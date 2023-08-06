https://uz.sputniknews.ru/20230806/sanktsii-rossiya-germaniya-37637664.html
"Дурь полная": санкции Запада помогли России обогнать Германию
"Дурь полная": санкции Запада помогли России обогнать Германию
Из города Вашингтона, из штаб-квартиры Всемирного банка сообщают, что по итогам прошлого года наша страна по паритету покупательной способности обогнала ФРГ, войдя в первую пятерку ведущих мировых экономик.
2023-08-06T21:12+0500
2023-08-06T21:12+0500
2023-08-06T21:12+0500
колумнисты
россия
германия
запад
санкции
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34384056_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d8dbd3f123d97498633e5041598074f6.jpg
Да, та самая Россия, та самая "страна-бензоколонка" с "разорванным в клочья" всем, что только можно, оказалась лидером, обогнав разнообразные франции, испании и италии, не говоря о всяких мальтах, а также грециях, в которых, как писал классик, "все есть", пишет колумнист РИА Новости.Выходит, что санкции (секторальные, точечные, общие, пакетно-в-пакетные, чье количество перевалило за 12 тысяч), которые российский президент несколько лет назад назвал "дурью полной", способствовали не только российскому экономическому росту (он, по самым скромным и пока предварительным оценкам, составит не менее двух процентов ВВП), но и увеличению благосостояния сограждан.Запад, начав давить Россию в 2014 году, незаметно для себя оказался в положении политого поливальщика. Расставлять силки и капканы, вероятно, как род деятельности может казаться занимательным, но тут все ж надо следить за тем, чтобы не прищемить себе жизненно важные органы. Хотя Москва регулярно предупреждала западных решальщиков, что дело для них всех может окончиться болью и печалью. Но нет, не слушали, не слышали и слышать не хотели.Экономическое противостояние заказали, результат (промежуточный) на выходе получили. И вот уже Институт Аспена проводит ровно в те дни, что Всемирный банк публикует свои расчеты, коллоквиум на тему, что делать в условиях надвигающейся рецессии и кто в том, что цунами спада может накрыть "весь цивилизованный мир" (ВЦМ) по самое "не балуйся", виноват.Практически все макроэкономические датчики ВЦМ полыхают красным. Зашкаливающая инфляция, которую пытаются руками и ногами сдерживать тамошние центробанки или федеральные резервные системы, повышая и учетные ставки, и доходность гособлигаций, резкий рост стоимости сырья, в первую очередь взрыв цен на энергоносители, секвестирование многих статей в проектах бюджетов когда-то роскошно живших стран — картина широкими штрихами, а есть ведь и нюансы. В Германии, например, денег нет на развитие цифровизации и связанных с этим сервисов. Во Франции средств больше нет, чтобы блокировать для домохозяйств рост цен на электричество. То есть немцам вместо споро и скоро работающих аналогов госуслуг предложено продолжать жить "как при бабушке", а французам — затягивать ремень еще на пару дырочек, чтобы расплатиться за тепло и свет. Не будем — как вежливые люди — показывать пальцем на тех, кто бежал впереди паровоза и кричал, что объявил России "тотальную экономическую войну".Почему все эти высокооплачиваемые и не менее высокообразованные люди ошиблись? Потому что никто из них Россию не знал и не понимал. Ответ может показаться простым, но в этой простоте — ключ к нынешней расстановке сил.Никто из западников — тут можно вести отсчет хоть с псов-рыцарей, хоть со шведского Карла XII, хоть с Наполеона, хоть с Антанты — не представлял, да и не мог представить масштабы России. В географическом смысле в первую очередь. Когда вся страна, да что страна, весь ЕС, с востока на запад, живет практически в одном часовом поясе, вообразить, что таких часовых поясов может быть больше десятка, голова ни одного евробюрократа, пусть и с тремя дипломами, постичь не в состоянии. Ну нет в этой голове соответствующего файла, отвечающего за воображение. И этим евробюрократам отчего-то кажется, что Россия — маленькая. Не больше Люксембурга, если бы Люксембург был бензоколонкой.Еще им напели, как в том анекдоте про Карузо, что власть российская слаба, а в стране нет порядка. Поэтому Запад и разрабатывал пакетно-в-пакетные санкции, исходя из этих двух вводных. Ну и из того, что "Воронежская и Ростовская области не принадлежат России".Так что результат клинического исторического невежества, зоологической русофобии, вопиющей географической безграмотности не заставил себя ждать. Пока ВЦМ готовится к самому худшему, Россия строит стратегические планы. Экономические. При своем сырье, да еще в таких масштабах и количествах, сам процесс не может не приносить удовольствия. Ну а тех, кто не знает, как спасти разваливающиеся механизмы прежнего могущества, не жалко ни разу. Их предупреждали, им объясняли, их предостерегали. Так что векселя за все ошибки и просчеты "всему цивилизованному миру" уже выписаны, вопрос — когда их предъявят — больше не стоит на повестке дня. Счетчик уже начал отсчитывать время, оставшееся для их оплаты.
