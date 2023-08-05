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https://uz.sputniknews.ru/20230805/ilxom-askarov-izobretatel-uzbekistan-prezentatsiya-mirziyoyev-37630076.html
Удивил президента — юный узбекистанец рассказал о своих изобретениях
Удивил президента — юный узбекистанец рассказал о своих изобретениях
На счету Ильхома Аскарова — 5 серьезных разработок. В их числе БПЛА (для тушения труднодоступных пожаров и сельхозмониторинга), углеродно-нейтральный умный дом с ветрогенераторами и спутник дистанционного зондирования. Часть из них он уже представил Шавкату Мирзиёеву.
2023-08-05T19:45+0500
2023-08-05T19:45+0500
узбекистан
изобретатель
изобретение
проект
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
презентация
инновации
общество
видео
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Ильхому 16 лет. Он учится в Москве, но часто приезжает в Ташкент, как например сейчас, во время летних каникул, ведь здесь у него живет бабушка.Ильхом родился в семье, где мама юрист-экономист, а папа занимается детейлингом (комплекс услуг по уходу) автомобилей. Родители вспоминают, что сына с раннего детства тянуло к технике, поэтому они применяли японскую методику — когда детям разрешают самостоятельно разбирать и собирать технику, тем самым помогая развивать инженерный навык. Так, например, в 5 лет вместо того, чтобы играть с машинками, Ильхом предпочитал паять электронные схемы и собирать конструкторы.Поэтому нет ничего удивительного, что примерно в 10 лет мальчик решил продолжить дело известного ученого и изобретателя Николы Теслы. Ильхом сделал устройство беспроводной передачи энергии, с которым через несколько лет участвовал в чемпионате Worldskills Uzbekistan (конкурс профессионального мастерства) и занял первое место по республике.С особым трепетом Ильхом вспоминает 2021 год. На форуме молодежи в Ташкенте молодой исследователь презентовал свои проекты лично президенту Шавкату Мирзиёеву.В 2022 году он рассказывал о своем беспилотнике в Росгвардии, а также показал его на международном форуме "Армия-2022". Тогда военнослужащие отметили, что устройство может быть полезно для мониторинга границ и приграничных районов, говорит Ильхом.На данный момент на беспилотник самолетного типа и гексакоптер (БПЛА с шестью винтами) Ильхом хочет получить патент, а также лицензию на управление ими. Но особое внимание молодого изобретателя приковано к самой масштабной его работе — разработке собственного модуля для Российской орбитальной станции.У молодого человека есть мечта – поступить в МГТУ им. Баумана в Москве, разрабатывать ракеты с полезной нагрузкой и спутники.В настоящее время Ильхом участвует в конкурсе "Новатор Москвы 2023", где разработчики представляют инновационные идеи в трех номинациях — "проект будущего", "меняющие реальность" и "лидеры инноваций". Из 2,5 тысяч претендентов до финала дошли лишь 90 изобретателей. При этом заявки у участников младше 18 лет приняли только у 15 человек, в том числе и у Ильхома.
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Анна Желиховская
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узбекистан изобретатель изобретение проект президент узбекистана шавкат мирзиёев презентация инновации общество видео
узбекистан изобретатель изобретение проект президент узбекистана шавкат мирзиёев презентация инновации общество видео

Удивил президента — юный узбекистанец рассказал о своих изобретениях

19:45 05.08.2023
© Sputnik
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Анна Желиховская - Sputnik Узбекистан
Анна Желиховская
Корреспондент
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На счету Ильхома Аскарова — 5 серьезных разработок. В их числе БПЛА (для тушения труднодоступных пожаров и сельхозмониторинга), углеродно-нейтральный умный дом с ветрогенераторами и спутник дистанционного зондирования. Часть из них он уже представил Шавкату Мирзиёеву.
Ильхому 16 лет. Он учится в Москве, но часто приезжает в Ташкент, как например сейчас, во время летних каникул, ведь здесь у него живет бабушка.
Ильхом родился в семье, где мама юрист-экономист, а папа занимается детейлингом (комплекс услуг по уходу) автомобилей. Родители вспоминают, что сына с раннего детства тянуло к технике, поэтому они применяли японскую методику — когда детям разрешают самостоятельно разбирать и собирать технику, тем самым помогая развивать инженерный навык. Так, например, в 5 лет вместо того, чтобы играть с машинками, Ильхом предпочитал паять электронные схемы и собирать конструкторы.
Поэтому нет ничего удивительного, что примерно в 10 лет мальчик решил продолжить дело известного ученого и изобретателя Николы Теслы. Ильхом сделал устройство беспроводной передачи энергии, с которым через несколько лет участвовал в чемпионате Worldskills Uzbekistan (конкурс профессионального мастерства) и занял первое место по республике.
С особым трепетом Ильхом вспоминает 2021 год. На форуме молодежи в Ташкенте молодой исследователь презентовал свои проекты лично президенту Шавкату Мирзиёеву.
"Я представил президенту проект углеродно-нейтрального умного дома и беспилотника, а также устройство беспроводной передачи энергии на расстоянии. Он высоко оценил проект умного дома, и сообщил, что его нужно развивать в Узбекистане. Помню мы общались около 15-20 минут", — вспоминает встречу с президентом Ильхом.
В 2022 году он рассказывал о своем беспилотнике в Росгвардии, а также показал его на международном форуме "Армия-2022". Тогда военнослужащие отметили, что устройство может быть полезно для мониторинга границ и приграничных районов, говорит Ильхом.
На данный момент на беспилотник самолетного типа и гексакоптер (БПЛА с шестью винтами) Ильхом хочет получить патент, а также лицензию на управление ими. Но особое внимание молодого изобретателя приковано к самой масштабной его работе — разработке собственного модуля для Российской орбитальной станции.
У молодого человека есть мечта – поступить в МГТУ им. Баумана в Москве, разрабатывать ракеты с полезной нагрузкой и спутники.
"Я мечтаю поступить на Королёвскую кафедру СМ-1 (космические аппараты и ракеты-носители) "Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов", потому что мне очень нравится космонавтика, — рассказывает Ильхом. — Я уже знаком со многими профессорами МГТУ, с кем можно интересно пообщаться на всевозможные темы".
В настоящее время Ильхом участвует в конкурсе "Новатор Москвы 2023", где разработчики представляют инновационные идеи в трех номинациях — "проект будущего", "меняющие реальность" и "лидеры инноваций". Из 2,5 тысяч претендентов до финала дошли лишь 90 изобретателей. При этом заявки у участников младше 18 лет приняли только у 15 человек, в том числе и у Ильхома.
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