https://uz.sputniknews.ru/20230808/buxarskiy-rayon-naznacheniye-novyy-xokim-37673549.html
В Бухарском районе назначили и.о. хокима
В Бухарском районе назначили и.о. хокима
До этого назначения Халимжон Сафаров руководил одной из крупнейших компаний в Бухарской области. 08.08.2023, Sputnik Узбекистан
2023-08-08T12:08+0500
2023-08-08T12:08+0500
2023-08-08T12:26+0500
узбекистан
бухарская область
назначение
хоким
исполняющий обязанности
халимжон сафаров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/08/37672950_0:0:994:559_1920x0_80_0_0_5766053d1b29147f2cb441ac9838be7d.jpg
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. В Бухарском районе (Бухарская область) назначили исполняющего обязанности хокима. Им стал Халимжон Сафаров, сообщает УзА.До этого назначения он руководил ООО Bukhara Agro Export. Ранее мы сообщали, что Рано Джураеву на посту председателя правления АО "Uzbekistan Airports" сменил Жавлонбек Умарходжаев. Он стал исполняющим обязанности председателя правления компании.
узбекистан
бухарская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/08/37672950_15:0:963:711_1920x0_80_0_0_38cc33567be49d20a42ae3b5eebc65fa.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, бухарская область, назначение, хоким, исполняющий обязанности , халимжон сафаров
узбекистан, бухарская область, назначение, хоким, исполняющий обязанности , халимжон сафаров
В Бухарском районе назначили и.о. хокима
12:08 08.08.2023 (обновлено: 12:26 08.08.2023)
До этого назначения Халимжон Сафаров руководил одной из крупнейших компаний в Бухарской области.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik.
В Бухарском районе (Бухарская область) назначили исполняющего обязанности хокима. Им стал Халимжон Сафаров, сообщает УзА
.
До этого назначения он руководил ООО Bukhara Agro Export.
Ранее мы сообщали, что Рано Джураеву
на посту председателя правления АО "Uzbekistan Airports" сменил Жавлонбек Умарходжаев. Он стал исполняющим обязанности председателя правления компании.