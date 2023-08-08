Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20230808/altay-lednik-svet-izmeneniye-37685978.html
На Алтае порозовел ледник — видео
На Алтае порозовел ледник — видео
Ледник окрасился в розовый и красный из-за цветения водорослей. Специалисты опасаются, что это может ускорить процесс его таяния.
2023-08-08T16:35+0500
2023-08-08T16:35+0500
в мире
наука
алтай
российские ученые
ледник
цвет
это интересно
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/08/37684499_0:53:1025:629_1920x0_80_0_0_4f3e52751b61853fc222838db276883c.jpg
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. В Республике Алтай порозовел ледник из-за массового цветения водорослей, сообщает пресс-служба Томского государственного университета.По словам ученых-гляциологов, такого массового скопления красных водорослей на ледниках они не видели более 10 лет.Также он добавил, что это явление может ускорить процесс таяния одного из ледников группы Актру, которые и без того демонстрируют быструю потерю массы. Совместные наблюдения, проводимые геолого-географическим факультетом Томского государственного университета и Институтом географии РАН, показали, что ледник Левый Актру за 60 лет потерял более 25 % массы.Изменение цвета льда, наблюдаемое в районе вершины Купол трех озер, приводит к снижению альбедо — отражающей способности ледника, которая защищает его от чрезмерного нагревания. По разным оценкам оно может достигать 13-17 %. А вот что именно привело к массовому цветению водорослей, ученым еще предстоит выяснить.Напомним, что таяние ледников — один из главных индикаторов глобальной трансформации климата и окружающей среды.
алтай
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/08/37684499_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_5499e6fd2377ab405e1509f0c78f2a2b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире наука российские ученые алтай ледник цвет видео
в мире наука российские ученые алтай ледник цвет видео

На Алтае порозовел ледник — видео

16:35 08.08.2023
© Пресс-служба Томского государственного университетаВ Республике Алтай порозовел ледник
В Республике Алтай порозовел ледник - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2023
© Пресс-служба Томского государственного университета
Подписаться на
НовостиTelegram
Ледник окрасился в розовый и красный из-за цветения водорослей. Специалисты опасаются, что это может ускорить процесс его таяния.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. В Республике Алтай порозовел ледник из-за массового цветения водорослей, сообщает пресс-служба Томского государственного университета.
"Ученые Томского государственного университета, занимающиеся исследованием группы ледников Актру в Горном Алтае, в ходе недавней экспедиции обнаружили на леднике Водопадный редкое явление – массовое цветение водорослей. Из-за этого лед окрашивается в розовый и красный цвет", — говорится в сообщении.
По словам ученых-гляциологов, такого массового скопления красных водорослей на ледниках они не видели более 10 лет.

“Скорее всего, это хламидомонада снежная (лат. Chlamydomonas nivalis) — одноклеточные зеленые водоросли, способные существовать при низких температурах. В таком случае они выделяют красный пигмент, что позволяет им выживать. Именно из-за этого снег приобретает красный, почти кровавый цвет. Чтобы точно идентифицировать водоросли, мы отдали их в Биологический институт ТГУ”, — рассказал руководитель экспедиции Александр Ерофеев.

Также он добавил, что это явление может ускорить процесс таяния одного из ледников группы Актру, которые и без того демонстрируют быструю потерю массы. Совместные наблюдения, проводимые геолого-географическим факультетом Томского государственного университета и Институтом географии РАН, показали, что ледник Левый Актру за 60 лет потерял более 25 % массы.
Изменение цвета льда, наблюдаемое в районе вершины Купол трех озер, приводит к снижению альбедо — отражающей способности ледника, которая защищает его от чрезмерного нагревания. По разным оценкам оно может достигать 13-17 %. А вот что именно привело к массовому цветению водорослей, ученым еще предстоит выяснить.
Напомним, что таяние ледников — один из главных индикаторов глобальной трансформации климата и окружающей среды.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0