https://uz.sputniknews.ru/20230808/igry-stran-sng-sbornaya-uzbekistan-medal-37667225.html

Игры стран СНГ: у спортсменов Узбекистана еще 7 медалей

Игры стран СНГ: у спортсменов Узбекистана еще 7 медалей

В Беларуси с 4 по 14 августа проходят II Игры стран СНГ по 21 виду спорта

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спорт

узбекистан

беларусь

дзюдо

игры стран снг

ii игры стран снг

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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Вчера сборная Узбекистана завоевала 1 золотую, 2 серебряные и 4 бронзовые медали по различным видам спорта, сообщает НОК.В числе медалистов: золото:Паризод Абдуллаева (легкая атлетика, толкание ядра); серебро: Анастасия Сильченкова (легкая атлетика, 2000 м); Шодиёна Рахмонова (легкая атлетика, 300 м, бег с барьерами); бронза: Деспина Бандалетова (легкая атлетика, 2000 м); Нурсултан Эсберганов (тяжелая атлетика, -81 кг); Илхомбек Обиджонов, Содикжон Абдуллаев, Умидбек Камолбеков — стрельба из пневматического пистолета с 10 метров, командная программа.Бронза также в командной программе по дзюдо.Напомним, II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Беларуси по 21 виду спорта. В них участвуют более 2 тысяч спортсменов из России, Узбекистана, Беларуси, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана.Ранее мы сообщали, что в китайском городе Чэнду завершились игры XXXI летней Универсиады среди студентов-спортсменов. Сборная Узбекистана завершила их с 8 серебряными и 6 бронзовыми медалями.

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