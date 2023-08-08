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https://uz.sputniknews.ru/20230808/igry-stran-sng-sbornaya-uzbekistan-medal-37667225.html
Игры стран СНГ: у спортсменов Узбекистана еще 7 медалей
Игры стран СНГ: у спортсменов Узбекистана еще 7 медалей
В Беларуси с 4 по 14 августа проходят II Игры стран СНГ по 21 виду спорта
2023-08-08T09:40+0500
2023-08-08T09:50+0500
спорт
узбекистан
беларусь
дзюдо
игры стран снг
ii игры стран снг
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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Вчера сборная Узбекистана завоевала 1 золотую, 2 серебряные и 4 бронзовые медали по различным видам спорта, сообщает НОК.В числе медалистов: золото:Паризод Абдуллаева (легкая атлетика, толкание ядра); серебро: Анастасия Сильченкова (легкая атлетика, 2000 м); Шодиёна Рахмонова (легкая атлетика, 300 м, бег с барьерами); бронза: Деспина Бандалетова (легкая атлетика, 2000 м); Нурсултан Эсберганов (тяжелая атлетика, -81 кг); Илхомбек Обиджонов, Содикжон Абдуллаев, Умидбек Камолбеков — стрельба из пневматического пистолета с 10 метров, командная программа.Бронза также в командной программе по дзюдо.Напомним, II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Беларуси по 21 виду спорта. В них участвуют более 2 тысяч спортсменов из России, Узбекистана, Беларуси, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана.Ранее мы сообщали, что в китайском городе Чэнду завершились игры XXXI летней Универсиады среди студентов-спортсменов. Сборная Узбекистана завершила их с 8 серебряными и 6 бронзовыми медалями.
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узбекистан сборная игры стран снг беларусь медали золото серебро бронза различные виды спорта анастасия сильченкова легкая атлетика шодиёна рахмонова бег с барьерами деспина бандалетова нурсултан эсберганов тяжелая атлетика илхомбек обиджонов содикжон абдуллаев умидбек камолбеков
узбекистан сборная игры стран снг беларусь медали золото серебро бронза различные виды спорта анастасия сильченкова легкая атлетика шодиёна рахмонова бег с барьерами деспина бандалетова нурсултан эсберганов тяжелая атлетика илхомбек обиджонов содикжон абдуллаев умидбек камолбеков

Игры стран СНГ: у спортсменов Узбекистана еще 7 медалей

09:40 08.08.2023 (обновлено: 09:50 08.08.2023)
© НОКСборная Узбекистана завоевала 1 золотую, 2 серебряные и 4 бронзовые медали по различным видам спорта
Сборная Узбекистана завоевала 1 золотую, 2 серебряные и 4 бронзовые медали по различным видам спорта - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2023
© НОК
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В Беларуси с 4 по 14 августа проходят II Игры стран СНГ по 21 виду спорта. В них участвуют более 2 тысяч спортсменов.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Вчера сборная Узбекистана завоевала 1 золотую, 2 серебряные и 4 бронзовые медали по различным видам спорта, сообщает НОК.
© НОКДелегация Узбекистана завоевала 1 золотую, 2 серебряные и 4 бронзовые медали по различным видам спорта.
Делегация Узбекистана завоевала 1 золотую, 2 серебряные и 4 бронзовые медали по различным видам спорта. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2023
Делегация Узбекистана завоевала 1 золотую, 2 серебряные и 4 бронзовые медали по различным видам спорта.
© НОК
В числе медалистов:
золото:
Паризод Абдуллаева (легкая атлетика, толкание ядра);
серебро:
Анастасия Сильченкова (легкая атлетика, 2000 м);
Шодиёна Рахмонова (легкая атлетика, 300 м, бег с барьерами);
бронза:
Деспина Бандалетова (легкая атлетика, 2000 м);
Нурсултан Эсберганов (тяжелая атлетика, -81 кг);
Илхомбек Обиджонов, Содикжон Абдуллаев, Умидбек Камолбеков — стрельба из пневматического пистолета с 10 метров, командная программа.
Бронза также в командной программе по дзюдо.
© НОКДелегация Узбекистана завоевала 1 золотую, 2 серебряные и 4 бронзовые медали по различным видам спорта.
Делегация Узбекистана завоевала 1 золотую, 2 серебряные и 4 бронзовые медали по различным видам спорта. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2023
Делегация Узбекистана завоевала 1 золотую, 2 серебряные и 4 бронзовые медали по различным видам спорта.
© НОК
Напомним, II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Беларуси по 21 виду спорта. В них участвуют более 2 тысяч спортсменов из России, Узбекистана, Беларуси, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана.
Ранее мы сообщали, что в китайском городе Чэнду завершились игры XXXI летней Универсиады среди студентов-спортсменов. Сборная Узбекистана завершила их с 8 серебряными и 6 бронзовыми медалями.
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