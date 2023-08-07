https://uz.sputniknews.ru/20230807/frantsiya-peredala-ukrainye-rakety-dalnego-radiusa-deystviya-37642679.html
Франция передала Украине ракеты дальнего радиуса действия
Франция передала Украине ракеты дальнего радиуса действия
Владимир Зеленский показал один из снарядов на видео, которое появилось в его Telegram-канале
2023-08-07T11:18+0500
2023-08-07T11:18+0500
2023-08-07T11:37+0500
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всу
ракета
франция
владимир зеленский
эммануэль макрон
киев
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ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Киев получил от Франции ракеты дальнего радиуса действия SCALP, заявил Владимир Зеленский, сообщает РИА Новости.Президент Франции Эммануэль Макрон 11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе заявил о решении передать Киеву снаряды дальнего радиуса действия для "поддержки" наступления ВСУ. Как сообщал телеканал LCI, речь идет о ракетах SCALP. Они являются аналогами Storm Shadow, которые Украине уже поставляет Великобритания.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что передача Киеву ракет SCALP — это еще один шаг в сторону эскалации конфликта.Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
россия
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украина россия всу франция эммануэль макрон владимир зеленский ракета дальнего радиуса действия снаряд день воздушных сил украинских войск
украина россия всу франция эммануэль макрон владимир зеленский ракета дальнего радиуса действия снаряд день воздушных сил украинских войск
Франция передала Украине ракеты дальнего радиуса действия
11:18 07.08.2023 (обновлено: 11:37 07.08.2023)
Владимир Зеленский показал один из снарядов на видео, которое появилось в его Telegram-канале.
ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik.
Киев получил от Франции ракеты дальнего радиуса действия SCALP, заявил Владимир Зеленский, сообщает РИА Новости
.
"Глава государства показал один из снарядов на видео, которое появилось в его Telegram-канале по случаю Дня Воздушных сил украинских войск", — говорится в сообщении.
Президент Франции Эммануэль Макрон
11 июля на саммите НАТО
в Вильнюсе
заявил о решении передать Киеву снаряды дальнего радиуса действия для "поддержки" наступления ВСУ
. Как сообщал телеканал LCI, речь идет о ракетах SCALP. Они являются аналогами Storm Shadow, которые Украине уже поставляет Великобритания.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
заявляла, что передача Киеву ракет SCALP — это еще один шаг в сторону эскалации конфликта.
Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия
неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.
Глава МИД Сергей Лавров
также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.