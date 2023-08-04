https://uz.sputniknews.ru/20230804/rossiya-zakon-islamskiy-banking-pochemu-eto-vajno-prichem-tut-uzbekistan-37609751.html

В России узаконили исламский банкинг — почему это важно и причем тут Узбекистан

В России узаконили исламский банкинг — почему это важно и причем тут Узбекистан

Что такое исламский банкинг, для чего данную модель узаконили и начнут тестировать в России, а также какие перспективы эта инициатива открывает для развития отношений РФ со странами мусульманского мира

2023-08-04T20:35+0500

2023-08-04T20:35+0500

2023-08-04T20:35+0500

узбекистан

россия

исламский банкинг

эксперт

финансирование

лондон

кыргызстан

башкортостан

дагестан

татарстан

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Привлечение иностранного финансирования на замену западным инвесторам; инвестиции в реальный сектор экономики, производящий добавленную стоимость; диверсификация финансового рынка и потенциал для роста сотрудничества с постсоветскими странами, и многое другое — Sputnik разобрался в деталях исламской финансовой модели, внедрение которой закрепляет российский курс на Восток.С первого сентября в четырех преимущественно мусульманских регионах России — Башкортостане, Дагестане, Татарстане и Чечне — стартует двухлетний эксперимент, в рамках которого будет протестирована исламская финансовая модель.Соответствующий закон, предоставляющий правовую базу для проведения исламских (партнерских) финансовых операций в данных субъектах РФ, в июле приняла российская Госдума.Что такое исламский банкинг, для чего данную модель узаконили и начнут тестировать в России, а также какие перспективы эта инициатива открывает для развития отношений РФ со странами мусульманского мира, включая постсоветские государства — Sputnik узнал у экспертов.Что такое исламский банкинг?Исламский банкинг — это банковские операции, построенные на соблюдении шариата ("праведный путь"), исламского права, которое определяет поведение человека во всех отраслях его жизни, объяснил в беседе со Sputnik магистр практики исламских финансов, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Ильяс Зарипов.Так, по его словам, существуют четыре направления запретов: запрет на ростовщичество (одалживание денег под проценты, - Ред.), запрет на любую неопределенность (случайность получения доходов, недостоверные сведения о сроках, характеристиках товара и т.п., - Ред.), запрет на чрезмерный риск (который может привести к чрезмерным потерям и разорению, - Ред.) и запрет на инвестиции в запрещенные отрасли (казино, производство и торговля свининой, алкоголем, табаком и пр., - Ред.).Все исламские финансовые инструменты, объяснил Ильяс Зарипов, можно условно разделить на несколько типов:При этом, отметил он, исламская финансовая модель не ограничивается только исламскими банками. Также развивается и "такафул страхование", построенное на принципе взаимного страхования, при котором владельцы полисов являются и акционерами страховщика.При этом облигации и другие традиционные долговые бумаги запрещены. У многих сегодня сложилось очень ложное впечатление о том, что исламские финансовые институты — это некие благотворительные организации, в разговоре со Sputnik заявил профессор кафедры макроэкономической политики и стратегического управления МГУ им. М.В.Ломоносова, один из соавторов закона об исламском банкинге в РФ Руслан Мусаев.Вкладчик, по его словам, может принадлежать к любой религиозной конфессии — исламскому банку важно понять источник его денег, поскольку он несет ответственность за приращение этих средств (принесенных вкладчиком на беспроцентной основе).Узаконивание в РоссииПервые исламские финансовые институты в России стали создаваться еще в начале 1990-х годов, рассказал Ильяс Зарипов. При отсутствии необходимого законодательства руководители таких компаний старались маневрировать в рамках российского правового поля, соблюдая также и соответствие шариату своих операций, пояснил он.Именно внешние обстоятельства — а именно антироссийские санкции Запада с 2014 года, вначале приостановившие, а следом полностью ликвидировавшие каналы финансирования России для западных финансовых институтов — привели к необходимости кардинального пересмотра стратегии развития страны, считает Ильяс Зарипов.Таким образом, отметил он, Москвой был выбран восточный вектор развития, среди которого одними из самых надежных и перспективных партнеров сегодня могут считаться государства Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, обладающие чрезмерной ликвидностью порядка $0,5 трлн, которые могут быть привлечены в российскую экономику.Узаконивание исламского банкинга в России произошло только сейчас по той причине, что в начале века у страны был избыток доходов от продажи сырьевых ресурсов, а в таком источнике финансирования, как исламская финансовая модель, острой необходимости в РФ просто не было, продолжил Руслан Мусаев.Сегодня в силу сложной геополитической ситуации, разрыва торговых и финансовых отношений с Западом, Россия вынуждена совершить разворот на Восток и фактически заново выстраивать партнерские отношения — в том числе и со странами Организации исламского сотрудничества, согласился эксперт Российского центра исламской экономики и финансов (РЦИЭФ) при Российском исламском университете, шариатский эксперт компании Sahih Invest Руслан Халиуллин.Теперь, по мнению Ильяса Зарипова, для комплексной работы с "восточными" партнерами и получения масштабных внешних инвестиций, России необходимо создать правовую основу исламской финансовой модели, развить инфраструктуру исламских финансовых институтов, усовершенствовать систему защиты прав иностранных инвесторов и, может быть, даже "предусмотреть некие привилегии и преференции для них на первом этапе".