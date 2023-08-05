https://uz.sputniknews.ru/20230805/organizator-ataka-rossiya-tankye-kerch-proliv-37629525.html

Стало известно, кто организовал атаку на российский танкер в Керченском проливе

Стало известно, кто организовал атаку на российский танкер в Керченском проливе

Ночной удар по российскому танкеру "Сиг" в южной части Керченского пролива организовала Служба безопасности Украины (СБУ).

2023-08-05T18:23+0500

2023-08-05T18:23+0500

2023-08-05T18:23+0500

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ТАШКЕНТ, 5 августа — Sputnik. Служба безопасности Украины (СБУ) организовала ночной удар по российскому танкеру "Сиг" в южной части Керченского пролива, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание УНН.По его словам, операция проходила уже по "классическому сценарию", для атаки использовали надводный дрон с 450 килограммами тротила.Глава СБУ Василий Малюк, комментируя атаки надводными дронами на "российские корабли",фактически признал участие киевского режима в атаке на российский танкер "Сиг" (Sig) в Керченском проливе.Он назвал "любой "хлопок", происходящий с российскими судами или Крымским мостом, абсолютно логичным и эффективным шагом "по отношению к врагу". Более того — такие спецоперации якобы проводятся "в территориальных водах Украины и полностью законны", цитирует его слова пресс-служба в телеграм-канале СБУ.В июле Малюк признал, что за подрывом Крымского моста осенью прошлого года стоят сотрудники возглавляемого им ведомства.Напомним, что сегодня в Росморречфлоте сообщили, что российский танкер "Сиг" получил пробоину в районе машинного отделения в южной части Керченского пролива при, предположительно, атаке морского дрона. Судно осталось на плаву, сейчас с него ведется откачка воды. В ведомстве добавили, что поврежденный танкер находится в южной части Керченского пролива, у входа в него.В Морском спасательно-координационном центре Новороссийска уточнили, что судно во время атаки было загружено только техническим балластом.

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