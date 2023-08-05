Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230805/belarus-igry-sng-djamilya-panfilova-zoloto-37631917.html
Спортсмены из Узбекистана завоевали еще одно золото на II Играх стран СНГ
Спортсмены из Узбекистана завоевали еще одно золото на II Играх стран СНГ
Для тяжелоатлетов республики это — вторая золотая медаль на соревнованиях в Беларуси.
2023-08-05T21:03+0500
2023-08-05T21:03+0500
спорт
беларусь
ii игры стран снг
узбекистан
золотая медаль
тяжелая атлетика
золото
медаль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/05/37630500_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e2fb8e7f6fee9f66cdd7d21b46873b66.jpg
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Спортсмены из Узбекистана завоевали вторую золотую медаль на II Играх стран СНГ в Беларуси, сообщает Минмолодежи и спорта.Тяжелоатлетка Джамиля Панфилова получила золото в весовой категории до 55 кг. Она подняла 190 кг (68 кг + 104 кг) по сумме двух упражнений.Серебро — у белорусской спортсменки Юлии Гулиной, бронза — у россиянки Кристины Новицкой.Ранее тяжелоатлет из Узбекистана Огабек Нафасов показал наивысший результат в весовой категории до 55 кг.Игры СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Беларуси по 21 виду спорта. В них участвуют более 2 тыс. спортсменов из России, Узбекистана, Беларуси, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Туркменистана.
беларусь
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/05/37630500_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b4f4cb0748372566a3223eaa12c0eac7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт беларусь узбекистан золото медаль тяжелая атлетика ii игры стран снг
спорт беларусь узбекистан золото медаль тяжелая атлетика ii игры стран снг

Спортсмены из Узбекистана завоевали еще одно золото на II Играх стран СНГ

21:03 05.08.2023
© НОКДелегация Узбекистана завоевала вторую золотую медаль на Играх СНГ
Делегация Узбекистана завоевала вторую золотую медаль на Играх СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2023
© НОК
Подписаться на
НовостиTelegram
Для тяжелоатлетов республики это вторая золотая медаль на соревнованиях в Беларуси.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Спортсмены из Узбекистана завоевали вторую золотую медаль на II Играх стран СНГ в Беларуси, сообщает Минмолодежи и спорта.
© НОКДелегация Узбекистана завоевала вторую золотую медаль на Играх СНГ
Делегация Узбекистана завоевала вторую золотую медаль на Играх СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2023
Делегация Узбекистана завоевала вторую золотую медаль на Играх СНГ
© НОК
Тяжелоатлетка Джамиля Панфилова получила золото в весовой категории до 55 кг. Она подняла 190 кг (68 кг + 104 кг) по сумме двух упражнений.
Серебро — у белорусской спортсменки Юлии Гулиной, бронза — у россиянки Кристины Новицкой.
Ранее тяжелоатлет из Узбекистана Огабек Нафасов показал наивысший результат в весовой категории до 55 кг.
Игры СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Беларуси по 21 виду спорта. В них участвуют более 2 тыс. спортсменов из России, Узбекистана, Беларуси, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Туркменистана.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0