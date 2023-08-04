https://uz.sputniknews.ru/20230804/mirziyeev-gurbanguly-berdymuxamedov-ashxabad-vstrecha-37587740.html
Мирзиёев встретился с Гурбангулы Бердымухамедовым — что обсудили
Мирзиёев встретился с Гурбангулы Бердымухамедовым — что обсудили
В Ашхабаде стороны рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки.
2023-08-04T11:42+0500
2023-08-04T11:42+0500
2023-08-04T11:42+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
туркменистан
ашхабад
встреча
гурбангулы бердымухамедов
политика
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. По прибытии в Ашхабад Шавкат Мирзиёев встретился с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба президента РУз.Стороны рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки.Лидеры Узбекистана и Туркменистана также обменялись мнениями по вопросам регионального сотрудничества и рассмотрели график предстоящих мероприятий.Сегодня в туркменской столице состоится трехсторонний саммит президентов Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.Стороны впервые встретятся в новом формате и обсудят ряд двусторонних и региональных вопросов.В частности, на повестке дня темы, касающиеся сотрудничества в водноэнергетической, транспортной и других областях.
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узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев туркменистан встреча ашхабад гурбангулы бердымухамедов политика
узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев туркменистан встреча ашхабад гурбангулы бердымухамедов политика
Мирзиёев встретился с Гурбангулы Бердымухамедовым — что обсудили
В Ашхабаде стороны рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik.
По прибытии в Ашхабад Шавкат Мирзиёев встретился с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба
президента РУз.
Стороны рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки.
“С удовлетворением отмечено динамичное развитие узбекско-туркменских многоплановых отношений и последовательное углубление стратегического партнёрства между двумя странами. Подчеркнуто расширение практического взаимодействия в сферах торговли, промышленности, энергетики, сельского и водного хозяйства, транспорта и других приоритетных направлениях”, — говорится в сообщении.
Лидеры Узбекистана и Туркменистана также обменялись мнениями по вопросам регионального сотрудничества и рассмотрели график предстоящих мероприятий.
Сегодня в туркменской столице состоится трехсторонний саммит президентов Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.
Стороны впервые встретятся в новом формате и обсудят ряд двусторонних и региональных вопросов.
В частности, на повестке дня темы, касающиеся сотрудничества в водноэнергетической, транспортной и других областях.