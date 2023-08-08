Коты с передовой: как живут питомцы в зоне СВО

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© Sputnik / Viktor Antonyuk/
Кошка на капоте автомобиля в Мариуполе.
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Боец Народной милиции ДНР в Волновахе.
© Sputnik / Sergey Averin / Перейти в фотобанкУличный кот сидит на бетонном заборе, частично разрушенном в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке.
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© Sputnik / Sergey Averin/
Уличный кот сидит на бетонном заборе, частично разрушенном в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке.
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Перейти в фотобанкМесто для размещения личного состава одного из подразделений тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции.
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© Sputnik / Evgeny Biyatov/
Место для размещения личного состава одного из подразделений тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции.
© Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкБоец полка полиции специального назначения имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чеченской Республике во время зачисткой жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя.
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Боец полка полиции специального назначения имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чеченской Республике во время зачисткой жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя.
© Sputnik / Dmitry Makeev / Перейти в фотобанкКошка в расположении добровольческого отряда "Крым" в Запорожской области.
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Кошка в расположении добровольческого отряда "Крым" в Запорожской области.
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанкКотенок в разрушенном доме на одной из улиц в Мариуполе.
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© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy/
Котенок в разрушенном доме на одной из улиц в Мариуполе.
© Sputnik / Dmitry Makeev / Перейти в фотобанкБездомный кот возле ног солдата ВС РФ на территории Васильевской центральной городской больницы в городе Васильевка Запорожской области.
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Бездомный кот возле ног солдата ВС РФ на территории Васильевской центральной городской больницы в городе Васильевка Запорожской области.
© Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкСотрудница приюта для бездомных животных "Пиф" с питомцами на территории приюта в Донецке.
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Сотрудница приюта для бездомных животных "Пиф" с питомцами на территории приюта в Донецке.