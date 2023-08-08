Игры стран СНГ: у спортсменов Узбекистана еще 7 медалей
09:40 08.08.2023 (обновлено: 09:50 08.08.2023)
© НОКСборная Узбекистана завоевала 1 золотую, 2 серебряные и 4 бронзовые медали по различным видам спорта
© НОК
В Беларуси с 4 по 14 августа проходят II Игры стран СНГ по 21 виду спорта. В них участвуют более 2 тысяч спортсменов.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Вчера сборная Узбекистана завоевала 1 золотую, 2 серебряные и 4 бронзовые медали по различным видам спорта, сообщает НОК.
© НОКДелегация Узбекистана завоевала 1 золотую, 2 серебряные и 4 бронзовые медали по различным видам спорта.
Делегация Узбекистана завоевала 1 золотую, 2 серебряные и 4 бронзовые медали по различным видам спорта.
© НОК
В числе медалистов:
золото:
Паризод Абдуллаева (легкая атлетика, толкание ядра);
золото:
Паризод Абдуллаева (легкая атлетика, толкание ядра);
серебро:
Анастасия Сильченкова (легкая атлетика, 2000 м);
Шодиёна Рахмонова (легкая атлетика, 300 м, бег с барьерами);
Анастасия Сильченкова (легкая атлетика, 2000 м);
Шодиёна Рахмонова (легкая атлетика, 300 м, бег с барьерами);
бронза:
Деспина Бандалетова (легкая атлетика, 2000 м);
Нурсултан Эсберганов (тяжелая атлетика, -81 кг);
Илхомбек Обиджонов, Содикжон Абдуллаев, Умидбек Камолбеков — стрельба из пневматического пистолета с 10 метров, командная программа.
Деспина Бандалетова (легкая атлетика, 2000 м);
Нурсултан Эсберганов (тяжелая атлетика, -81 кг);
Илхомбек Обиджонов, Содикжон Абдуллаев, Умидбек Камолбеков — стрельба из пневматического пистолета с 10 метров, командная программа.
Бронза также в командной программе по дзюдо.
© НОКДелегация Узбекистана завоевала 1 золотую, 2 серебряные и 4 бронзовые медали по различным видам спорта.
Делегация Узбекистана завоевала 1 золотую, 2 серебряные и 4 бронзовые медали по различным видам спорта.
© НОК
Напомним, II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Беларуси по 21 виду спорта. В них участвуют более 2 тысяч спортсменов из России, Узбекистана, Беларуси, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана.
Ранее мы сообщали, что в китайском городе Чэнду завершились игры XXXI летней Универсиады среди студентов-спортсменов. Сборная Узбекистана завершила их с 8 серебряными и 6 бронзовыми медалями.