https://uz.sputniknews.ru/20230805/xolod-yeda-vred-vrach-rekomendatsii-37624775.html

Что происходит с организмом при приеме холодной пищи

Что происходит с организмом при приеме холодной пищи

Врач: употребление холодной пищи может привести к сердечному приступу.

2023-08-05T22:07+0500

2023-08-05T22:07+0500

2023-08-05T22:07+0500

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Употребление слишком холодных продуктов небезопасно для здоровья и даже может спровоцировать сердечный приступ, рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная радио Sputnik.По ее словам, освежающие напитки со льдом и сильно охлажденные блюда, которые многие предпочитают летом, могут отрицательно влиять на организм, в частности, на пищеварение.Также она добавила, что из-за частого употребления холодных продуктов может нарушится микрофлора кишечника и полости рта.Также она добавила, что жирное блюдо, особенно из баранины, может стать причиной кишечной непроходимости, если его не разогреть. Ведь для расщепления любых питательных веществ необходима определенная температура.При этом холодная пища вредна и для сердечно-сосудистой системы.Она рекомендовала охлаждать организм в жару с помощью достаточного количества жидкости комнатой температуры.Ранее врач рассказала, о чем говорят отеки после употребления арбуза.

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мнение эксперта здоровье питание правильное питание холод еда заболевания