https://uz.sputniknews.ru/20230804/ministr-transport-uzbekistan-posol-knr-vstrecha-37579091.html

Министр транспорта Узбекистана встретился с послом Китая — что обсуждали

Министр транспорта Узбекистана встретился с послом Китая — что обсуждали

Министр транспорта и посол Китая обсудили проекты в транспортной сфере

2023-08-04T10:15+0500

2023-08-04T10:15+0500

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министерство транспорта республики узбекистан

узбекистан

встреча

посол

китай

сотрудничество

экономика

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Министр транспорта Илхом Махкамов принял чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики в Узбекистане Юй Цзюня, сообщает Минтранс. Стороны обсудили строительство железнодорожной линии "Узбекистан — Кыргызстан — Китай", рассмотрели вопросы, связанные с организацией авиаперелетов по новым направлениям. Кроме того, поговорили о реализации договоренностей, достигнутых на саммите “Центральная Азия — Китай”, который состоялся в китайском городе Сиань 18-19 мая текущего года.В ведомстве также напомнили, что сегодня министерство транспорта реализует ряд совместных проектов с КНР по развитию транспортной логистики, в том числе по увеличению мультимодальных перевозок по новым маршрутам, обновлению подвижного состава общественного транспорта и внедрению передовых цифровых технологий.Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане совместно с Китаем создадут "умный" транспорт.

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