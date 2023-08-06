https://uz.sputniknews.ru/20230806/vsu-udar-po-mostu-v-xersonskoy-oblasti-37637235.html
ВСУ нанесли удар по мосту в Херсонской области
ВСУ нанесли удар по мосту в Херсонской области
Украинские формирования выпустили 12 ракет девять из которых сбила система ПВО.
2023-08-06T18:12+0500
2023-08-06T18:12+0500
2023-08-06T18:12+0500
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ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по мосту через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой, сообщает РИА Новости со ссылкой на врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.Всего украинские формирования выпустили 12 ракет, девять из которых сбила система ПВО. Пострадал один человек. Кроме того, сообщил он, в результате обстрела "перебит проходивший рядом с мостом газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ". "Более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения", - сообщил врио губернатора. "Важного военного значения мост не имеет. Перешедший к государственному терроризму (киевский режим - ред.) , как всегда, подло и низко бьёт по гражданской инфраструктуре для того, чтобы нарушить мирную жизнь людей. Информация о повреждениях моста и газопровода уточняется. По предварительным данным – они невелики и будут устранены быстро", - подчеркнул Сальдо.
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спецоперация сво всу украина войска ракетный удар херсонская область
спецоперация сво всу украина войска ракетный удар херсонская область
ВСУ нанесли удар по мосту в Херсонской области
Украинские формирования выпустили 12 ракет девять из которых сбила система ПВО.
ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik.
Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по мосту через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой, сообщает РИА Новости
со ссылкой на врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
Всего украинские формирования выпустили 12 ракет, девять из которых сбила система ПВО. Пострадал один человек.
"Сегодня вооружённые формирования преступного киевского режима обстреляли мост через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой. Всего киевские террористы выпустили 12 ракет, 9 сбила наша ПВО. Ранен один мирный житель, проезжавший по мосту в момент прилёта", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.
Кроме того, сообщил он, в результате обстрела "перебит проходивший рядом с мостом газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ". "Более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения", - сообщил врио губернатора.
"Важного военного значения мост не имеет. Перешедший к государственному терроризму (киевский режим - ред.) , как всегда, подло и низко бьёт по гражданской инфраструктуре для того, чтобы нарушить мирную жизнь людей. Информация о повреждениях моста и газопровода уточняется. По предварительным данным – они невелики и будут устранены быстро", - подчеркнул Сальдо.