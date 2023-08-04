Министр транспорта Узбекистана встретился с послом Китая — что обсуждали
10:15 04.08.2023 (обновлено: 11:10 04.08.2023)
© пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана Министр транспорта Узбекистана встретился с послом Китая
© пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана
Стороны рассмотрели реализацию проектов в транспортной сфере и другие договоренности, достигнутые на саммите “Центральная Азия — Китай” в китайском Сиане в мае текущего года.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Министр транспорта Илхом Махкамов принял чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики в Узбекистане Юй Цзюня, сообщает Минтранс.
© пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана Посол КНР в Узбекистане Юй Цзюнь
Посол КНР в Узбекистане Юй Цзюнь
© пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана
Стороны обсудили строительство железнодорожной линии "Узбекистан — Кыргызстан — Китай", рассмотрели вопросы, связанные с организацией авиаперелетов по новым направлениям. Кроме того, поговорили о реализации договоренностей, достигнутых на саммите “Центральная Азия — Китай”, который состоялся в китайском городе Сиань 18-19 мая текущего года.
© пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана Министр транспорта и посол Китая обсудили проекты в транспортной сфере
Министр транспорта и посол Китая обсудили проекты в транспортной сфере
© пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана
В ведомстве также напомнили, что сегодня министерство транспорта реализует ряд совместных проектов с КНР по развитию транспортной логистики, в том числе по увеличению мультимодальных перевозок по новым маршрутам, обновлению подвижного состава общественного транспорта и внедрению передовых цифровых технологий.
Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане совместно с Китаем создадут "умный" транспорт.