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https://uz.sputniknews.ru/20230804/ministr-transport-uzbekistan-posol-knr-vstrecha-37579091.html
Министр транспорта Узбекистана встретился с послом Китая — что обсуждали
Министр транспорта Узбекистана встретился с послом Китая — что обсуждали
Министр транспорта и посол Китая обсудили проекты в транспортной сфере
2023-08-04T10:15+0500
2023-08-04T11:10+0500
министерство транспорта республики узбекистан
узбекистан
встреча
посол
китай
сотрудничество
экономика
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Министр транспорта Илхом Махкамов принял чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики в Узбекистане Юй Цзюня, сообщает Минтранс. Стороны обсудили строительство железнодорожной линии "Узбекистан — Кыргызстан — Китай", рассмотрели вопросы, связанные с организацией авиаперелетов по новым направлениям. Кроме того, поговорили о реализации договоренностей, достигнутых на саммите “Центральная Азия — Китай”, который состоялся в китайском городе Сиань 18-19 мая текущего года.В ведомстве также напомнили, что сегодня министерство транспорта реализует ряд совместных проектов с КНР по развитию транспортной логистики, в том числе по увеличению мультимодальных перевозок по новым маршрутам, обновлению подвижного состава общественного транспорта и внедрению передовых цифровых технологий.Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане совместно с Китаем создадут "умный" транспорт.
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узбекистан сотрудничество встреча посол китай министерство транспорта руз экономика
узбекистан сотрудничество встреча посол китай министерство транспорта руз экономика

Министр транспорта Узбекистана встретился с послом Китая — что обсуждали

10:15 04.08.2023 (обновлено: 11:10 04.08.2023)
© пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана Министр транспорта Узбекистана встретился с послом Китая
Министр транспорта Узбекистана встретился с послом Китая - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2023
© пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана
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Стороны рассмотрели реализацию проектов в транспортной сфере и другие договоренности, достигнутые на саммите “Центральная Азия — Китай” в китайском Сиане в мае текущего года.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Министр транспорта Илхом Махкамов принял чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики в Узбекистане Юй Цзюня, сообщает Минтранс.
© пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана Посол КНР в Узбекистане Юй Цзюнь
Посол КНР в Узбекистане Юй Цзюнь - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2023
Посол КНР в Узбекистане Юй Цзюнь
© пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана
Стороны обсудили строительство железнодорожной линии "Узбекистан — Кыргызстан — Китай", рассмотрели вопросы, связанные с организацией авиаперелетов по новым направлениям. Кроме того, поговорили о реализации договоренностей, достигнутых на саммите “Центральная Азия — Китай”, который состоялся в китайском городе Сиань 18-19 мая текущего года.
© пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана Министр транспорта и посол Китая обсудили проекты в транспортной сфере
Министр транспорта и посол Китая обсудили проекты в транспортной сфере - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2023
Министр транспорта и посол Китая обсудили проекты в транспортной сфере
© пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана
В ведомстве также напомнили, что сегодня министерство транспорта реализует ряд совместных проектов с КНР по развитию транспортной логистики, в том числе по увеличению мультимодальных перевозок по новым маршрутам, обновлению подвижного состава общественного транспорта и внедрению передовых цифровых технологий.
Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане совместно с Китаем создадут "умный" транспорт.
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