https://uz.sputniknews.ru/20230808/23-strany-ofitsialno-jelaniye-vstupleniye-briks-37668775.html

Желание вступить в БРИКС официально выразили главы 23 стран

Желание вступить в БРИКС официально выразили главы 23 стран

Помимо официальных заявлений в международную организацию поступили неофициальные запросы.

2023-08-08T10:30+0500

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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Лидеры 23 стран официально выразили желание вступить в БРИКС, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД ЮАР Наледи Пандор.В числе этих государств — Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Куба, Египет, Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, ОАЭ, Венесуэла и Вьетнам.По словам Наледи, высокая заинтересованность подтверждает статус БРИКС как передовой организации, отстаивающей интересы стран Глобального Юга.В 2022 году БРИКС объявил о расширении числа стран-членов, чтобы сделать организацию более инклюзивной. Желание присоединиться к экономическому блоку к тому времени выразили не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия и Египет.Как рассказал посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости, все члены объединения приветствуют расширение, но нужно определить модальности для принятия новых членов. Этот вопрос должен решаться коллегиально.Сегодня БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. В начале 2023 года председательство в организации от КНР получила Южно-Африканская Республика, оно продлится до конца текущего года, а затем перейдет следующему государству.В июле офис президента ЮАР заявил, что на саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и Южно-Африканской Республики. Россию представит глава МИД Сергей Лавров. Владимир Путин решил участвовать в формате видео-конференц-связи. Ранее Sputnik сообщал о причине, по которой Нарендра Моди не поедет на саммит БРИКС.

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