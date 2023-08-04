https://uz.sputniknews.ru/20230804/sud-vashington-tramp-37591137.html

Суд в Вашингтоне решил не арестовывать Трампа

Суд в Вашингтоне решил не арестовывать Трампа

Экс-президента США не стали арестовывать по делу о штурме Капитолия в 2021 году, освободив с несколькими условиями.

2023-08-04T12:54+0500

2023-08-04T12:54+0500

2023-08-04T13:31+0500

в мире

дональд трамп

арест

сша

джо байден

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Суд в Вашингтоне решил не арестовывать бывшего президента США Дональда Трампа по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году и штурме Капитолия, сообщает РИА Новости.Так, прокуратура не настаивала на аресте экс-главы Белого дома, указав, что достаточно взять с него обязательство о явке по вызову и соблюдении законов.Суд поддержал это требование. Сам же Трамп согласился с выдвинутыми условиями, в числе которых — сдаться в случае вынесения обвинительного решения.Ранее политик неоднократно подчеркивал, что не признает вины в инкриминируемых ему преступлениях. Он считает выдвигаемые против него обвинения попыткой выбить его из президентской гонки в 2024 году. Результаты последних опросов показывают, что у Трампа есть все шансы стать кандидатом от Республиканской партии.Кроме того, бывшему президенту запретили обсуждать детали дела с кем-либо, кроме своих юристов.В свою очередь, экс-президент США расценил произошедшее, как политическое преследование и заявил о "печальном дне для Америки".Новое слушание по этому делу пройдет 28 августа.Накануне большое жюри присяжных согласовало обвинительное заключение против Трампа по делу о вмешательстве в президентские выборы в 2020 году. Они попросили привлечь его к ответственности за: "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры" и "сговор против прав". Согласно новому заключению экс-главе Белого дома грозит более 50 лет тюрьмы.Ранее его обвинили в нарушениях при хранении секретных документов. По каждому из эпизодов политику грозят десяти- и 20-летние сроки Кроме того, ему вменили 34 эпизода (каждый с наказанием до четырех лет) по делу о фальсификации деловой документации.Напомним, что 6 января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое умерли по причинам, не связанным с насилием. После того, как митингующих выдворили из здания, законодатели утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии в США прошли сотни арестов по обвинениям, связанным с участием в штурме. Ранее Трамп заявил, что ему грозит более 500 лет тюрьмы.

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