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Спортсмены из Узбекистана завоевали еще одно золото на II Играх стран СНГ

Спортсмены из Узбекистана завоевали еще одно золото на II Играх стран СНГ

Для тяжелоатлетов республики это — вторая золотая медаль на соревнованиях в Беларуси.

2023-08-05T21:03+0500

2023-08-05T21:03+0500

2023-08-05T21:03+0500

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узбекистан

золотая медаль

тяжелая атлетика

золото

медаль

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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Спортсмены из Узбекистана завоевали вторую золотую медаль на II Играх стран СНГ в Беларуси, сообщает Минмолодежи и спорта.Тяжелоатлетка Джамиля Панфилова получила золото в весовой категории до 55 кг. Она подняла 190 кг (68 кг + 104 кг) по сумме двух упражнений.Серебро — у белорусской спортсменки Юлии Гулиной, бронза — у россиянки Кристины Новицкой.Ранее тяжелоатлет из Узбекистана Огабек Нафасов показал наивысший результат в весовой категории до 55 кг.Игры СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Беларуси по 21 виду спорта. В них участвуют более 2 тыс. спортсменов из России, Узбекистана, Беларуси, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Туркменистана.

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