Благодаря узакониванию исламского банкинга в РФ, начиная с сентября этого года компании с разными правовыми формами (товарищества, партнерства, потребительские общества, фонды, финансовые компании, традиционные банки), обладающие официальной регистрацией на территории этих регионов или имеющие там свои филиалы, обретут возможность получить лицензию от регулятора (Банк России) и статус "компании партнерского финансирования".Говоря об услугах, которые с сентября смогут оказывать исламские финансовые организации в России, старший директор, руководитель группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимур Искандаров заявил, что пока речь идет в основном о базовых операциях (аналоги депозитов, инвестиционных счетов, кредитов и т.д.). Данные услуги, по его словам, по большей части будут оказываться населению и компаниям, относящихся к сегменту малого и среднего предпринимательства.Одним из приоритетных направлений исламского финансирования, отметил Руслан Мусаев, прежде всего является малый и средний бизнес.Ильяс Зарипов рассчитывает на успешное начало и завершение пилотного проекта, а также на принятие решения о создании комплексного федерального закона об исламских (партнерских) финансах, который будет действовать по всей территории России.С ним соглашается и Руслан Мусаев — по его мнению, после завершения эксперимента в четырех регионах России положительная практика распространения подобных инструментов получит распространение на другие регионы России.Преимущества исламского банкингаВо-вторых, продолжил эксперт, двойной контроль за рисками и наличие товарно-материальных ценностей как базы всех денежных операций придает финансовую устойчивость всем исламским финансовым операциям.Главным преимуществом исламской финансовой модели он назвал тот факт, что она предоставляет возможность удовлетворения потребностей в финансовых услугах, вовлекая в финансово-денежные отношения "более 2,2 млрд мусульман, которые испытывали неудобства от несоответствия традиционных финансовых операций их конфессионально-этическим принципам".По словам эксперта, благодаря принятому в России закону об исламском банкинге работающие в этом сегменте финансовые компании (не только банки) смогут выполнить две важные государственные задачи: привлечь деньги населения, а также стать каналом привлечения и перераспределения внешних инвестиционных ресурсов из исламских стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.По подсчетам экспертов, отметил он, более 80% российских отраслей являются пригодными для вложения исламских денежных ресурсов.По словам Руслана Мусаева, опыт Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана доказывает состоятельность исламской финансовой модели.Перспективы для Узбекистана и других стран ближнего зарубежьяВ Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане такие законы есть, и исламские компании работают, отметил он. Разработан порядок лицензирования, регулирования и надзора, есть шариатские советы, в том числе и на национальном уровне.Также, заявил эксперт, проект закона об исламским финансах был внесен в Меджлис (парламент) Азербайджана, а государственный Международный банк АР был готов начать проводить исламские финансовые операцию, однако информации о принятии такого закона до сих пор нет.Российские компании по партнерскому финансированию, считает Ильяс Зарипов, могли бы получить опыт работы от своих коллег в других странах, открыть корреспондентские счета, финансировать совместные проекты и т.п.По его словам, пионером использования модели исламского банкинга и флагманом по уровню развития исламской финансовой модели на постсоветском пространстве является Кыргызстан.Уровень развития исламской финансовой модели в Кыргызстане позволяет рекомендовать именно исламские финансовые институты из этой республики для первоочередного развития сотрудничества с российскими исламскими финансовыми бизнес-структурами, считает эксперт.Только совместными усилиями России и стран-партнеров можно будет создать комплексную и развитую исламскую финансовую инфраструктуру, интегрированную в финансовую систему России и обладающую возможностями комфортного взаимодействия с исламскими финансовыми институтами дружественных стран, заключил Ильяс Зарипов.Рост ВВП постсоветских стран, население которых преимущественно исповедует ислам (Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) в последнее время существенно ускорился, в том числе благодаря открывшимся в связи с геополитической ситуацией возможностям в их отношениях с Россией, отметил Руслан Халиуллин.По его словам, в Казахстане именно исламский банкинг является сегодня самым быстрорастущим сегментом банковского сектора.По мнению Тимура Искандарова, для России, прежде всего, может быть полезным опыт Казахстана в части анализа потенциала исламского банкинга и результатов его внедрения среди мусульманского населения, близкого по менталитету к российским мусульманам, а также эффективности конкретных законодательных инициатив и регулирования.Подобно тому, как в западной системе есть крупные финансовые институты, вроде Международного валютного фонда, Всемирного банка или Европейского банка реконструкции и развития, в исламском мире тоже есть подобные структуры, заявил Руслан Мусаев. Например, Исламский банк развития, саудовские финансовые институты и многие другие.И создание необходимой для внедрения исламского банкинга нормативно-правовой базы в России придаст мощный импульс для дальнейшего развития страны, резюмировал он.

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Вадим Павлов

россия узбекистан казахстан кыргызстан лондон исламский банкинг финансирование башкортостан дагестан татарстан чечня мусульманские регионы субъекты рф правовая база постсоветские государства банковские операции религиозные аспекты ибадат шариат