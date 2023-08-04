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ЕАЭС и Африка: какой была торговля за последние 8 лет
ЕАЭС и Африка: какой была торговля за последние 8 лет
В 2022 году товарооборот ЕАЭС со странами Африки увеличился на 3,5%, а за первые четыре месяца этого года рост составил 15,5%
2023-08-04T18:54+0500
2023-08-04T18:54+0500
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Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) готовят соглашения о зоне свободной торговли с Египтом, Марокко, Тунисом и Алжиром, однако в Африке гораздо больше точек развития, интересных стран, сотрудничество с которыми нельзя упустить. Об этом 2 августа на встрече с членами правительства заявил президент РФ Владимир Путин, обсуждая итоги второго саммита Россия — Африка, который 27-28 июля состоялся в Санкт-Петербурге.Речь на мероприятии шла о планах взаимодействия с черным континентом не только Москвы, но и ЕАЭС, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Таким образом, затрагивалась тема партнерства с Африкой еще и Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана.О том, каковы объемы торговли ЕАЭС и Африки с 2015 по 2022 годы, виды экспорта и импорта, а также кто основные партнеры — в инфографике Sputnik.
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еаэс африка инфографика россия беларусь армения казахстан кыргызстан таджикистан зона свободной торговли египет марокко тунис алжир евразийский экономический союз
еаэс африка инфографика россия беларусь армения казахстан кыргызстан таджикистан зона свободной торговли египет марокко тунис алжир евразийский экономический союз
ЕАЭС и Африка: какой была торговля за последние 8 лет
В 2022 году товарооборот ЕАЭС со странами Африки увеличился на 3,5%, а за первые четыре месяца этого года рост составил 15,5%.
Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) готовят соглашения о зоне свободной торговли с Египтом, Марокко, Тунисом и Алжиром, однако в Африке гораздо больше точек развития, интересных стран, сотрудничество с которыми нельзя упустить. Об этом 2 августа на встрече с членами правительства заявил президент РФ Владимир Путин, обсуждая итоги второго саммита Россия — Африка, который 27-28 июля состоялся в Санкт-Петербурге.
Речь на мероприятии шла о планах взаимодействия с черным континентом не только Москвы, но и ЕАЭС, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Таким образом, затрагивалась тема партнерства с Африкой еще и Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана.
О том, каковы объемы торговли ЕАЭС и Африки с 2015 по 2022 годы, виды экспорта и импорта, а также кто основные партнеры — в инфографике Sputnik.