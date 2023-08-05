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Что происходит с организмом при приеме холодной пищи
Что происходит с организмом при приеме холодной пищи
Врач: употребление холодной пищи может привести к сердечному приступу.
2023-08-05T22:07+0500
2023-08-05T22:07+0500
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мнение эксперта
здоровье
питание
правильное питание
врачи
холодная вода
еда
заболевания
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Употребление слишком холодных продуктов небезопасно для здоровья и даже может спровоцировать сердечный приступ, рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная радио Sputnik.По ее словам, освежающие напитки со льдом и сильно охлажденные блюда, которые многие предпочитают летом, могут отрицательно влиять на организм, в частности, на пищеварение.Также она добавила, что из-за частого употребления холодных продуктов может нарушится микрофлора кишечника и полости рта.Также она добавила, что жирное блюдо, особенно из баранины, может стать причиной кишечной непроходимости, если его не разогреть. Ведь для расщепления любых питательных веществ необходима определенная температура.При этом холодная пища вредна и для сердечно-сосудистой системы.Она рекомендовала охлаждать организм в жару с помощью достаточного количества жидкости комнатой температуры.Ранее врач рассказала, о чем говорят отеки после употребления арбуза.
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мнение эксперта здоровье питание правильное питание холод еда заболевания
мнение эксперта здоровье питание правильное питание холод еда заболевания

Что происходит с организмом при приеме холодной пищи

22:07 05.08.2023
© Depositphotos.com / CookelmaПолный мужчина у холодильника с бутербродом в руках
Полный мужчина у холодильника с бутербродом в руках - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2023
© Depositphotos.com / Cookelma
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Врач: употребление холодной пищи может привести к сердечному приступу.
Употребление слишком холодных продуктов небезопасно для здоровья и даже может спровоцировать сердечный приступ, рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная радио Sputnik.
© CC BY-SA 2.0 / Jennifer Chait / watermelon popsМороженое "Фруктовый лед". Архивное фото
Мороженое Фруктовый лед. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2023
Мороженое "Фруктовый лед". Архивное фото
© CC BY-SA 2.0 / Jennifer Chait / watermelon pops
По ее словам, освежающие напитки со льдом и сильно охлажденные блюда, которые многие предпочитают летом, могут отрицательно влиять на организм, в частности, на пищеварение.
"Если вы постоянно едите что-то холодное, это приведет к тому, что у вас нарушатся ферментативные процессы, выброс ферментов — если они не достигают определенной температуры, то не активизируются. Это может привести к хроническому воспалению", — предупредила специалист.
© Depositphotos.com / SimplyБоль в животе
Боль в животе - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2023
Боль в животе
© Depositphotos.com / Simply
Также она добавила, что из-за частого употребления холодных продуктов может нарушится микрофлора кишечника и полости рта.
"Если есть продукты сразу из холодильника, нарушается еще и микробный спектр в полости рта, в желудке, в кишечнике за счет того, что они (микробы. — Прим. ред.) не могут жить в среде с температурой ниже, чем им биологически положено", — указала Бережная.
Также она добавила, что жирное блюдо, особенно из баранины, может стать причиной кишечной непроходимости, если его не разогреть. Ведь для расщепления любых питательных веществ необходима определенная температура.
При этом холодная пища вредна и для сердечно-сосудистой системы.
"Когда холодная еда попадает в теплое пространство, в организм, она вызывает спазм сосудов, в том числе рефлекторный спазм сосудов сердца. Если продукты очень холодные, при прохождении через пищевод они могут вызвать буквально сердечный приступ", — пояснила врач.
© Depositphotos.com / PaulaphotoБоль в сердце у мужчины
Боль в сердце у мужчины - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2023
Боль в сердце у мужчины
© Depositphotos.com / Paulaphoto
Она рекомендовала охлаждать организм в жару с помощью достаточного количества жидкости комнатой температуры.
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтакан воды, архивное фото
Стакан воды, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2023
Стакан воды, архивное фото
© Sputnik / Максим Богодвид
/
Перейти в фотобанк
Ранее врач рассказала, о чем говорят отеки после употребления арбуза.
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