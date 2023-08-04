https://uz.sputniknews.ru/20230804/turnir-dzyudo-vengriya-uzbekistan-vystupleniye-37614258.html
Турнир по дзюдо в Венгрии: узбекистанцы начали выступление
Турнир по дзюдо в Венгрии: узбекистанцы начали выступление
Сегодня в Будапеште (Венгрия) стартовал крупный турнир по дзюдо серии “Мастерс”
2023-08-04T21:00+0500
2023-08-04T21:00+0500
2023-08-04T21:46+0500
узбекистан
дзюдо
диёра келдиёрова
венгрия
будапешт
сборная
сборная узбекистана
команда
турнир
турнир серии "мастерс"
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В соревнованиях в легкой весовой категории за медали начали бороться 8 представителей сборной Узбекистана, сообщает НОК. Они выступают против следующих соперников:-60 кг: Дилшод Баратов — Родриго Лопес (Португалия)-60 кг: Достон Рузиев — Артем Лесиук (Украина)-66 кг: Сардор Нуриллаев — Альберто Мартин (Испания)-66 кг: Мухриддин Тиловов — Ан Баул (Южная Корея)-48 кг: Халимажон Курбонова — Андрея Стоядова (Сербия)-52 кг: Диёра Келдиёрова — Ерин Джунг (Южная Корея)-52 кг: Сита Кадамбаева — Хорлодои Бишрельт (ОАЭ)-57 кг: Шукуржон Аминова — Леле Лаирне (Великобритания).Напомним, сегодня в Венгрии стартовал крупный турнир по дзюдо серии “Мастерс”. Данные соревнования принесут наибольшее количество очков на пути к Олимпиаде в Париже.Турнир, входящий в категорию "Мастерс", проводится 1 раз в год. В нем могут принимать участие только спортсмены, входящие в список 36 сильнейших атлетов в каждой весовой категории. Спортсмены-победители Будапешт-2023 заработают по 1800 очков в свой мировой и Олимпийский рейтинги.Соревнования продлятся до 6 августа.
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узбекистан венгрия будапешт дзюдо турнир по дзюдо серии мастерс соревнования легкая весовая категория соперники дилшод баратов родриго лопес португалия достон рузиев артем лесиук украина сардор нуриллаев альберто мартин испания мухриддин тиловов ан баул южная корея халимажон курбонова андрея стоядова сербия диёра келдиёрова ерин джунг южная корея сита кадамбаева хорлодои бишрельт оаэ шукуржон аминова леле лаирне великобритания
узбекистан венгрия будапешт дзюдо турнир по дзюдо серии мастерс соревнования легкая весовая категория соперники дилшод баратов родриго лопес португалия достон рузиев артем лесиук украина сардор нуриллаев альберто мартин испания мухриддин тиловов ан баул южная корея халимажон курбонова андрея стоядова сербия диёра келдиёрова ерин джунг южная корея сита кадамбаева хорлодои бишрельт оаэ шукуржон аминова леле лаирне великобритания
Турнир по дзюдо в Венгрии: узбекистанцы начали выступление
21:00 04.08.2023 (обновлено: 21:46 04.08.2023)
Сегодня в Будапеште (Венгрия) стартовал крупный турнир по дзюдо серии “Мастерс”.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik.
В соревнованиях в легкой весовой категории за медали начали бороться 8 представителей сборной Узбекистана, сообщает НОК
.
Они выступают против следующих соперников:
-60 кг: Дилшод Баратов — Родриго Лопес (Португалия)
-60 кг: Достон Рузиев — Артем Лесиук (Украина)
-66 кг: Сардор Нуриллаев — Альберто Мартин (Испания)
-66 кг: Мухриддин Тиловов — Ан Баул (Южная Корея)
-48 кг: Халимажон Курбонова — Андрея Стоядова (Сербия)
-52 кг: Диёра Келдиёрова — Ерин Джунг (Южная Корея)
-52 кг: Сита Кадамбаева — Хорлодои Бишрельт (ОАЭ)
-57 кг: Шукуржон Аминова — Леле Лаирне (Великобритания).
Напомним, сегодня в Венгрии стартовал крупный турнир по дзюдо серии “Мастерс”. Данные соревнования
принесут наибольшее количество очков на пути к Олимпиаде в Париже.
Турнир, входящий в категорию "Мастерс", проводится 1 раз в год. В нем могут принимать участие только спортсмены, входящие в список 36 сильнейших атлетов в каждой весовой категории. Спортсмены-победители Будапешт-2023 заработают по 1800 очков в свой мировой и Олимпийский рейтинги.
Соревнования продлятся до 6 августа.