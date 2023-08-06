https://uz.sputniknews.ru/20230806/pakistan-poezd-krushenie--37637410.html
Из-за крушения поезда в Пакистане погибло 30 человек
Из-за крушения поезда в Пакистане погибло 30 человек
В пакистанской провинции Синд сошли с рельсов вагоны пассажирского поезда.
2023-08-06T19:02+0500
2023-08-06T19:02+0500
2023-08-06T19:02+0500
в мире
пакистан
поезд
происшествия
погибшие
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ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. Не менее 30 человек погибли и более 80 получили ранения в ходе схода с рельсов вагонов поезда Hazara Express в пакистанской провинции Синд, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Geo. По предварительной информации, с рельсов сошло от 5 до 10 вагонов поезда, полиция пока не сообщила причины крушения. В результате аварии остановлено движение поездов в провинции Синд. Железнодорожные власти заявили, что восстановительные работы могут занять до 18 часов. Главный министр провинции Синд Мурад Али Шах выразил сожаление в связи с гибелью людей в результате инцидента и поручил оказать пострадавшим немедленную медицинскую помощь. Государственное пакистанское телевидение сообщило, что пакистанская армия и рейнджеры начали немедленные действия по оказанию помощи на месте аварии, к месту аварии вызваны дополнительные силы. Также сообщается, что для спасательных работ также были отправлены вертолеты армейской авиации.
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пакистан крушение поезда провинция синд погибшие раненные вагоны сошли с рельсов
пакистан крушение поезда провинция синд погибшие раненные вагоны сошли с рельсов
Из-за крушения поезда в Пакистане погибло 30 человек
В пакистанской провинции Синд сошли с рельсов вагоны пассажирского поезда.
ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik.
Не менее 30 человек погибли и более 80 получили ранения в ходе схода с рельсов вагонов поезда Hazara Express в пакистанской провинции Синд, сообщает РИА Новости
со ссылкой на телеканал Geo.
"Комиссар Аббас Балоч заявил, что по меньшей мере 30 человек погибли в результате инцидента, пассажиры все еще находятся в упавших вагонах", - сообщает агентство.
По предварительной информации, с рельсов сошло от 5 до 10 вагонов поезда, полиция пока не сообщила причины крушения. В результате аварии остановлено движение поездов в провинции Синд. Железнодорожные власти заявили, что восстановительные работы могут занять до 18 часов.
Главный министр провинции Синд Мурад Али Шах выразил сожаление в связи с гибелью людей в результате инцидента и поручил оказать пострадавшим немедленную медицинскую помощь. Государственное пакистанское телевидение сообщило, что пакистанская армия и рейнджеры начали немедленные действия по оказанию помощи на месте аварии, к месту аварии вызваны дополнительные силы. Также сообщается, что для спасательных работ также были отправлены вертолеты армейской авиации.