https://uz.sputniknews.ru/20230806/v-uzbekistane-sotrudniki-mvd-poluchili-sroki-v-svyazi-s-nukusskimi-besporyadkami-37636940.html

В Узбекистане сотрудники МВД получили сроки в связи с нукусскими беспорядками

В Узбекистане сотрудники МВД получили сроки в связи с нукусскими беспорядками

Их признали виновными в совершении противоправных действий во время волнений в Каракалпакстане.

2023-08-06T17:09+0500

2023-08-06T17:09+0500

2023-08-06T17:19+0500

узбекистан

мвд

суд

беспорядки

нукус

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ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. Троих сотрудников МВД в Узбекистане приговорили к срокам до семи лет лишения свободы за незаконные действия во время беспорядков в Каракалпакстане в июле прошлого года, сообщает пресс-служба Верховного суда республики.О задержании трех правоохранителей Генеральная прокуратура Узбекистана сообщала еще в феврале.Осудили их по статьям "применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания", и "оставление в опасности, повлёкшее смерть человека".Напомним, 1 июля 2022 года в столице Каракалпакстана возникли беспорядки, было введено чрезвычайное положение и комендантский час. Благодаря оперативным действиям властей, обстановка в регионе быстро стабилизировалась. Режим ЧП досрочно сняли с 21 июля.По уточненным данным, в ходе волнений погиб 21 человек, пострадали 274, были задержаны 516, в том числе иностранные граждане.В республике прошло уже два процесса над участниками волнений. В конце января 18 обвиняемых получили от трех до 16 лет лишения свободы, четверо - ограничение свободы до пяти лет. В середине марта приговор был вынесен еще одной группе из 39 человек - 28 участников получили от пяти до 11 лет лишения свободы, 11 обвиняемых приговорены к ограничению свободы до пяти лет. Позднее по апелляции 13 осужденным заключение заменили ограничением свободы, еще 22-м – сроки были сокращены.

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