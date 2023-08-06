Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20230806/vsu-udar-po-mostu-v-xersonskoy-oblasti-37637235.html
ВСУ нанесли удар по мосту в Херсонской области
ВСУ нанесли удар по мосту в Херсонской области
Украинские формирования выпустили 12 ракет девять из которых сбила система ПВО.
2023-08-06T18:12+0500
2023-08-06T18:12+0500
спецоперация россии по защите донбасса
украина
россия
всу
ракеты
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/09/1a/28537878_0:102:960:642_1920x0_80_0_0_fd7c4fbf07063952828639ab91c08eb3.jpg
ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по мосту через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой, сообщает РИА Новости со ссылкой на врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.Всего украинские формирования выпустили 12 ракет, девять из которых сбила система ПВО. Пострадал один человек. Кроме того, сообщил он, в результате обстрела "перебит проходивший рядом с мостом газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ". "Более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения", - сообщил врио губернатора. "Важного военного значения мост не имеет. Перешедший к государственному терроризму (киевский режим - ред.) , как всегда, подло и низко бьёт по гражданской инфраструктуре для того, чтобы нарушить мирную жизнь людей. Информация о повреждениях моста и газопровода уточняется. По предварительным данным – они невелики и будут устранены быстро", - подчеркнул Сальдо.
украина
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/09/1a/28537878_0:12:960:732_1920x0_80_0_0_0649820944cdd2790bffa58efea3701d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спецоперация сво всу украина войска ракетный удар херсонская область
спецоперация сво всу украина войска ракетный удар херсонская область

ВСУ нанесли удар по мосту в Херсонской области

18:12 06.08.2023
© Sputnik / Перейти в фотобанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2023
© Sputnik
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Украинские формирования выпустили 12 ракет девять из которых сбила система ПВО.
ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по мосту через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой, сообщает РИА Новости со ссылкой на врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
Всего украинские формирования выпустили 12 ракет, девять из которых сбила система ПВО. Пострадал один человек.
"Сегодня вооружённые формирования преступного киевского режима обстреляли мост через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой. Всего киевские террористы выпустили 12 ракет, 9 сбила наша ПВО. Ранен один мирный житель, проезжавший по мосту в момент прилёта", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.
Кроме того, сообщил он, в результате обстрела "перебит проходивший рядом с мостом газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ". "Более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения", - сообщил врио губернатора.
"Важного военного значения мост не имеет. Перешедший к государственному терроризму (киевский режим - ред.) , как всегда, подло и низко бьёт по гражданской инфраструктуре для того, чтобы нарушить мирную жизнь людей. Информация о повреждениях моста и газопровода уточняется. По предварительным данным – они невелики и будут устранены быстро", - подчеркнул Сальдо.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0