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https://uz.sputniknews.ru/20230808/koshki-zona-svo-foto-37686889.html
Коты с передовой: как живут питомцы в зоне СВО
Коты с передовой: как живут питомцы в зоне СВО
Во всем мире 8 августа отмечают Международный день кошек. Как домашние животные выживают в зоне спецоперации и кто заботится о маленьких питомцах - в фотоподборке Sputnik.
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специальная военная операция спецоперация сво донбасс донецк мариуполь добровольческий отряд кошки всемирный день кошек фото
специальная военная операция спецоперация сво донбасс донецк мариуполь добровольческий отряд кошки всемирный день кошек фото

Коты с передовой: как живут питомцы в зоне СВО

22:11 08.08.2023
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НовостиTelegram
Во всем мире 8 августа отмечают Международный день кошек. Как домашние животные выживают в зоне спецоперации и кто заботится о маленьких питомцах - в фотоподборке Sputnik.
© Sputnik / Viktor Antonyuk / Перейти в фотобанкКошка на капоте автомобиля в Мариуполе.
Кошка на капоте автомобиля в Мариуполе - Sputnik Узбекистан
1/9
© Sputnik / Viktor Antonyuk
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Кошка на капоте автомобиля в Мариуполе.
© Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР в Волновахе.
Боец Народной милиции ДНР в Волновахе - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Ilya Pitalev
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Перейти в фотобанк
Боец Народной милиции ДНР в Волновахе.
© Sputnik / Sergey Averin / Перейти в фотобанкУличный кот сидит на бетонном заборе, частично разрушенном в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке.
Уличный кот сидит на бетонном заборе, частично разрушенном в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Sergey Averin
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Уличный кот сидит на бетонном заборе, частично разрушенном в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке.
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Перейти в фотобанкМесто для размещения личного состава одного из подразделений тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции.
Место для размещения личного состава одного из подразделений тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Evgeny Biyatov
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Место для размещения личного состава одного из подразделений тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции.
© Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкБоец полка полиции специального назначения имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чеченской Республике во время зачисткой жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя.
Боец полка полиции специального назначения имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чеченской Республике во время зачисткой жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Ilya Pitalev
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Боец полка полиции специального назначения имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чеченской Республике во время зачисткой жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя.
© Sputnik / Dmitry Makeev / Перейти в фотобанкКошка в расположении добровольческого отряда "Крым" в Запорожской области.
Кошка в расположении добровольческого отряда Крым в Запорожской области - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Dmitry Makeev
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Кошка в расположении добровольческого отряда "Крым" в Запорожской области.
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанкКотенок в разрушенном доме на одной из улиц в Мариуполе.
Котенок в разрушенном доме на одной из улиц в Мариуполе - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
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Котенок в разрушенном доме на одной из улиц в Мариуполе.
© Sputnik / Dmitry Makeev / Перейти в фотобанкБездомный кот возле ног солдата ВС РФ на территории Васильевской центральной городской больницы в городе Васильевка Запорожской области.
Бездомный кот возле ног солдата ВС РФ на территории Васильевской центральной городской больницы в городе Васильевка Запорожской области - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Dmitry Makeev
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Бездомный кот возле ног солдата ВС РФ на территории Васильевской центральной городской больницы в городе Васильевка Запорожской области.
© Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкСотрудница приюта для бездомных животных "Пиф" с питомцами на территории приюта в Донецке.
Сотрудница приюта для бездомных животных Пиф с питомцами на территории приюта в Донецке - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Ilya Pitalev
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Сотрудница приюта для бездомных животных "Пиф" с питомцами на территории приюта в Донецке.
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