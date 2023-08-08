Коты с передовой: как живут питомцы в зоне СВО

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Во всем мире 8 августа отмечают Международный день кошек. Как домашние животные выживают в зоне спецоперации и кто заботится о маленьких питомцах - в фотоподборке Sputnik.