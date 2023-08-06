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"Бросай гитару, это не твое": как парень из Ташкента стал своим среди уличных музыкантов

"Бросай гитару, это не твое": как парень из Ташкента стал своим среди уличных музыкантов

Отабек играет в подземных переходах уже два года. За это время с ним приключалось всякое. История молодого уличного музыканта – в нашем видео.

2023-08-06T20:04+0500

2023-08-06T20:04+0500

2023-08-06T20:04+0500

видео

узбекистан

ташкент

музыкант

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Отабек Алиходжаев — уличный музыкант из Ташкента. Играть в переходах он начал 2 года назад, когда парню было 16 лет. За это время Отабек успел стать "своим" среди уличных музыкантов и не раз отвоевывал свое место для выступлений.Как он учился играть, для чего выступает и как его встретили другие музыканты, Отабек рассказал в интервью корреспонденту Sputnik.

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