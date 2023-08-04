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https://uz.sputniknews.ru/20230804/shavkat-mirziyoyev-vizit-ashxabad-aeoport-vstrecha-37581421.html
Мирзиёев прилетел в Ашхабад — как его встретили
Мирзиёев прилетел в Ашхабад — как его встретили
Президент РУз примет участие в трехстороннем саммите лидеров Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, который пройдет 4 августа.
2023-08-04T10:45+0500
2023-08-04T11:09+0500
узбекистан
политика
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
визит
туркменистан
ашхабад
встреча
аэропорт
фото
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Ашхабад, сообщает пресс-служба президента. В аэропорту главу Узбекистана встретил Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В честь высокого гостя выстроили почетный караул.Сегодня в туркменской столице состоится трехсторонний саммит президентов Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.Стороны впервые встретятся в новом формате и обсудят ряд двусторонних и региональных вопросов.В частности, на повестке дня темы, касающиеся сотрудничества в водноэнергетической, транспортной и других областях.
узбекистан
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узбекистан политика шавкат мирзиёев президент узбекистан визит ашхабад встреча аэропорт фото
узбекистан политика шавкат мирзиёев президент узбекистан визит ашхабад встреча аэропорт фото

Мирзиёев прилетел в Ашхабад — как его встретили

10:45 04.08.2023 (обновлено: 11:09 04.08.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Ашхабад.
Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Ашхабад. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент РУз примет участие в трехстороннем саммите лидеров Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, который пройдет 4 августа.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Ашхабад, сообщает пресс-служба президента.
В аэропорту главу Узбекистана встретил Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В честь высокого гостя выстроили почетный караул.
Сегодня в туркменской столице состоится трехсторонний саммит президентов Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.
Стороны впервые встретятся в новом формате и обсудят ряд двусторонних и региональных вопросов.
В частности, на повестке дня темы, касающиеся сотрудничества в водноэнергетической, транспортной и других областях.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Ашхабад.
Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Ашхабад. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2023
Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Ашхабад.
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Ашхабад.
Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Ашхабад. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2023
Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Ашхабад.
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Ашхабад.
Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Ашхабад. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2023
Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Ашхабад.
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Ашхабад.
Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Ашхабад. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2023
Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Ашхабад.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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