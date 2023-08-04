Мирзиёев прилетел в Ашхабад — как его встретили
10:45 04.08.2023 (обновлено: 11:09 04.08.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Ашхабад.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент РУз примет участие в трехстороннем саммите лидеров Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, который пройдет 4 августа.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Ашхабад, сообщает пресс-служба президента.
В аэропорту главу Узбекистана встретил Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В честь высокого гостя выстроили почетный караул.
Сегодня в туркменской столице состоится трехсторонний саммит президентов Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.
Стороны впервые встретятся в новом формате и обсудят ряд двусторонних и региональных вопросов.
В частности, на повестке дня темы, касающиеся сотрудничества в водноэнергетической, транспортной и других областях.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Ашхабад.
Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Ашхабад.
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Ашхабад.
Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Ашхабад.
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Ашхабад.
Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Ашхабад.
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Ашхабад.
Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Ашхабад.
© Пресс-служба президента Узбекистана