https://uz.sputniknews.ru/20230804/turnir-dzyudo-vengriya-uzbekistan-vystupleniye-37614258.html

Турнир по дзюдо в Венгрии: узбекистанцы начали выступление

Турнир по дзюдо в Венгрии: узбекистанцы начали выступление

Сегодня в Будапеште (Венгрия) стартовал крупный турнир по дзюдо серии “Мастерс”

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узбекистан

дзюдо

диёра келдиёрова

венгрия

будапешт

сборная

сборная узбекистана

команда

турнир

турнир серии "мастерс"

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В соревнованиях в легкой весовой категории за медали начали бороться 8 представителей сборной Узбекистана, сообщает НОК. Они выступают против следующих соперников:-60 кг: Дилшод Баратов — Родриго Лопес (Португалия)-60 кг: Достон Рузиев — Артем Лесиук (Украина)-66 кг: Сардор Нуриллаев — Альберто Мартин (Испания)-66 кг: Мухриддин Тиловов — Ан Баул (Южная Корея)-48 кг: Халимажон Курбонова — Андрея Стоядова (Сербия)-52 кг: Диёра Келдиёрова — Ерин Джунг (Южная Корея)-52 кг: Сита Кадамбаева — Хорлодои Бишрельт (ОАЭ)-57 кг: Шукуржон Аминова — Леле Лаирне (Великобритания).Напомним, сегодня в Венгрии стартовал крупный турнир по дзюдо серии “Мастерс”. Данные соревнования принесут наибольшее количество очков на пути к Олимпиаде в Париже.Турнир, входящий в категорию "Мастерс", проводится 1 раз в год. В нем могут принимать участие только спортсмены, входящие в список 36 сильнейших атлетов в каждой весовой категории. Спортсмены-победители Будапешт-2023 заработают по 1800 очков в свой мировой и Олимпийский рейтинги.Соревнования продлятся до 6 августа.

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