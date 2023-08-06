В каком регионе пройдет дождь – прогноз погоды в Узбекистане на 7 августа
15:53 06.08.2023 (обновлено: 16:23 06.08.2023)
В предгорных и горных районах возможны сели и паводки, предупреждает Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. В понедельник в ряде регионов Узбекистана пройдет дождь. Осадки ожидаются в Ташкентской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областях, а также в предгорных и горных районах.
Дожди в горах могут вызвать сели и паводки в горных районах, предупреждает Узгидромет.
В остальных регионах будет без осадков.
Температура воздуха:
Каракалпакстан, Хорезмская область – ночью 16-21, днем 30-35 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области – ночью 20-25, днем 30-35 градусов тепла;
Ташкентская область – ночью 18-23, днем 30-35 градусов тепла;
Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области – ночью 18-23, днем 30-35 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области – ночью 20-25, днем 33-38 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области – ночью 20-25, днем 23-28 градусов тепла;
Предгорные и горные районы – ночью 12-17, днем 20-25 градусов тепла.