На Алтае порозовел ледник — видео
© Пресс-служба Томского государственного университетаВ Республике Алтай порозовел ледник
© Пресс-служба Томского государственного университета
Ледник окрасился в розовый и красный из-за цветения водорослей. Специалисты опасаются, что это может ускорить процесс его таяния.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. В Республике Алтай порозовел ледник из-за массового цветения водорослей, сообщает пресс-служба Томского государственного университета.
"Ученые Томского государственного университета, занимающиеся исследованием группы ледников Актру в Горном Алтае, в ходе недавней экспедиции обнаружили на леднике Водопадный редкое явление – массовое цветение водорослей. Из-за этого лед окрашивается в розовый и красный цвет", — говорится в сообщении.
По словам ученых-гляциологов, такого массового скопления красных водорослей на ледниках они не видели более 10 лет.
“Скорее всего, это хламидомонада снежная (лат. Chlamydomonas nivalis) — одноклеточные зеленые водоросли, способные существовать при низких температурах. В таком случае они выделяют красный пигмент, что позволяет им выживать. Именно из-за этого снег приобретает красный, почти кровавый цвет. Чтобы точно идентифицировать водоросли, мы отдали их в Биологический институт ТГУ”, — рассказал руководитель экспедиции Александр Ерофеев.
Также он добавил, что это явление может ускорить процесс таяния одного из ледников группы Актру, которые и без того демонстрируют быструю потерю массы. Совместные наблюдения, проводимые геолого-географическим факультетом Томского государственного университета и Институтом географии РАН, показали, что ледник Левый Актру за 60 лет потерял более 25 % массы.
Изменение цвета льда, наблюдаемое в районе вершины Купол трех озер, приводит к снижению альбедо — отражающей способности ледника, которая защищает его от чрезмерного нагревания. По разным оценкам оно может достигать 13-17 %. А вот что именно привело к массовому цветению водорослей, ученым еще предстоит выяснить.
Напомним, что таяние ледников — один из главных индикаторов глобальной трансформации климата и окружающей среды.