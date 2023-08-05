Мирзиёев поздравил железнодорожников с праздником — что он отметил
© пресс-служба Министерства транспорта УзбекистанаНачал курсировать пассажирский поезд Ташкент-Волгоград
Президент Узбекистана поздравил рабочих и служащих, строителей и инженеров, машинистов и проводников, ветеранов сферы с Днем работников железнодорожного транспорта.
ТАШКЕНТ, 5 августа — Sputnik. Работники железнодорожной сферы, за прошедший период накопившие большой опыт и знания, успешно решат все поставленные задачи, а государство создаст все необходимые условия для достижения этой цели. Об этом говорится в поздравлении Шавката Мирзиёева железнодорожникам, сообщает пресс-служба президента.
Глава Узбекистана поздравил рабочих и служащих, строителей и инженеров, машинистов и проводников, ветеранов сферы с Днем работников железнодорожного транспорта.
© пресс-служба Узбекистон темир йуллари“Ташкент — Новосибирск — Ташкент” пассажирский поезд
“Ташкент — Новосибирск — Ташкент” пассажирский поезд
© пресс-служба Узбекистон темир йуллари
“От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю успехов в дальнейшей деятельности, мира, счастья и благополучия вашим семьям”, — говорится в праздничном поздравлении.
Мирзиёев отметил, что республика стала первым государством в Центральной Азии, которое имеет тяжелое машиностроение и литейно-металлургическую промышленность в сфере железных дорог.
© пресс-служба Узбекистон темир йуллариЖелезнодорожный вокзал Самарканда
Железнодорожный вокзал Самарканда
© пресс-служба Узбекистон темир йуллари
“Самое важное, что всю сложную управленческую и технологическую работу в сфере выполняют местные специалисты, наша решительная и смелая молодежь”, — подчеркнул он.
© пресс-служба Узбекистон темир йуллариЖелезнодорожный вокзал Самарканда
Железнодорожный вокзал Самарканда
© пресс-служба Узбекистон темир йуллари
Также от себя лично и от имени всего народа президент РУз поблагодарил всех людей, настоящих профессионалов, “которые верно и добросовестно трудятся в этой системе”.
Напомним, что в Узбекистане ежегодно, начиная с 2017 года, в первое воскресенье августа отмечают День работников железнодорожного транспорта. Соответствующий Указ подписал Шавкат Мирзиёев.