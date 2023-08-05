https://uz.sputniknews.ru/20230805/mirziyoyev-jeleznodorojniki-prazdnik-pozdravleniye-37619807.html

Мирзиёев поздравил железнодорожников с праздником — что он отметил

Мирзиёев поздравил железнодорожников с праздником — что он отметил

Президент Узбекистана поздравил рабочих и служащих, строителей и инженеров, машинистов и проводников, ветеранов сферы с Днем работников железнодорожного транспорта.

2023-08-05T11:59+0500

2023-08-05T11:59+0500

2023-08-05T11:59+0500

узбекистан

общество

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

поздравление

праздник

железнодорожник

день работников железнодорожного транспорта

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ТАШКЕНТ, 5 августа — Sputnik. Работники железнодорожной сферы, за прошедший период накопившие большой опыт и знания, успешно решат все поставленные задачи, а государство создаст все необходимые условия для достижения этой цели. Об этом говорится в поздравлении Шавката Мирзиёева железнодорожникам, сообщает пресс-служба президента.Глава Узбекистана поздравил рабочих и служащих, строителей и инженеров, машинистов и проводников, ветеранов сферы с Днем работников железнодорожного транспорта.Мирзиёев отметил, что республика стала первым государством в Центральной Азии, которое имеет тяжелое машиностроение и литейно-металлургическую промышленность в сфере железных дорог.Также от себя лично и от имени всего народа президент РУз поблагодарил всех людей, настоящих профессионалов, “которые верно и добросовестно трудятся в этой системе”.Напомним, что в Узбекистане ежегодно, начиная с 2017 года, в первое воскресенье августа отмечают День работников железнодорожного транспорта. Соответствующий Указ подписал Шавкат Мирзиёев.

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