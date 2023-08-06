https://uz.sputniknews.ru/20230806/prognoz-pogody-uzbekistan-7-avgusta-37636233.html

В каком регионе пройдет дождь – прогноз погоды в Узбекистане на 7 августа

В каком регионе пройдет дождь – прогноз погоды в Узбекистане на 7 августа

В предгорных и горных районах возможны сели и паводки, предупреждает Узгидромет.

2023-08-06T15:53+0500

2023-08-06T15:53+0500

2023-08-06T16:23+0500

узбекистан

погода

погода в узбекистане

прогноз

прогноз погоды

прогноз погоды по узбекистану

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ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. В понедельник в ряде регионов Узбекистана пройдет дождь. Осадки ожидаются в Ташкентской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областях, а также в предгорных и горных районах.Дожди в горах могут вызвать сели и паводки в горных районах, предупреждает Узгидромет.В остальных регионах будет без осадков.Температура воздуха:

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узбекистан погода прогноз погоды узгидромет дождь гроза без осадков сели паводки температура воздуха какой будет погода в понедельник 7 августа