россия
германия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Елена Караева
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg
Елена Караева
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34384056_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_da6c42611fb7035c20993fde5b22130b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Елена Караева
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg
колумнисты елена караева запад санкции россия экономика рост ввп укрепление покупательская способность фрг вашингтон
колумнисты елена караева запад санкции россия экономика рост ввп укрепление покупательская способность фрг вашингтон
"Дурь полная": санкции Запада помогли России обогнать Германию
Из цитадели глобализма и торжества рыночных отношений, города Вашингтона, из штаб-квартиры Всемирного банка сообщают, что по итогам прошлого года наша страна по паритету покупательной способности обогнала ФРГ, войдя в первую пятерку ведущих мировых экономик.
Да, та самая Россия, та самая "страна-бензоколонка" с "разорванным в клочья" всем, что только можно, оказалась лидером, обогнав разнообразные франции, испании и италии, не говоря о всяких мальтах, а также грециях, в которых, как писал классик, "все есть", пишет колумнист РИА Новости
.
Выходит, что санкции (секторальные, точечные, общие, пакетно-в-пакетные, чье количество перевалило за 12 тысяч), которые российский президент несколько лет назад назвал "дурью полной", способствовали не только российскому экономическому росту (он, по самым скромным и пока предварительным оценкам, составит не менее двух процентов ВВП), но и увеличению благосостояния сограждан.
Запад, начав давить Россию в 2014 году, незаметно для себя оказался в положении политого поливальщика. Расставлять силки и капканы, вероятно, как род деятельности может казаться занимательным, но тут все ж надо следить за тем, чтобы не прищемить себе жизненно важные органы. Хотя Москва регулярно предупреждала западных решальщиков, что дело для них всех может окончиться болью и печалью. Но нет, не слушали, не слышали и слышать не хотели.
Экономическое противостояние заказали, результат (промежуточный) на выходе получили. И вот уже Институт Аспена проводит ровно в те дни, что Всемирный банк публикует свои расчеты, коллоквиум на тему, что делать в условиях надвигающейся рецессии и кто в том, что цунами спада может накрыть "весь цивилизованный мир" (ВЦМ) по самое "не балуйся", виноват.
Практически все макроэкономические датчики ВЦМ полыхают красным. Зашкаливающая инфляция, которую пытаются руками и ногами сдерживать тамошние центробанки или федеральные резервные системы, повышая и учетные ставки, и доходность гособлигаций, резкий рост стоимости сырья, в первую очередь взрыв цен на энергоносители, секвестирование многих статей в проектах бюджетов когда-то роскошно живших стран — картина широкими штрихами, а есть ведь и нюансы. В Германии, например, денег нет на развитие цифровизации и связанных с этим сервисов. Во Франции средств больше нет, чтобы блокировать для домохозяйств рост цен на электричество. То есть немцам вместо споро и скоро работающих аналогов госуслуг предложено продолжать жить "как при бабушке", а французам — затягивать ремень еще на пару дырочек, чтобы расплатиться за тепло и свет. Не будем — как вежливые люди — показывать пальцем на тех, кто бежал впереди паровоза и кричал, что объявил России "тотальную экономическую войну".
Почему все эти высокооплачиваемые и не менее высокообразованные люди ошиблись? Потому что никто из них Россию не знал и не понимал. Ответ может показаться простым, но в этой простоте — ключ к нынешней расстановке сил.
Никто из западников — тут можно вести отсчет хоть с псов-рыцарей, хоть со шведского Карла XII, хоть с Наполеона, хоть с Антанты — не представлял, да и не мог представить масштабы России. В географическом смысле в первую очередь. Когда вся страна, да что страна, весь ЕС, с востока на запад, живет практически в одном часовом поясе, вообразить, что таких часовых поясов может быть больше десятка, голова ни одного евробюрократа, пусть и с тремя дипломами, постичь не в состоянии. Ну нет в этой голове соответствующего файла, отвечающего за воображение. И этим евробюрократам отчего-то кажется, что Россия — маленькая. Не больше Люксембурга, если бы Люксембург был бензоколонкой.
Еще им напели, как в том анекдоте про Карузо, что власть российская слаба, а в стране нет порядка. Поэтому Запад и разрабатывал пакетно-в-пакетные санкции, исходя из этих двух вводных. Ну и из того, что "Воронежская и Ростовская области не принадлежат России".
Так что результат клинического исторического невежества, зоологической русофобии, вопиющей географической безграмотности не заставил себя ждать. Пока ВЦМ готовится к самому худшему, Россия строит стратегические планы. Экономические. При своем сырье, да еще в таких масштабах и количествах, сам процесс не может не приносить удовольствия. Ну а тех, кто не знает, как спасти разваливающиеся механизмы прежнего могущества, не жалко ни разу. Их предупреждали, им объясняли, их предостерегали. Так что векселя за все ошибки и просчеты "всему цивилизованному миру" уже выписаны, вопрос — когда их предъявят — больше не стоит на повестке дня. Счетчик уже начал отсчитывать время, оставшееся для их оплаты.