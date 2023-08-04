https://uz.sputniknews.ru/20230804/shavkat-mirziyoyev-vizit-ashxabad-aeoport-vstrecha-37581421.html

Мирзиёев прилетел в Ашхабад — как его встретили

Мирзиёев прилетел в Ашхабад — как его встретили

Президент РУз примет участие в трехстороннем саммите лидеров Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, который пройдет 4 августа.

2023-08-04T10:45+0500

2023-08-04T10:45+0500

2023-08-04T11:09+0500

узбекистан

политика

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

визит

туркменистан

ашхабад

встреча

аэропорт

фото

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Ашхабад, сообщает пресс-служба президента. В аэропорту главу Узбекистана встретил Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В честь высокого гостя выстроили почетный караул.Сегодня в туркменской столице состоится трехсторонний саммит президентов Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.Стороны впервые встретятся в новом формате и обсудят ряд двусторонних и региональных вопросов.В частности, на повестке дня темы, касающиеся сотрудничества в водноэнергетической, транспортной и других областях.

узбекистан

туркменистан

ашхабад

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