https://uz.sputniknews.ru/20230805/dynya-stoimost-raznyye-strany-infografika-37608906.html

Сколько стоит дыня в разных странах — инфографика

Сколько стоит дыня в разных странах — инфографика

Sputnik Узбекистан решил подсчитать, сколько стоит королева бахчи в столицах стран ближнего зарубежья.

2023-08-05T18:01+0500

2023-08-05T18:01+0500

2023-08-05T18:01+0500

инфографика

дыня

цены

страны

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Мы решили сравнить цены на сочное и ароматное лакомство в разгар сезона в столицах разных стран ближнего зарубежья.В Узбекистане и Таджикистане даже в супермаркетах дыни продают поштучно, а не на вес. Для удобства сравнения, мы подсчитали среднюю цену за 1 килограмм плода.Самые дорогие дыни — в Москве, чуть дешевле удовольствие ее отведать обойдется в Кишиневе, тройку городов с самыми дорогостоящими дынями замыкает Минск.Дешевле всего этот любимый многими десерт обойдется в Душанбе. Чуть дороже в Ташкенте и Баку. После покупки хранить дыню дома следует в темном и прохладном месте на мягкой поверхности. Разрезанный плод необходимо держать в холодильнике, накрыв пищевой пленкой или поместив в контейнер с плотной крышкой — в таком виде дыня может храниться до трех суток.Ранее Sputnik подсчитал, сколько стоит арбуз в разных странах.

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инфографика дыня цены страны