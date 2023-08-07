https://uz.sputniknews.ru/20230807/frantsiya-peredala-ukrainye-rakety-dalnego-radiusa-deystviya-37642679.html

Франция передала Украине ракеты дальнего радиуса действия

Франция передала Украине ракеты дальнего радиуса действия

Владимир Зеленский показал один из снарядов на видео, которое появилось в его Telegram-канале

2023-08-07T11:18+0500

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россия

украина

всу

ракета

франция

владимир зеленский

эммануэль макрон

киев

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ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Киев получил от Франции ракеты дальнего радиуса действия SCALP, заявил Владимир Зеленский, сообщает РИА Новости.Президент Франции Эммануэль Макрон 11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе заявил о решении передать Киеву снаряды дальнего радиуса действия для "поддержки" наступления ВСУ. Как сообщал телеканал LCI, речь идет о ракетах SCALP. Они являются аналогами Storm Shadow, которые Украине уже поставляет Великобритания.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что передача Киеву ракет SCALP — это еще один шаг в сторону эскалации конфликта.Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

россия

украина

франция

киев

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