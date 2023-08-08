https://uz.sputniknews.ru/20230808/chendu-2021-uzbekistan-zavoyeval-14-medaley-letnyaya-universiada-37666977.html

Чэнду-2021: Узбекистан завоевал 14 медалей на летней Универсиаде

Чэнду-2021: Узбекистан завоевал 14 медалей на летней Универсиаде

В китайском городе Чэнду завершились игры XXXI летней Универсиады среди студентов-спортсменов

2023-08-08T09:16+0500

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спорт

узбекистан

медали

серебро

бронза

летняя универсиада

китай

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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Делегация Узбекистана завершила игры XXXI летней Универсиады среди студентов-спортсменов с 8 серебряными и 6 бронзовыми медалями, сообщает НОК.В заключительный день соревнований узбекистанцы завоевали еще одну бронзовую медаль — уступив в полуфинале сборной США со счетом 44:45, саблистки в борьбе за бронзу одолели итальянок, 45:42.Ранее мы сообщали, что в СНГ пройдет целый ряд новых спортивных состязаний: Спартакиада среди детей с ограниченными возможностями, Игры дружбы, турнир "Игры будущего" и другие мероприятия.Подготовку к проведению этих соревнований обсудили представители спортивных ведомств стран-участниц Содружества на заседании Совета по физической культуре и спорта СНГ, которое прошло в Минске 6 августа.В заседании приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, совета Межпарламентской Ассамблеи и Исполнительного комитета СНГ.

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