https://uz.sputniknews.ru/20230808/altay-lednik-svet-izmeneniye-37685978.html

На Алтае порозовел ледник — видео

На Алтае порозовел ледник — видео

Ледник окрасился в розовый и красный из-за цветения водорослей. Специалисты опасаются, что это может ускорить процесс его таяния.

2023-08-08T16:35+0500

2023-08-08T16:35+0500

2023-08-08T16:35+0500

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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. В Республике Алтай порозовел ледник из-за массового цветения водорослей, сообщает пресс-служба Томского государственного университета.По словам ученых-гляциологов, такого массового скопления красных водорослей на ледниках они не видели более 10 лет.Также он добавил, что это явление может ускорить процесс таяния одного из ледников группы Актру, которые и без того демонстрируют быструю потерю массы. Совместные наблюдения, проводимые геолого-географическим факультетом Томского государственного университета и Институтом географии РАН, показали, что ледник Левый Актру за 60 лет потерял более 25 % массы.Изменение цвета льда, наблюдаемое в районе вершины Купол трех озер, приводит к снижению альбедо — отражающей способности ледника, которая защищает его от чрезмерного нагревания. По разным оценкам оно может достигать 13-17 %. А вот что именно привело к массовому цветению водорослей, ученым еще предстоит выяснить.Напомним, что таяние ледников — один из главных индикаторов глобальной трансформации климата и окружающей среды.

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