убили в ходе столкновений с террористической группировкой "Хейат Тахрир аш-Шам"* (запрещена в РФ) в сирийской провинции Идлиб. Однако он не указывает, когда именно его ликвидировали.
Новым главарем группировки объявили Абу Хафсана аль-Хашими аль-Кураши.
Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Кураши был объявлен лидером ИГ* в конце прошлого года после ликвидации сирийской правительственной армией предыдущего главаря Абу аль-Хасана аль-Кураши.
* Террористическая организация, запрещена в России
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин
заявил, что киевский режим необходимо признать террористической организацией.