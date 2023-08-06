https://uz.sputniknews.ru/20230806/vsu-udar-po-mostu-v-xersonskoy-oblasti-37637235.html

ВСУ нанесли удар по мосту в Херсонской области

ВСУ нанесли удар по мосту в Херсонской области

Украинские формирования выпустили 12 ракет девять из которых сбила система ПВО.

2023-08-06T18:12+0500

2023-08-06T18:12+0500

2023-08-06T18:12+0500

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ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по мосту через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой, сообщает РИА Новости со ссылкой на врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.Всего украинские формирования выпустили 12 ракет, девять из которых сбила система ПВО. Пострадал один человек. Кроме того, сообщил он, в результате обстрела "перебит проходивший рядом с мостом газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ". "Более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения", - сообщил врио губернатора. "Важного военного значения мост не имеет. Перешедший к государственному терроризму (киевский режим - ред.) , как всегда, подло и низко бьёт по гражданской инфраструктуре для того, чтобы нарушить мирную жизнь людей. Информация о повреждениях моста и газопровода уточняется. По предварительным данным – они невелики и будут устранены быстро", - подчеркнул Сальдо.

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