https://uz.sputniknews.ru/20230806/produkt-prodlit-molodost-slivy-vrach-37637855.html

Какой продукт поможет продлить молодость, рассказала врач

Какой продукт поможет продлить молодость, рассказала врач

Эти плоды препятствуют старению клеток и служат профилактикой множества заболеваний.

2023-08-06T22:07+0500

2023-08-06T22:07+0500

2023-08-06T22:07+0500

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Чтобы продлить молодость организма, важно включить в рацион сливы, считает врач-диетолог Наталия Гридина.По словам специалиста, в сливах содержится много клетчатки, которая сохраняет здоровье кишечника и борется с запорами. В ней также много витаминов : С, А, группы В. Они препятствуют старению клеток.Регулярное употребление этих плодов улучшит память и нормализует работу печени, подчеркивает врач.Но сливы полезны не для всех, есть и противопоказания. По словам Гридиной, не стоит налегать на сливы тем, кто склонен к диарее, метеоризму, повышенной кислотности желудка и гастриту. Сок слив может привести к обострению этих заболеваний.В сливах много фруктозы, поэтому людям с диабетом или лишним весом лучше их не употреблять, или есть в минимальных количествах, предупредила диетолог.

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2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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