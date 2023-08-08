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https://uz.sputniknews.ru/20230808/buxarskiy-rayon-naznacheniye-novyy-xokim-37673549.html
В Бухарском районе назначили и.о. хокима
В Бухарском районе назначили и.о. хокима
До этого назначения Халимжон Сафаров руководил одной из крупнейших компаний в Бухарской области. 08.08.2023, Sputnik Узбекистан
2023-08-08T12:08+0500
2023-08-08T12:26+0500
узбекистан
бухарская область
назначение
хоким
исполняющий обязанности
халимжон сафаров
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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. В Бухарском районе (Бухарская область) назначили исполняющего обязанности хокима. Им стал Халимжон Сафаров, сообщает УзА.До этого назначения он руководил ООО Bukhara Agro Export. Ранее мы сообщали, что Рано Джураеву на посту председателя правления АО "Uzbekistan Airports" сменил Жавлонбек Умарходжаев. Он стал исполняющим обязанности председателя правления компании.
узбекистан
бухарская область
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узбекистан, бухарская область, назначение, хоким, исполняющий обязанности , халимжон сафаров
узбекистан, бухарская область, назначение, хоким, исполняющий обязанности , халимжон сафаров

В Бухарском районе назначили и.о. хокима

12:08 08.08.2023 (обновлено: 12:26 08.08.2023)
© "УзА"Халимжон Сафаров, исполняющий обязанности хокима Бухарского района
Халимжон Сафаров, исполняющий обязанности хокима Бухарского района - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2023
© "УзА"
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До этого назначения Халимжон Сафаров руководил одной из крупнейших компаний в Бухарской области.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. В Бухарском районе (Бухарская область) назначили исполняющего обязанности хокима. Им стал Халимжон Сафаров, сообщает УзА.
До этого назначения он руководил ООО Bukhara Agro Export.
Ранее мы сообщали, что Рано Джураеву на посту председателя правления АО "Uzbekistan Airports" сменил Жавлонбек Умарходжаев. Он стал исполняющим обязанности председателя правления компании.
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