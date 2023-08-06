https://uz.sputniknews.ru/20230806/produkt-prodlit-molodost-slivy-vrach-37637855.html
Какой продукт поможет продлить молодость, рассказала врач
Какой продукт поможет продлить молодость, рассказала врач
Эти плоды препятствуют старению клеток и служат профилактикой множества заболеваний.
2023-08-06T22:07+0500
2023-08-06T22:07+0500
2023-08-06T22:07+0500
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Чтобы продлить молодость организма, важно включить в рацион сливы, считает врач-диетолог Наталия Гридина.По словам специалиста, в сливах содержится много клетчатки, которая сохраняет здоровье кишечника и борется с запорами. В ней также много витаминов : С, А, группы В. Они препятствуют старению клеток.Регулярное употребление этих плодов улучшит память и нормализует работу печени, подчеркивает врач.Но сливы полезны не для всех, есть и противопоказания. По словам Гридиной, не стоит налегать на сливы тем, кто склонен к диарее, метеоризму, повышенной кислотности желудка и гастриту. Сок слив может привести к обострению этих заболеваний.В сливах много фруктозы, поэтому людям с диабетом или лишним весом лучше их не употреблять, или есть в минимальных количествах, предупредила диетолог.
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врач мнение специалиста диетолог продукт фрукт ягода слива продлить молодость сохранить здоровье предотвращает старение клеток много клетчатки витамины здоровье народная медицина
врач мнение специалиста диетолог продукт фрукт ягода слива продлить молодость сохранить здоровье предотвращает старение клеток много клетчатки витамины здоровье народная медицина
Какой продукт поможет продлить молодость, рассказала врач
Эти плоды препятствуют старению клеток и служат профилактикой множества заболеваний.
Чтобы продлить молодость организма, важно включить в рацион сливы, считает
врач-диетолог Наталия Гридина.
По словам специалиста, в сливах содержится много клетчатки, которая сохраняет здоровье кишечника и борется с запорами. В ней также много витаминов : С, А, группы В. Они препятствуют старению клеток.
Регулярное употребление этих плодов улучшит память и нормализует работу печени, подчеркивает врач.
Но сливы полезны не для всех, есть и противопоказания. По словам Гридиной, не стоит налегать на сливы тем, кто склонен к диарее, метеоризму, повышенной кислотности желудка и гастриту. Сок слив может привести к обострению этих заболеваний.
В сливах много фруктозы, поэтому людям с диабетом или лишним весом лучше их не употреблять, или есть в минимальных количествах, предупредила диетолог.