https://uz.sputniknews.ru/20230804/mirziyeev-gurbanguly-berdymuxamedov-ashxabad-vstrecha-37587740.html

Мирзиёев встретился с Гурбангулы Бердымухамедовым — что обсудили

Мирзиёев встретился с Гурбангулы Бердымухамедовым — что обсудили

В Ашхабаде стороны рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки.

2023-08-04T11:42+0500

2023-08-04T11:42+0500

2023-08-04T11:42+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

туркменистан

ашхабад

встреча

гурбангулы бердымухамедов

политика

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. По прибытии в Ашхабад Шавкат Мирзиёев встретился с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба президента РУз.Стороны рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки.Лидеры Узбекистана и Туркменистана также обменялись мнениями по вопросам регионального сотрудничества и рассмотрели график предстоящих мероприятий.Сегодня в туркменской столице состоится трехсторонний саммит президентов Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.Стороны впервые встретятся в новом формате и обсудят ряд двусторонних и региональных вопросов.В частности, на повестке дня темы, касающиеся сотрудничества в водноэнергетической, транспортной и других областях.

узбекистан

туркменистан

ашхабад

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