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https://uz.sputniknews.ru/20230805/mirziyoyev-jeleznodorojniki-prazdnik-pozdravleniye-37619807.html
Мирзиёев поздравил железнодорожников с праздником — что он отметил
Мирзиёев поздравил железнодорожников с праздником — что он отметил
Президент Узбекистана поздравил рабочих и служащих, строителей и инженеров, машинистов и проводников, ветеранов сферы с Днем работников железнодорожного транспорта.
2023-08-05T11:59+0500
2023-08-05T11:59+0500
узбекистан
общество
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
поздравление
праздник
железнодорожник
день работников железнодорожного транспорта
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ТАШКЕНТ, 5 августа — Sputnik. Работники железнодорожной сферы, за прошедший период накопившие большой опыт и знания, успешно решат все поставленные задачи, а государство создаст все необходимые условия для достижения этой цели. Об этом говорится в поздравлении Шавката Мирзиёева железнодорожникам, сообщает пресс-служба президента.Глава Узбекистана поздравил рабочих и служащих, строителей и инженеров, машинистов и проводников, ветеранов сферы с Днем работников железнодорожного транспорта.Мирзиёев отметил, что республика стала первым государством в Центральной Азии, которое имеет тяжелое машиностроение и литейно-металлургическую промышленность в сфере железных дорог.Также от себя лично и от имени всего народа президент РУз поблагодарил всех людей, настоящих профессионалов, “которые верно и добросовестно трудятся в этой системе”.Напомним, что в Узбекистане ежегодно, начиная с 2017 года, в первое воскресенье августа отмечают День работников железнодорожного транспорта. Соответствующий Указ подписал Шавкат Мирзиёев.
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узбекистан общество президент узбекистана шавкат мирзиёев поздравление праздник железнодорожник день работников железнодорожного транспорта
узбекистан общество президент узбекистана шавкат мирзиёев поздравление праздник железнодорожник день работников железнодорожного транспорта

Мирзиёев поздравил железнодорожников с праздником — что он отметил

11:59 05.08.2023
© пресс-служба Министерства транспорта УзбекистанаНачал курсировать пассажирский поезд Ташкент-Волгоград
Начал курсировать пассажирский поезд Ташкент-Волгоград - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2023
© пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана
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Президент Узбекистана поздравил рабочих и служащих, строителей и инженеров, машинистов и проводников, ветеранов сферы с Днем работников железнодорожного транспорта.
ТАШКЕНТ, 5 августа — Sputnik. Работники железнодорожной сферы, за прошедший период накопившие большой опыт и знания, успешно решат все поставленные задачи, а государство создаст все необходимые условия для достижения этой цели. Об этом говорится в поздравлении Шавката Мирзиёева железнодорожникам, сообщает пресс-служба президента.
Глава Узбекистана поздравил рабочих и служащих, строителей и инженеров, машинистов и проводников, ветеранов сферы с Днем работников железнодорожного транспорта.
© пресс-служба Узбекистон темир йуллари“Ташкент — Новосибирск — Ташкент” пассажирский поезд
“Тошкент — Новосибирск — Тошкент” йўналишида халқаро поезд - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2023
“Ташкент — Новосибирск — Ташкент” пассажирский поезд
© пресс-служба Узбекистон темир йуллари
“От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю успехов в дальнейшей деятельности, мира, счастья и благополучия вашим семьям”, — говорится в праздничном поздравлении.
Мирзиёев отметил, что республика стала первым государством в Центральной Азии, которое имеет тяжелое машиностроение и литейно-металлургическую промышленность в сфере железных дорог.
© пресс-служба Узбекистон темир йуллариЖелезнодорожный вокзал Самарканда
Железнодорожный вокзал Самарканда - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2023
Железнодорожный вокзал Самарканда
© пресс-служба Узбекистон темир йуллари
“Самое важное, что всю сложную управленческую и технологическую работу в сфере выполняют местные специалисты, наша решительная и смелая молодежь”, — подчеркнул он.
© пресс-служба Узбекистон темир йуллариЖелезнодорожный вокзал Самарканда
Железнодорожный вокзал Самарканда - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2023
Железнодорожный вокзал Самарканда
© пресс-служба Узбекистон темир йуллари
Также от себя лично и от имени всего народа президент РУз поблагодарил всех людей, настоящих профессионалов, “которые верно и добросовестно трудятся в этой системе”.
Напомним, что в Узбекистане ежегодно, начиная с 2017 года, в первое воскресенье августа отмечают День работников железнодорожного транспорта. Соответствующий Указ подписал Шавкат Мирзиёев.
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