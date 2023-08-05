https://uz.sputniknews.ru/20230805/dynya-stoimost-raznyye-strany-infografika-37608906.html
Сколько стоит дыня в разных странах — инфографика
Сколько стоит дыня в разных странах — инфографика
Sputnik Узбекистан решил подсчитать, сколько стоит королева бахчи в столицах стран ближнего зарубежья.
2023-08-05T18:01+0500
2023-08-05T18:01+0500
2023-08-05T18:01+0500
инфографика
дыня
цены
страны
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Мы решили сравнить цены на сочное и ароматное лакомство в разгар сезона в столицах разных стран ближнего зарубежья.В Узбекистане и Таджикистане даже в супермаркетах дыни продают поштучно, а не на вес. Для удобства сравнения, мы подсчитали среднюю цену за 1 килограмм плода.Самые дорогие дыни — в Москве, чуть дешевле удовольствие ее отведать обойдется в Кишиневе, тройку городов с самыми дорогостоящими дынями замыкает Минск.Дешевле всего этот любимый многими десерт обойдется в Душанбе. Чуть дороже в Ташкенте и Баку. После покупки хранить дыню дома следует в темном и прохладном месте на мягкой поверхности. Разрезанный плод необходимо держать в холодильнике, накрыв пищевой пленкой или поместив в контейнер с плотной крышкой — в таком виде дыня может храниться до трех суток.Ранее Sputnik подсчитал, сколько стоит арбуз в разных странах.
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инфографика дыня цены страны
инфографика дыня цены страны
Сколько стоит дыня в разных странах — инфографика
Sputnik Узбекистан решил подсчитать, сколько стоит королева бахчи в столицах стран ближнего зарубежья.
Мы решили сравнить цены на сочное и ароматное лакомство в разгар сезона в столицах разных стран ближнего зарубежья.
В Узбекистане и Таджикистане даже в супермаркетах дыни продают поштучно, а не на вес. Для удобства сравнения, мы подсчитали среднюю цену за 1 килограмм плода.
Самые дорогие дыни — в Москве, чуть дешевле удовольствие ее отведать обойдется в Кишиневе, тройку городов с самыми дорогостоящими дынями замыкает Минск.
Дешевле всего этот любимый многими десерт обойдется в Душанбе. Чуть дороже в Ташкенте и Баку.
После покупки хранить дыню дома следует в темном и прохладном месте на мягкой поверхности. Разрезанный плод необходимо держать в холодильнике, накрыв пищевой пленкой или поместив в контейнер с плотной крышкой — в таком виде дыня может храниться до трех суток.