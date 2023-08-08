https://uz.sputniknews.ru/20230808/buxarskiy-rayon-naznacheniye-novyy-xokim-37673549.html

В Бухарском районе назначили и.о. хокима

В Бухарском районе назначили и.о. хокима

До этого назначения Халимжон Сафаров руководил одной из крупнейших компаний в Бухарской области. 08.08.2023, Sputnik Узбекистан

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узбекистан

бухарская область

назначение

хоким

исполняющий обязанности

халимжон сафаров

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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. В Бухарском районе (Бухарская область) назначили исполняющего обязанности хокима. Им стал Халимжон Сафаров, сообщает УзА.До этого назначения он руководил ООО Bukhara Agro Export. Ранее мы сообщали, что Рано Джураеву на посту председателя правления АО "Uzbekistan Airports" сменил Жавлонбек Умарходжаев. Он стал исполняющим обязанности председателя правления компании.

узбекистан

бухарская область

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узбекистан, бухарская область, назначение, хоким, исполняющий обязанности , халимжон сафаров