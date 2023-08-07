https://uz.sputniknews.ru/20230807/forbes-rossiya-proryv-vsu-spetsnaz-37651824.html

"Останется брешь": эксперт США предрекает прорыв российских войск на Донбассе

"Останется брешь": эксперт США предрекает прорыв российских войск на Донбассе

Военный обозреватель Forbes описал наиболее возможный провала попытки контрнаступления украинских войск.

2023-08-07T16:13+0500

2023-08-07T16:13+0500

2023-08-07T16:13+0500

спецоперация россии по защите донбасса

украина

всу

россия

спецоперация

сми

forbes

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ТАШКЕНТ, 7 авг – Sputnik. Элитный спецназ, который киевский режим перекинул в Донбасс, неизбежно отступит, измотанный российскими войсками, что позволит серьезно оттеснить ВСУ от нынешней линии соприкосновения. Такое мнение высказал обозреватель Forbes Дэвид Экс.По словам обозревателя, задействовать все имеющиеся бригады морской пехоты на небольшом отрезке фронта было стратегической ошибкой.Эта брешь позволит российским войскам атаковать и значительно оттеснить формирования ВСУ на этом участке.Киев начал 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Тем не менее украинская армия не добилась успеха ни на одном из участков фронта и понесла большие потери.

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