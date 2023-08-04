https://uz.sputniknews.ru/20230804/samarkand-tashkent-isporchennoye-myaso-provoz-37577086.html
Из Самарканда в Ташкент снова пытались перевезти испорченное мясо
Из Самарканда в Ташкент снова пытались перевезти испорченное мясо
Непригодную к употреблению мясную продукцию утилизировали. В настоящее время ведется доследственная проверка.
2023-08-04T09:08+0500
2023-08-04T09:08+0500
2023-08-04T09:41+0500
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самарканд
ташкент
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов остановили гражданина, который вез непригодное к употреблению мясо из Самарканда в Ташкент, сообщает Служба безопасности дорожного движения МВД.На посту “Омонкутон” в Ургутском районе Самаркандской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили в багажнике автомобиля "Cobalt" 500 кг мяса неизвестного происхождения. Водитель вез его без каких-либо документов.Некачественное мясо уничтожили, в настоящее время проводят доследственную проверку.Ранее Sputnik сообщал о том, что на одном из рынков Ташкента обнаружены непригодные к употреблению мясопродукты.
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узбекистан самарканд ташкент автомобили проверка мясо общество пост
узбекистан самарканд ташкент автомобили проверка мясо общество пост
Из Самарканда в Ташкент снова пытались перевезти испорченное мясо
09:08 04.08.2023 (обновлено: 09:41 04.08.2023)
500 кг непригодной к употреблению мясной продукции утилизировали. В настоящее время ведется доследственная проверка.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik.
Сотрудники правоохранительных органов остановили гражданина, который вез непригодное к употреблению мясо из Самарканда в Ташкент, сообщает
Служба безопасности дорожного движения МВД.
На посту “Омонкутон” в Ургутском районе Самаркандской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили в багажнике автомобиля "Cobalt" 500 кг мяса неизвестного происхождения.
Водитель вез его без каких-либо документов.
Некачественное мясо уничтожили, в настоящее время проводят доследственную проверку.