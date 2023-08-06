https://uz.sputniknews.ru/20230806/uzbekistan-jeleznaya-doroga-fakty-37634901.html

Удивительные факты о железных дорогах Узбекистана, которых вы не знали — видео

Удивительные факты о железных дорогах Узбекистана, которых вы не знали — видео

Ежегодно в первое воскресенье августа в Узбекистане отмечают День работников железнодорожного транспорта. По этому случаю Sputnik вспоминает историю развития строительства рельсовых путей в республике.

2023-08-06T12:02+0500

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узбекистан

видео

железная дорога

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История железных дорог Узбекистана началась 135 лет назад, а некоторые этапы ее строительства вошли в мировую историю развития рельсовых путей.Например, уже в XIX веке на территории современного Узбекистана проложили железную дорогу, которая стала первой в истории, построенной в условиях пустыни и степи. Пролегает она через пустыню Каракумы.В годы Великой Отечественной войны по железной дороге в Узбекистан эвакуировали более 1,5 млн человек. Также сюда перевезли множество заводов и фабрик, которые сыграли важную роль в победе над фашистской Германией.Камчикский железнодорожный тоннель, который открыли в 2016 году, является самым крупным транспортным сооружением в бывшем СССР и Центральной Азии. Его протяженность — 19,2 км. Это делает его одним из самых протяженных подземных сооружений в мире.Более подробно о развитии железных дорог Узбекистана смотрите в нашем видео.

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