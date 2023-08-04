https://uz.sputniknews.ru/20230804/o-chem-dogovorilis-prezidenty-uzbekistana-turkmenistana-tadjikistana-37605251.html

О чем договорились президенты Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана

О чем договорились президенты Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Президенты Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана по итогам саммита в Ашхабаде выступили с совместным заявлением, сообщает... 04.08.2023, Sputnik Узбекистан

2023-08-04T17:57+0500

2023-08-04T17:57+0500

2023-08-04T18:07+0500

саммит

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Президенты Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана по итогам саммита в Ашхабаде выступили с совместным заявлением, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана. Они заявили о следующем:1. Отмечена важность взаимных усилий, предпринимаемых Туркменистаном, Таджикистаном и Узбекистаном для обеспечения мира, безопасности и стабильности, укрепления климата доверия и взаимопонимания в глобальном и региональном масштабах.2. Стороны продолжат укреплять сотрудничество между государствами в рамках международных организаций, прежде всего в ООН, а также в других международных и региональных платформах.3. Подчеркнута готовность и в дальнейшем поддерживать кандидатуры друг друга в выборные органы в ООН и других международных и региональных организациях.4. Отметили важность укрепления сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом во всех их формах и проявлениях, а также с трансграничной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотических средств, киберпреступностью, торговлей людьми и нелегальной миграцией. 5. Рассмотрев вопросы торгово-экономических отношений, президенты подтвердили важность сотрудничества в данной сфере и приоритетность укрепления и расширения экономического партнерства между странами на основе принципов равноправия, взаимной выгоды и учета интересов друг друга.6. Отмечена важность развития сотрудничества в сфере энергетики — поставки природного газа, нефти и нефтепродуктов, а также электроэнергии.7. Учитывая большой потенциал трех стран в области транспорта, логистики и транзита отмечено особое значение развития сотрудничества в этой сфере.8. Подчеркнута важность активизации мультимодальных перевозок по транспортному маршруту Таджикистан-Узбекистан-Туркменистан, обеспечивающего выход трех стран к морским портам, в том числе Каспийского моря и Персидского залива.9. Стороны согласились продолжить системное взаимовыгодное сотрудничество, направленное на дальнейшую оптимизацию тарифов и предоставление благоприятных условий при транзитных перевозках внешнеторговых грузов, и с этой целью Стороны поручили руководителям транспортных ведомств своих государств провести встречу до конца текущего года.10. Стороны уделили внимание развитию производственной и промышленной кооперации и согласились расширять долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество путем создания совместных предприятий в текстильной, химической, строительной и других отраслях.11. Стороны выразили поддержку деятельности и проектам, направленным на стимулирование торгово-экономических отношений и развитие всей транспортно-коммуникационной инфраструктуры, служащей благосостоянию региона.12. Стороны, стремясь содействовать увеличению товарооборота на основе взаимной выгоды, согласились о необходимости создания новых методов и механизмов сотрудничества с использованием возможностейТоргово-промышленных палат и частного сектора их государств. Отметили необходимость дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в области приграничной торговли.13. Стороны согласились придать импульс сотрудничеству в области продовольственной безопасности, сельского хозяйства путём системного развития связей по линии агропромышленных комплексов Туркменистана, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, в том числе в целях увеличения объемов и расширения поставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия на рынки других стран.14. Стороны согласились провести дальнейшие совместные исследования и разработки в области эффективного управления, охраны и рационального использования водных ресурсов, обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, мелиоративного улучшения орошаемых земель, эффективной эксплуатации и модернизации водохозяйственной инфраструктуры, сбережения и повторного использования водных ресурсов, в том числе используя возможности существующих уполномоченных региональных органов.Стороны, отмечая важность существующих и строящихся гидроэнергетических объектов для содействия решению водно-энергетических вопросов и достижения климатической устойчивости в бассейне реки Амударья, выступили за укрепление взаимовыгодного сотрудничества стран по комплексному и рациональному использованию водно-энергетических ресурсов с учетом интересов их государств.15. Отмечая важность продолжения конструктивного диалога по водно-энергетическим вопросам, Стороны подчеркнули приоритетную значимость рационального использования водных ресурсов реки Амударья. При этом была отмечена необходимость дальнейшего совершенствования механизмов многостороннего взаимодействия с целью обеспечения эффективного реагирования на новые вызовы, в том числе, связанные с изменением климата и потенциальным ростом нагрузки на водные ресурсы реки Амударья.16. Стороны отметили важность дальнейшего укрепления взаимодействия по вопросам смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему, борьбы с опустыниванием, деградацией земель, таянием ледников, охраны окружающей среды, системы раннего оповещения, экологии, сохранения биоразнообразия, продвижения общих проектов и программ в указанных сферах, а также продвижения совместных инициатив, отвечающих общим интересам в рамках региональных и международных платформ и механизмов сотрудничества.17. Стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, подчеркнув важное значение контактов между соответствующими государственными структурами и общественными объединениями, исследовательскими центрами, высшими учебными заведениями, средствами массовой информации, деятелями культуры и искусства.

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саммит, узбекистан