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https://uz.sputniknews.ru/20230806/prognoz-pogody-uzbekistan-7-avgusta-37636233.html
В каком регионе пройдет дождь – прогноз погоды в Узбекистане на 7 августа
В каком регионе пройдет дождь – прогноз погоды в Узбекистане на 7 августа
В предгорных и горных районах возможны сели и паводки, предупреждает Узгидромет.
2023-08-06T15:53+0500
2023-08-06T16:23+0500
узбекистан
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прогноз погоды
прогноз погоды по узбекистану
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ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. В понедельник в ряде регионов Узбекистана пройдет дождь. Осадки ожидаются в Ташкентской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областях, а также в предгорных и горных районах.Дожди в горах могут вызвать сели и паводки в горных районах, предупреждает Узгидромет.В остальных регионах будет без осадков.Температура воздуха:
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узбекистан погода прогноз погоды узгидромет дождь гроза без осадков сели паводки температура воздуха какой будет погода в понедельник 7 августа
узбекистан погода прогноз погоды узгидромет дождь гроза без осадков сели паводки температура воздуха какой будет погода в понедельник 7 августа

В каком регионе пройдет дождь – прогноз погоды в Узбекистане на 7 августа

15:53 06.08.2023 (обновлено: 16:23 06.08.2023)
© unsplash/Inge MariaКапли дождя.
Капли дождя. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2023
© unsplash/Inge Maria
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В предгорных и горных районах возможны сели и паводки, предупреждает Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. В понедельник в ряде регионов Узбекистана пройдет дождь. Осадки ожидаются в Ташкентской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областях, а также в предгорных и горных районах.
Дожди в горах могут вызвать сели и паводки в горных районах, предупреждает Узгидромет.
В остальных регионах будет без осадков.
Температура воздуха:
Каракалпакстан, Хорезмская область – ночью 16-21, днем 30-35 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области – ночью 20-25, днем 30-35 градусов тепла;
Ташкентская область – ночью 18-23, днем 30-35 градусов тепла;
Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области – ночью 18-23, днем 30-35 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области – ночью 20-25, днем 33-38 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области – ночью 20-25, днем 23-28 градусов тепла;
Предгорные и горные районы – ночью 12-17, днем 20-25 градусов тепла.
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