https://uz.sputniknews.ru/20230804/samarkand-tashkent-isporchennoye-myaso-provoz-37577086.html

Из Самарканда в Ташкент снова пытались перевезти испорченное мясо

Из Самарканда в Ташкент снова пытались перевезти испорченное мясо

Непригодную к употреблению мясную продукцию утилизировали. В настоящее время ведется доследственная проверка.

2023-08-04T09:08+0500

2023-08-04T09:08+0500

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узбекистан

самарканд

ташкент

автомобили

проверка

мясо

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пост

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов остановили гражданина, который вез непригодное к употреблению мясо из Самарканда в Ташкент, сообщает Служба безопасности дорожного движения МВД.На посту “Омонкутон” в Ургутском районе Самаркандской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили в багажнике автомобиля "Cobalt" 500 кг мяса неизвестного происхождения. Водитель вез его без каких-либо документов.Некачественное мясо уничтожили, в настоящее время проводят доследственную проверку.Ранее Sputnik сообщал о том, что на одном из рынков Ташкента обнаружены непригодные к употреблению мясопродукты.

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