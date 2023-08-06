https://uz.sputniknews.ru/20230806/uzbekistan-aeroporty-passajiropotok-37635584.html

В первом полугодии через аэропорты Узбекистана прошло 4,7 млн пассажиров

В первом полугодии через аэропорты Узбекистана прошло 4,7 млн пассажиров

Только международный аэропорт Ташкента пропустил через себя около 3 млн человек, к концу года эта цифра может вырасти до 7 млн.

2023-08-06T14:45+0500

2023-08-06T14:45+0500

2023-08-06T14:55+0500

узбекистан

аэропорт

аэропорт ташкента

uzbekistan airports

пассажиры

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ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. За первые шесть месяцев 2023 года аэропорты Узбекистана пропустили через себя 4,7 млн человек. Такую цифру озвучили в ходе мероприятия для сотрудников АО "Uzbekistan Airports", директоров всех аэропортов и дочерних компаний, сообщает пресс-служба компании.Только в Ташкентском аэропорту пассажиропоток за полугодие составил 3 млн человек. Это на 39% больше, чем в прошлом году. Руководство компании ожидает, что к концу года эта цифра достигнет 7 млн, а общее число пассажиров по республике превысит 9 млн.В аэропорты Узбекистана прилетают самолеты 59 авиакомпаний, число рейсов в этом году увеличилось на 30%, теперь их насчитывается около 800 в неделю.Компания "Uzbekistan Airports" готовится провести реконструкцию аэропортов в Ургенче и Бухаре, технико-экономическое обоснование реконструкции уже подали в Министерство финансов. Специалисты компании в настоящее время готовят документы для реконструкции аэропорта Намангана, сообщили в пресс-службе.

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