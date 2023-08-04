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ЕАЭС и Африка: какой была торговля за последние 8 лет

ЕАЭС и Африка: какой была торговля за последние 8 лет

В 2022 году товарооборот ЕАЭС со странами Африки увеличился на 3,5%, а за первые четыре месяца этого года рост составил 15,5%

2023-08-04T18:54+0500

2023-08-04T18:54+0500

2023-08-04T18:54+0500

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Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) готовят соглашения о зоне свободной торговли с Египтом, Марокко, Тунисом и Алжиром, однако в Африке гораздо больше точек развития, интересных стран, сотрудничество с которыми нельзя упустить. Об этом 2 августа на встрече с членами правительства заявил президент РФ Владимир Путин, обсуждая итоги второго саммита Россия — Африка, который 27-28 июля состоялся в Санкт-Петербурге.Речь на мероприятии шла о планах взаимодействия с черным континентом не только Москвы, но и ЕАЭС, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Таким образом, затрагивалась тема партнерства с Африкой еще и Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана.О том, каковы объемы торговли ЕАЭС и Африки с 2015 по 2022 годы, виды экспорта и импорта, а также кто основные партнеры — в инфографике Sputnik.

россия

африка

беларусь

армения

казахстан

кыргызстан

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