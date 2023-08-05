Что происходит с организмом при приеме холодной пищи
© Depositphotos.com / CookelmaПолный мужчина у холодильника с бутербродом в руках
© Depositphotos.com / Cookelma
Врач: употребление холодной пищи может привести к сердечному приступу.
Употребление слишком холодных продуктов небезопасно для здоровья и даже может спровоцировать сердечный приступ, рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная радио Sputnik.
© CC BY-SA 2.0 / Jennifer Chait / watermelon popsМороженое "Фруктовый лед". Архивное фото
Мороженое "Фруктовый лед". Архивное фото
© CC BY-SA 2.0 / Jennifer Chait / watermelon pops
По ее словам, освежающие напитки со льдом и сильно охлажденные блюда, которые многие предпочитают летом, могут отрицательно влиять на организм, в частности, на пищеварение.
"Если вы постоянно едите что-то холодное, это приведет к тому, что у вас нарушатся ферментативные процессы, выброс ферментов — если они не достигают определенной температуры, то не активизируются. Это может привести к хроническому воспалению", — предупредила специалист.
© Depositphotos.com / SimplyБоль в животе
Боль в животе
© Depositphotos.com / Simply
Также она добавила, что из-за частого употребления холодных продуктов может нарушится микрофлора кишечника и полости рта.
"Если есть продукты сразу из холодильника, нарушается еще и микробный спектр в полости рта, в желудке, в кишечнике за счет того, что они (микробы. — Прим. ред.) не могут жить в среде с температурой ниже, чем им биологически положено", — указала Бережная.
Также она добавила, что жирное блюдо, особенно из баранины, может стать причиной кишечной непроходимости, если его не разогреть. Ведь для расщепления любых питательных веществ необходима определенная температура.
При этом холодная пища вредна и для сердечно-сосудистой системы.
"Когда холодная еда попадает в теплое пространство, в организм, она вызывает спазм сосудов, в том числе рефлекторный спазм сосудов сердца. Если продукты очень холодные, при прохождении через пищевод они могут вызвать буквально сердечный приступ", — пояснила врач.
© Depositphotos.com / PaulaphotoБоль в сердце у мужчины
Боль в сердце у мужчины
© Depositphotos.com / Paulaphoto
Она рекомендовала охлаждать организм в жару с помощью достаточного количества жидкости комнатой температуры.
Стакан воды, архивное фото
© Sputnik / Максим Богодвид/
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