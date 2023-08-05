https://uz.sputniknews.ru/20230805/belarus-igry-sng-djamilya-panfilova-zoloto-37631917.html
Спортсмены из Узбекистана завоевали еще одно золото на II Играх стран СНГ
Спортсмены из Узбекистана завоевали еще одно золото на II Играх стран СНГ
Для тяжелоатлетов республики это — вторая золотая медаль на соревнованиях в Беларуси.
2023-08-05T21:03+0500
2023-08-05T21:03+0500
2023-08-05T21:03+0500
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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Спортсмены из Узбекистана завоевали вторую золотую медаль на II Играх стран СНГ в Беларуси, сообщает Минмолодежи и спорта.Тяжелоатлетка Джамиля Панфилова получила золото в весовой категории до 55 кг. Она подняла 190 кг (68 кг + 104 кг) по сумме двух упражнений.Серебро — у белорусской спортсменки Юлии Гулиной, бронза — у россиянки Кристины Новицкой.Ранее тяжелоатлет из Узбекистана Огабек Нафасов показал наивысший результат в весовой категории до 55 кг.Игры СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Беларуси по 21 виду спорта. В них участвуют более 2 тыс. спортсменов из России, Узбекистана, Беларуси, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Туркменистана.
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спорт беларусь узбекистан золото медаль тяжелая атлетика ii игры стран снг
спорт беларусь узбекистан золото медаль тяжелая атлетика ii игры стран снг
Спортсмены из Узбекистана завоевали еще одно золото на II Играх стран СНГ
Для тяжелоатлетов республики это вторая золотая медаль на соревнованиях в Беларуси.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik.
Спортсмены из Узбекистана завоевали вторую золотую медаль на II Играх стран СНГ в Беларуси, сообщает
Минмолодежи и спорта.
Тяжелоатлетка Джамиля Панфилова получила золото в весовой категории до 55 кг. Она подняла 190 кг (68 кг + 104 кг) по сумме двух упражнений.
Серебро — у белорусской спортсменки Юлии Гулиной, бронза — у россиянки Кристины Новицкой.
Ранее тяжелоатлет из Узбекистана Огабек Нафасов
показал наивысший результат в весовой категории до 55 кг.
Игры СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Беларуси по 21 виду спорта. В них участвуют более 2 тыс. спортсменов из России, Узбекистана, Беларуси, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Туркменистана.