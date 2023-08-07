https://uz.sputniknews.ru/20230807/forbes-rossiya-proryv-vsu-spetsnaz-37651824.html
"Останется брешь": эксперт США предрекает прорыв российских войск на Донбассе
"Останется брешь": эксперт США предрекает прорыв российских войск на Донбассе
Военный обозреватель Forbes описал наиболее возможный провала попытки контрнаступления украинских войск.
2023-08-07T16:13+0500
2023-08-07T16:13+0500
2023-08-07T16:13+0500
спецоперация россии по защите донбасса
украина
всу
россия
спецоперация
сми
forbes
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/03/37546981_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3474a3df258aaca6581faa7b1f91da9b.jpg
ТАШКЕНТ, 7 авг – Sputnik. Элитный спецназ, который киевский режим перекинул в Донбасс, неизбежно отступит, измотанный российскими войсками, что позволит серьезно оттеснить ВСУ от нынешней линии соприкосновения. Такое мнение высказал обозреватель Forbes Дэвид Экс.По словам обозревателя, задействовать все имеющиеся бригады морской пехоты на небольшом отрезке фронта было стратегической ошибкой.Эта брешь позволит российским войскам атаковать и значительно оттеснить формирования ВСУ на этом участке.Киев начал 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Тем не менее украинская армия не добилась успеха ни на одном из участков фронта и понесла большие потери.
украина
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/03/37546981_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61444230a157394d2c5f0fa96e51f09f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
специальная военная операция сво украина всу элитный спецназ бригады морской пехоты прорыв обозреватель forbes брешь в обороне российские войска
специальная военная операция сво украина всу элитный спецназ бригады морской пехоты прорыв обозреватель forbes брешь в обороне российские войска
"Останется брешь": эксперт США предрекает прорыв российских войск на Донбассе
Военный обозреватель Forbes описал наиболее возможный провала попытки контрнаступления украинских войск.
ТАШКЕНТ, 7 авг – Sputnik.
Элитный спецназ, который киевский режим перекинул в Донбасс, неизбежно отступит, измотанный российскими войсками, что позволит серьезно оттеснить ВСУ от нынешней линии соприкосновения. Такое мнение высказал
обозреватель Forbes Дэвид Экс.
По словам обозревателя, задействовать все имеющиеся бригады морской пехоты на небольшом отрезке фронта было стратегической ошибкой.
"Одновременное развертывание всех элитных бригад морской пехоты <…> сопряжено со значительным риском. <…> Ни одно подразделение не может сражаться вечно, не делая перерывов на отдых, ремонт и набор новых рекрутов. Морским пехотинцам ВСУ в конечном счете придется отступить от линии соприкосновения. И когда они это сделают, после них останется брешь, которую заполнят менее эффективными частями", — рассуждает обозреватель.
Эта брешь позволит российским войскам атаковать и значительно оттеснить формирования ВСУ на этом участке.
Киев начал 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Тем не менее украинская армия не добилась успеха ни на одном из участков фронта и понесла большие потери.